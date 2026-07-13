«Всегда был хранителем»: Иран не уступит Ормузский пролив США

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 71 0

Ранее Вашингтон заявил о том, что взял под свой контроль важный маршрут.

Как Иран прокомментировал морскую блокаду

Фото: Reuters/Amirhosein Khorgooi/ISNA

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Тема:
Ормузский пролив

Глава МИД Ирана Арагчи: Тегеран не уступит Ормузский пролив США

Иран продолжит контролировать Ормузский пролив и останется его «хранителем» навсегда. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи на своей странице в социальных сетях.

«Иран всегда был хранителем Ормузского пролива и останется им навсегда», — написал дипломат в личном блоге.

Арагчи также отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о намерении получать компенсацию за обеспечение безопасности маршрута. По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, требование в размере 20% от перевозимых грузов является слишком высоким.

«Разумеется, 20% — это слишком много. Мы будем справедливы», — отметил Арагчи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США взяли Ормузский пролив под свой контроль, называя себя «ангелами-хранителями».

Кроме того, Вашингтон ввел морскую блокаду Ирана, при этом другие страны, по словам американского лидера, смогут пользоваться этим маршрутом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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