Дети Лерчек плачут из-за отца, которого два месяца назад посадили на 7 лет

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Алена Куликова
Алена Куликова 55 0

Бывшего мужа блогера обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Дети Лерчек расплакались в интервью из-за родного отца

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

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Во время недавнего интервью блогера Валерии Чекалиной ее дети не сдержали слез, когда речь зашла об отце. Они не видели инфлюенсера Артема Чекалина уже два месяца. Беседа состоялась с журналисткой Надеждой Стрелец на ее Youtube канале.

«Хочу папу обнять», — сказала дочь блогеров Алиса Чекалина.

Напомним, 13 апреля суд приговорил Артема Чекалина к семи годам лишения свободы по обвинению в отмывании денежных средств в особо крупном размере на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

В интервью Надежде Стрелец Чекалина призналась, что самочувствие нестабильно, а прогноз неизвестен — возможно, ей осталось три месяца, а может, 30 лет. Переход на четвертую стадию она связала с домашним арестом, из-за которого пропускала осмотры. Блогер сняла парик, показав бритую голову, и отметила, что использует макияж, чтобы скрыть последствия химиотерапии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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