Трое мирных жителей пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два муниципалитета Белгородской области. В результате ударов ранения получили трое мирных жителей, повреждены автомобили, хозяйственная постройка и социальный объект. Об этом сообщили в канале Оперштаба Белгородской области в мессенджере МАКС.

В городе Шебекино беспилотник нанес удар по территории одного из предприятий. В момент атаки там находились люди. Трое мужчин получили множественные осколочные ранения. Бригады скорой помощи доставили их в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оценивают состояние двух пострадавших как тяжелое, третьего — как средней степени тяжести.

После удара повреждения получили три грузовых автомобиля. Один из них загорелся. Позже в Шебекино был зафиксирован еще один прилет беспилотника.

«В городе при падении второго дрона повреждена крыша надворной постройки», — говорится в сообщении.

Еще одна атака произошла в поселке Октябрьский Белгородского округа. FPV-дрон взорвался рядом с социальным объектом. В результате детонации повреждено остекление здания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Специалисты обследуют территории, устанавливают масштаб разрушений и уточняют последствия атак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за ночь с 31 июля на 1 августа средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 274 украинских беспилотника над регионами России.

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