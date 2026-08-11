Экс-адвокатам Митрошиной запросили до шести лет колонии за мошенничество

Государственный обвинитель попросил суд назначить реальные сроки бывшим адвокатам Александры Митрошиной Ольге Гольцевой и Алисе Волховой. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Савеловского суда Москвы.

Для Гольцевой прокурор потребовал шесть лет лишения свободы, для Волховой — пять с половиной лет. По данным следствия, защитницы разработали схему, построенную на страхе и обмане. Годами они убеждали свою доверительницу, что у той серьезные проблемы с бухгалтерией и некие всемогущие недоброжелатели.

За решение этих вымышленных вопросов юристы требовали крупные суммы денег. Кроме того, они обещали исключить Митрошину из несуществующих черных списков администрации президента. Всего таким образом из блогерши выкачали 41 миллион рублей.

Саму Митрошину 18 июня приговорили к трем годам условно и штрафу в 900 тысяч рублей, признав виновной в отмывании 127 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как блогер Александра Митрошина заявила о желании вернуть переданные экс-адвокатам деньги.

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