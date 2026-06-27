Четыре человека пострадали при ударе дрона по рынку в Сватово в ЛНР

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 19 0

Одну из раненых женщин перевели в республиканскую клиническую больницу.

Дрон ударил по рынку в Сватово, есть пострадавшие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) четыре человека получили ранения в результате удара беспилотника по территории центрального рынка. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его данным, три пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в местное медицинское учреждение. Еще одна, 35-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии и переведена в Луганскую республиканскую клиническую больницу для оказания специализированной помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о других атаках беспилотников ВСУ на приграничные регионы России. В Брянской области в результате удара по автомобилю погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения. Дрон-камикадзе атаковал машину, припаркованную у магазина в деревне Петрянинка Злынковского района.

Также 5-tv.ru сообщал об атаке беспилотников по Запорожской области, где в результате серии ударов по населенным пунктам погиб один человек. Всего было зафиксировано 18 атак, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, включая здания станций техобслуживания, торговые точки, кафе и частные дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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