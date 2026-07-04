Киевский режим использует удары по российским объектам с целью переключить внимание с реальных потерь Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Об этом 5-tv.ru сообщил австрийский политолог Патрик Поппель.

«Все атаки, которые осуществляются Украиной против России, используются для того, чтобы отвлечь внимание от реальных потерь на поле боя», — заявил специалист.

Эксперт отметил, что российские войска демонстрируют значительное продвижение в рамках специальной военной операции, однако западные страны, по его словам, специально не акцентируют на этом внимание.

«На Западе (наступление России — Прим.ред.) преуменьшается посредством атак на нефтеперерабатывающие заводы, на склады запасов и так далее. Вот так и видно, как работает пропаганда Запада», — добавил политолог.

При этом Поппель подчеркнул, что немало жителей европейских государств признают, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об освобождении более 130 населенных пунктов и взятии под контроль свыше трех тысяч квадратных километров в ходе СВО. Он добавил, что российские военные продолжают работу по освобождению территорий ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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