Ранены 12 женщин: подробности атаки ВСУ на автобус в Лисичанске ЛНР

Одну из пострадавших экстренно эвакуировали в Луганск с тяжелой черепно-мозговой травмой.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минздрав ЛНР: в результате атаки ВСУ на автобус в Лисичанске ранены 12 женщин
В медицинских учреждениях Луганской народной республики (ЛНР) продолжают оказывать помощь раненым в результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лисичанске и Старобельске. О состоянии, местонахождении и количестве пострадавших 5-tv.ru рассказал начальник департамента организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Министерства здравоохранения ЛНР Максим Сидоренко.
В Лисичанске 2 июня 2026 года украинские БПЛА атаковали пассажирский автобус. В салоне находились женщины возрастом 40-60 лет, которые возвращались с работы, рассказал чиновник.
Ранения получили 12 мирных жительниц, из них девять находятся в состоянии средней степени тяжести. Позже пятерых из них планируется перевести на амбулаторное лечение. Еще двое — в тяжелом состоянии, одну из них с черепно-мозговой травмой эвакуировали в Луганск, как только миновала опасность атаки БПЛА. Также одна женщина получила серьезное повреждение ноги, добавил Сидоренко.
После атаки на общежитие педагогического университета в Старобельске медики продолжают оказывать помощь троим раненым — двое из них госпитализированы в федеральный медицинский центр в Москве.
Исполняющий обязанности заведующего отделением анестезиологии-реанимации Луганской республиканской клинической больницы Алексей Сергиенко рассказал, как идет работа с пациентами. Им проводят комплексные обследования — томографию мозга, рентгенографию, УЗИ и другие процедуры. Цель врачей — исключить незаметные на первый взгляд повреждения от мелких осколков беспилотников.
Анестезиолог-реаниматолог подчеркнул, что бригады медиков регулярно выезжают на места ударов ВСУ, рискуя собой, чтобы своевременно вывезти мирных жителей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 1 июл
- Народный фронт отправил гумпомощь Старобельскому колледжу
- 29 июн
- Верховный комиссар ООН ответил на письмо Лантратовой о трагедии в Старобельске
- 13 июн
- Додик назвал цель удара ВСУ по Старобельску: раскрыт план преступников
- 9 июн
- Достигли дна: Небензя заявил о запредельном цинизме ООН в вопросе Старобельска
- 8 июн
- «Очередное кровавое преступление»: Небензя об атаке ВСУ на автобус в Енакиево
- 6 июн
- Россия готова организовать приезд делегации ООН в Старобельск
- 5 июн
- «Ни одного военного объекта»: Путин об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
- 4 июн
- «Соучастие Запада»: Хелали объяснил молчание иностранных СМИ о Старобельске
- 4 июн
- «Вы убиваете детей»: у посольства Франции в Москве прошла акция памяти жертв теракта в ЛНР
- 4 июн
- «Это невозможно»: Захарова не сдержала слез из-за жертв в Старобельске
73%
Нашли ошибку?