За последние сутки ВСУ направили в сторону Москвы более 200 беспилотников
Большую часть БПЛА силы противовоздушной обороны ликвидировали на дальних рубежах.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За прошедшие сутки Московский регион пытались атаковать более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Большую часть беспилотников силы противовоздушной обороны ликвидировали на дальних рубежах, 62 вражеских БПЛА были уничтожены непосредственно на подлете к Москве.
Ранее 5-tv.ru писал, что с вечера 3 июля до утра 4 июля средства ПВО успешно нейтрализовали 23 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. О первом уничтожении БПЛА Собянин написал в 22:45 по московскому времени, спустя час мэр заявил о еще шести уничтоженных летательных аппаратах врага.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. Кроме беспилотников, противник также применяет ракеты для ударов по приграничным территориям.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 4 июл
- С вечера пятницы силы ПВО уничтожили 23 приближавшихся к Москве дрона ВСУ
- 3 июл
- Силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников ВСУ на Москву
- 3 июл
- Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве
- 2 июл
- Силы ПВО за три часа сбили пять беспилотников ВСУ, летевших на Москву
- 30 июн
- Средства ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ на подлете к Москве
- 29 июн
- Уничтожены четыре беспилотника на подлете к Москве
- 28 июн
- До 25 увеличилось число сбитых на подлете к Москве дронов за сутки
- 27 июн
- Силы ПВО за день сбили 124 украинских беспилотника над 12 регионами России
- 27 июн
- Силы ПВО сбили десять беспилотников, летевших в сторону Москвы
- 27 июн
- Силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника на подлете к Москве
Читайте также
57%
Нашли ошибку?