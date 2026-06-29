Собянин: уничтожены четыре беспилотника на подлете к Москве

Отражена атака четырех беспилотников на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС заявил столичный мэр Сергей Собянин.

О первых двух сбитых БПЛА градоначальник сообщил в 11:40, следом были уничтожены еще два дрона.

«Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

В местах падений беспилотников работают экстренные службы.

Тем временем за ночь на 29 июня силы ПВО России уничтожили 209 украинских беспилотников — ВСУ попытались атаковать 13 регионов РФ. Территория нашей страны регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

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