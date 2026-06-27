В Брянской области в результате атаки ВСУ погиб водитель автомобиля

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Пассажир госпитализирован, врачи оказывают медицинскую помощь.

В результате атаки дрона в Брянской области погиб водитель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Брянской области в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Удар нанес дрон-камикадзе по машине, припаркованной у магазина в деревне Петрянинка Злынковского района.

«Дрон-камикадзе атаковал машину, которая была припаркована у магазина в д. Петрянинка Злынковского района. На месте погиб водитель, местный житель», — написал он в канале на платформе МАКС.

Второго человека, который находился в машине, доставили в медицинское учреждение.

«Медики делают все возможное, чтобы спасти женщину», — добавил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ по Запорожской области погиб один человек. Регион подвергся серии целенаправленных ударов, всего было зафиксировано 18 атак по населенным пунктам.

Также повреждения получили здания станции техобслуживания, продуктового магазина, торговой точки автозапчастей, кафе и частный дом. Кроме того, под удар попало отделение флюорографии Васильевской центральной районной больницы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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