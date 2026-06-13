Иран объявил даты похорон погибшего зимой Хаменеи
Прощание с политиком проведут с 4 по 9 июля.
Фото: www.globallookpress.com/Siavash Habibollahi
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Бывшего лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в начале июля
Стали известны сроки захоронения бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который погиб еще в зимний период. Иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщает, что вся церемония растянется на несколько дней и пройдет в первой половине июля 2026 года.
Прощание с политиком будет организовано в тегеранской соборной мечети имени Хомейни. Траурные мероприятия там начнутся 4 июля и продолжатся на следующий день — 5 июля. Сама похоронная процессия состоится в столице Ирана 6 июля. После этого, 7 июля, церемонию проведут в городе Кум.
Окончательное погребение назначено на 9 июля. Оно пройдет в Мешхеде — это родной город Али Хаменеи. Изначально власти Ирана планировали организовать прощание раньше, однако в начале марта 2026 года приняли решение отложить мероприятие. Причиной назывались соображения безопасности. Теперь же конкретные даты утверждены, и процесс займет почти неделю — с 4 по 9 число.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США сбили несколько иранских дронов, летевших к Ормузскому проливу, но это стало очередным обострением между странами.
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