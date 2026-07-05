Враг на грядках: как уберечь помидоры от опасного грибка

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

Эта болезнь способна быстро уничтожить урожай.

Как защитить урожай томатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Садовод Самойлова: во влажной среде томаты могут заразиться фитофторой

Фитофтора может за несколько дней уничтожить урожай томатов, однако своевременная профилактика помогает снизить риск заражения. Об этом в беседе с изданием URA.RU рассказала садовод-блогер Светлана Самойлова.

По словам специалиста, грибок особенно активно развивается в прохладную и влажную погоду, а распространяется через ветер, дождевую воду, росу и даже садовый инвентарь. Первые признаки болезни обычно появляются на нижних листьях, после чего инфекция быстро поднимается выше и может поражать плоды.

Самойлова уточнила, что при заражении на листьях появляются бурые пятна с размытыми границами, которые могут стремительно увеличиваться в размере.

Чтобы этого избежать, дачникам советуют держать двери теплицы открытыми даже в дождливые дни, срезать ветки, касающиеся земли, и поливать грядки только теплой водой строго до 19:00.

«Важно своевременно удалять пасынки. Если томат наращивает зеленую массу в ущерб плодоношению, следует обрезать листовую пластину наполовину. При этом процедуру необходимо проводить исключительно в дневное время и при солнечном свете», — рассказала Светлана Самойлова.

Если же инфекция уже проникла в теплицу, необходимо срочно обрезать все пораженные части и продезинфицировать секатор.

«Не ходите в теплицу к соседям и не пускайте в свою, чтобы не принести фитофтору на обуви и на одежде», — рекомендует специалист.

На начальном этапе справиться с недугом помогут народные методы вроде настоя чеснока или молочной сыворотки, однако при сильном заражении придется прибегнуть к мощным химическим фунгицидам или биопрепаратам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помимо фитофторы томаты подвержены и другим опасным заболеваниям. Среди них — кладоспориоз, альтернариоз, вирусная мозаика и вершинная гниль.

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