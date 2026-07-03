Ранены 12 женщин: подробности атаки ВСУ на автобус в Лисичанске ЛНР

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 52 0

Одну из пострадавших экстренно эвакуировали в Луганск с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Минздрав ЛНР: в результате атаки ВСУ на автобус в Лисичанске ранены 12 женщин

В медицинских учреждениях Луганской народной республики (ЛНР) продолжают оказывать помощь раненым в результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лисичанске и Старобельске. О состоянии, местонахождении и количестве пострадавших 5-tv.ru рассказал начальник департамента организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Министерства здравоохранения ЛНР Максим Сидоренко.

В Лисичанске 2 июня 2026 года украинские БПЛА атаковали пассажирский автобус. В салоне находились женщины возрастом 40-60 лет, которые возвращались с работы, рассказал чиновник.

Ранения получили 12 мирных жительниц, из них девять находятся в состоянии средней степени тяжести. Позже пятерых из них планируется перевести на амбулаторное лечение. Еще двое — в тяжелом состоянии, одну из них с черепно-мозговой травмой эвакуировали в Луганск, как только миновала опасность атаки БПЛА. Также одна женщина получила серьезное повреждение ноги, добавил Сидоренко.

После атаки на общежитие педагогического университета в Старобельске медики продолжают оказывать помощь троим раненым — двое из них госпитализированы в федеральный медицинский центр в Москве.

Исполняющий обязанности заведующего отделением анестезиологии-реанимации Луганской республиканской клинической больницы Алексей Сергиенко рассказал, как идет работа с пациентами. Им проводят комплексные обследования — томографию мозга, рентгенографию, УЗИ и другие процедуры. Цель врачей — исключить незаметные на первый взгляд повреждения от мелких осколков беспилотников.

Анестезиолог-реаниматолог подчеркнул, что бригады медиков регулярно выезжают на места ударов ВСУ, рискуя собой, чтобы своевременно вывезти мирных жителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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