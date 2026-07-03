«Бесчеловечное нападение»: Лантратова об ударе ВСУ по Токмаку

Она также потребовала всестороннего расследования.
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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Омбудсмен Лантратова после удара ВСУ по Токмаку обвинила Киев в бесчеловечности
Удар по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв автомобиля с членами администрации Рыльска Курской области свидетельствуют о полном отсутствии нравственных принципов у Киева. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем Telegram-канале.
«Украинские военные вновь совершили чудовищные преступления. Бесчеловечное нападение на гражданских демонстрирует полное отсутствие каких-либо нравственных принципов у тех, кто стоит за этим зверством», — написала она в личном блоге.
Омбудсмен сообщила, что ее аппарат держит на контроле расследование обоих происшествий. Правозащитники Запорожской и Курской областей уже работают на местах ударов, оказывая необходимую помощь пострадавшим.
Лантратова подчеркнула, что преступления против мирного населения недопустимы и каждое такое происшествие должно получить всестороннее расследование и правовую оценку.
Она также выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем раненым.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ атаковали рынок в Токмаке Запорожской области. В результате удара погибли пять человек, еще 18 получили ранения. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
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