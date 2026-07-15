Трамп отказался от пошлины на проход через Ормузский пролив: что известно

Дональд Трамп отказался вводить пошлины на проход через Ормузский пролив

Планы администрации Дональда Трампа ввести плату за проход судов через Ормузский пролив просуществовали менее суток. Уже на следующий день после громкого заявления президент США сообщил, что отказывается от этой инициативы.

Вместо ожидаемых доходов от нового сбора Вашингтон рассчитывает получить дополнительные инвестиции от государств Персидского залива.

Однако сама история не ограничивается отказом от пошлины. События последних дней вновь показали, насколько ситуация вокруг Ормузского пролива влияет не только на Ближний Восток, но и на мировую торговлю, цены на энергоносители и внутреннюю политику США. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему Белый дом быстро изменил свою позицию

По данным Bloomberg, Дональд Трамп отказался от идеи ввести 20% сбор после консультаций с лидерами Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Бахрейна.

Вместо новой пошлины страны предложили сосредоточиться на расширении инвестиционного сотрудничества с США.

Сам президент заявил, что будущие торговые и инвестиционные соглашения смогут компенсировать потенциальные поступления от сбора.

При этом ни объем предполагаемых инвестиций, ни конкретные обязательства стран региона названы не были.

Как отмечает CNN, решение стало результатом напряженных переговоров. После объявления инициативы администрация США фактически начала в экстренном порядке искать механизм ее реализации.

Одновременно союзники Вашингтона пытались убедить американского лидера отказаться от идеи, опасаясь последствий для международной торговли и собственных экономик.

Почему Ормузский пролив имеет такое значение

Ормузский пролив считается одной из важнейших транспортных артерий мира. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном, обеспечивая поставки нефти и сжиженного природного газа с Ближнего Востока на мировые рынки.

Через него проходит значительная часть мирового морского экспорта энергоресурсов.

Именно поэтому любые ограничения судоходства или дополнительные финансовые барьеры вызывают серьезную реакцию участников рынка.

После появления идеи о введении платы представители международной судоходной отрасли заявили, что подобная практика противоречит принципу свободы навигации в международных водах.

Немецкая компания Hapag-Lloyd назвала возможное введение такого сбора принципиально неверным решением.

Чем отвечает Иран

Несмотря на отказ США от новой пошлины, напряженность вокруг региона сохраняется.

По информации Reuters, Корпус стражей исламской революции пригрозил распространить ограничения и на другие стратегически важные морские маршруты.

Речь идет прежде всего о Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет Красное море с Аденским заливом.

По сообщениям иранских СМИ, поддерживаемые Тегераном хуситы заявили о готовности перекрыть этот маршрут в случае дальнейшей эскалации конфликта. Подобный сценарий способен серьезно осложнить мировые морские перевозки и оказать давление на нефтяной рынок.

Одновременно министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи иронично прокомментировал первоначальную инициативу Трампа. Он заявил, что именно Иран обеспечивает безопасность судоходства в Ормузском проливе и потому, если следовать подобной логике, именно он должен получать компенсацию.

Почему ситуация стала предметом споров в США

Развитие конфликта вызвало новую волну разногласий и внутри американской политики.

Как сообщает Associated Press, демократы в Сенате отказались поддержать очередной законопроект об обороне стоимостью около одного триллиона долларов.

По словам лидера демократического меньшинства Чака Шумера, конгресс не должен фактически одобрять дальнейшее расширение военной кампании против Ирана без четкого объяснения ее целей и перспектив.

Голосование прошло вскоре после того, как Белый дом уведомил законодателей о возобновлении ударов по иранским объектам.

Таким образом, обсуждение ситуации вокруг Ормузского пролива выходит далеко за рамки международной торговли и становится частью внутриполитической дискуссии в самих Соединенных Штатах.

Что означает отказ от пошлины

Отказ Дональда Трампа от введения платы за проход через Ормузский пролив снизил риск немедленного осложнения мировой торговли, однако не устранил причины кризиса.

Противостояние между США и Ираном продолжается, а угрозы распространить конфликт на другие ключевые морские маршруты сохраняются.

Последние события показали и другую особенность нынешней американской внешней политики: даже громкие инициативы могут быть пересмотрены в течение суток, если союзники считают их слишком рискованными.

При этом Ормузский пролив остается одной из главных точек мировой геополитической напряженности, где любое новое решение способно повлиять далеко за пределами Ближнего Востока.

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