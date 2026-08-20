Активная сторона звезды: на Солнце зафиксировали рост вспышек

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Мощность некоторых из них способна вызвать кратковременные проблемы со связью на Земле и слабые магнитные бури.

Были ли в августе солнечные вспышки

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури

Зафиксировано резкое увеличение вспышек на Солнце

Резкий рост вспышек на Солнце был зафиксирован учеными. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в своем Telegram-канале.

«Выходящая с обратной стороны Солнца новая активная область довольно заметно увеличила темп солнечных вспышек. Вчера за сутки произошло 19 таких событий», — уточнили в лаборатории.

Там также добавили, что среди этих выбросов энергии была зафиксирована и вспышка класса М. В последний раз она встречалась около трех недель назад, 30 июля. М — это предпоследний по силе класс солнечных вспышек. Их мощность уже способна вызвать кратковременные проблемы со связью на Земле и слабые магнитные бури.

Область под номером 4513, которая и спровоцировала подобную активность на ближайшей звезде, уже видна с нашей планеты. Ее зафиксировали с левого края светила.

Прогнозы по геомагнитной активности ученые выдают пока с осторожностью. По их предположениям, центр этой активной зоны проходит через пик, а значит, усиление в дальнейшем маловероятно. Что-то более точное можно будет сказать лишь после того, как пятна на Солнце целиком окажутся на видимой стороне.

Уже два дня геомагнитная активность повышена. Земля все еще находится в потоке солнечного ветра с повышенной скоростью и температурой. Однако возмущений в нашей атмосфере не наблюдается уже около 20 часов. Хотя отдельные всплески колебаний могут проявлять себя до пятницы, 21 августа. К выходным все окончательно должно вернуться в норму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что космонавт Роскосмоса Петр Дубров сфотографировал частичное солнечное затмение с борта МКС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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