«Бесчеловечное нападение»: Лантратова об ударе ВСУ по Токмаку

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

Она также потребовала всестороннего расследования.

Как власти России отреагировали на атаку ВСУ на Токмак

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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Тема:
Курская область

Омбудсмен Лантратова после удара ВСУ по Токмаку обвинила Киев в бесчеловечности

Удар по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв автомобиля с членами администрации Рыльска Курской области свидетельствуют о полном отсутствии нравственных принципов у Киева. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

«Украинские военные вновь совершили чудовищные преступления. Бесчеловечное нападение на гражданских демонстрирует полное отсутствие каких-либо нравственных принципов у тех, кто стоит за этим зверством», — написала она в личном блоге.

Омбудсмен сообщила, что ее аппарат держит на контроле расследование обоих происшествий. Правозащитники Запорожской и Курской областей уже работают на местах ударов, оказывая необходимую помощь пострадавшим.

Лантратова подчеркнула, что преступления против мирного населения недопустимы и каждое такое происшествие должно получить всестороннее расследование и правовую оценку.

Она также выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем раненым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ атаковали рынок в Токмаке Запорожской области. В результате удара погибли пять человек, еще 18 получили ранения. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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