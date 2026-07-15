США и Иран обменялись серией ночных ударов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Массированная атака Соединенных Штатов по территории исламской республики продолжалась семь часов.

США и Иран обменялись серией ударов

Фото: www.globallookpress.com/Chen Junqing

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Тема:
Война в Иране

США и Иран обменялись серией ночных ударов по военным объектам

В ночь с 14 на 15 июня США и Иран обменялись серией ударов. 

Массированная атака США по Ирану

Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM) провело массированную атаку по военным объектам на территории исламского государства. Серия ударов продолжалась семь часов с 15:00 по 22:00 по восточному времени (с 22:00 по 05:00 по московскому времени).

По информации иранского агентства Fars, несколько взрывов прогремели на юго-западе страны в городе Ахвазе. А агентство Mehr сообщило, что в районе атомной электростанции в Бушере работала система ПВО. Другое информационное агентство Sabereen news отмечало, что взрывы раздавались и в районе городов Сирика, Бендер-Аббаса и Дехлорана. Поступила также информация о том, что была атакована и акватория восточной части провинции Хормозган на юге Ирана.

Кроме того, США нанесли удар по заводу, производящему минеральную воду в провинции Илам. Пострадавших нет, однако оборудование предприятия было повреждено.

По данным CENTCOM, военные Соединенных Штатов использовали для этого массированного удара истребители, беспилотники и корабли с высокоточными боеприпасами. Были поражены ракетные базы, места дислокации дронов, система береговой охраны и объекты военно-морских сил (ВМС) Ирана.

Удары Ирана по базам США на Ближнем Востоке

В ответ на атаку Соединенных Штатов исламская республика также нанесла серию ударов. Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) проинформировала о поражении баз США в Бахрейне и Кувейте. Часть вооружения на них была этими атаками уничтожена. Также от удара Ирана пострадала площадка развертывания беспилотников MQ-9 на авиабазе Али Аль-Салем.

Были атакованы и военные объекты на авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Удары попали в том числе и по местам базирования истребителей F-18 и крупным складам оборудования.

Кроме того, исламской республикой были поражены центр спутниковой связи и цели в главном центре готовности и поддержки армии США в Кувейте. Иранским ударам был подвержен и пятый флот ВМС США в Бахрейне. Там в результате атаки уничтожены центры управления, техника и топливные баки.

Также Иран нанес удар по кораблю ВМС Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба армии эмирата. Там уточнили, что в результате атаки пострадали пять человек. В штабе уточнили, что военнослужащим Кувейта удалось перехватить одну баллистическую ракету, пять крылатых и 33 дрона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран официально анонсировал продолжение военной операции против американских баз на Ближнем Востоке «до окончательной победы». В исламской республике также отметили, что эпоха дипломатических уступок подошла к концу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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