Число раненых в результате атаки на музей в Ростовской области выросло до 12

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

Десять из них госпитализированы.

Что известно об атаке ВСУ на музей в Ростовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Число пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области выросло до 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них десять госпитализированы», — написал Слюсарь.

Удар пришелся по основному комплексу зданий военно-исторического музея, где располагается информационно-выставочный центр. По предварительным данным, экспозиция, посвященная подвигу советских воинов, которые в 1943 году прорвали оборону немецко-фашистских войск на реке Миус, не пострадала.

Известно, что мемориальный комплекс «Самбекские высоты» был создан на добровольные пожертвования народа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских беспилотников на промышленный объект в Краснооктябрьском районе Волгограда пострадали десять человек. Все они были госпитализированы, а возникшие после удара очаги возгорания оперативно потушили специалисты экстренных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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