Экс-адвокатам Митрошиной запросили до шести лет колонии за мошенничество

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 71 0

По версии следствия, они запугивали блогера.

Сколько лет запросили адвокатам Митрошиной в суде

Фото: Карпухин Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Государственный обвинитель попросил суд назначить реальные сроки бывшим адвокатам Александры Митрошиной Ольге Гольцевой и Алисе Волховой. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Савеловского суда Москвы.

Для Гольцевой прокурор потребовал шесть лет лишения свободы, для Волховой — пять с половиной лет. По данным следствия, защитницы разработали схему, построенную на страхе и обмане. Годами они убеждали свою доверительницу, что у той серьезные проблемы с бухгалтерией и некие всемогущие недоброжелатели.

За решение этих вымышленных вопросов юристы требовали крупные суммы денег. Кроме того, они обещали исключить Митрошину из несуществующих черных списков администрации президента. Всего таким образом из блогерши выкачали 41 миллион рублей.

Саму Митрошину 18 июня приговорили к трем годам условно и штрафу в 900 тысяч рублей, признав виновной в отмывании 127 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как блогер Александра Митрошина заявила о желании вернуть переданные экс-адвокатам деньги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

21:25
Егор Корнев выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров баттерфляем
21:13
Лесной секрет долголетия: как грибы продлевают жизнь
21:04
В Москве водитель грузовика сбил пиар-директора «Москвички» и скрылся
20:52
Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана
20:45
Рассасывать по инструкции: как выбрать таблетки от боли в горле
20:30
Дробовик Курта Кобейна уничтожили спустя почти 30 лет после его смерти

Сейчас читают

Первые кадры с места ДТП: кто был за рулем разбившейся в Екатеринбурге Lamborghini
Вдребезги! Lamborghini врезался в здание в Екатеринбурге
Чтобы не тянул плечи: как выбрать рюкзак для первоклассника
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео