За последние сутки ВСУ направили в сторону Москвы более 200 беспилотников

За прошедшие сутки Московский регион пытались атаковать более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Большую часть беспилотников силы противовоздушной обороны ликвидировали на дальних рубежах, 62 вражеских БПЛА были уничтожены непосредственно на подлете к Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что с вечера 3 июля до утра 4 июля средства ПВО успешно нейтрализовали 23 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. О первом уничтожении БПЛА Собянин написал в 22:45 по московскому времени, спустя час мэр заявил о еще шести уничтоженных летательных аппаратах врага.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. Кроме беспилотников, противник также применяет ракеты для ударов по приграничным территориям.

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