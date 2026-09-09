Иран ввел запретную для судоходства зону у Ормузского пролива

Иран объявил о введении запретной для судоходства зоны в районе Ормузского пролива. Суда, которые войдут в этот район, будут подвергаться ограничениям и лишаться ряда услуг. Об этом 9 сентября заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохебби.

«Любое судно, проходящее через запретную зону Ормузского пролива, будет подвергнуто санкциям», — передает его слова агентство Fars.

По словам представителя КСИР, точные координаты зоны будут объявлены отдельно. Предполагается, что она будет начинаться в районе иранского города Чабахар и распространяться на часть Оманского залива и Аравийского моря.

В случае нарушения ограничений судам перестанут предоставлять морские, страховые и вспомогательные услуги. Эти меры будут действовать даже в том случае, если судно позже пройдет через Ормузский пролив.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об уничтожении пяти иранских танкеров с сырой нефтью после попыток КСИР атаковать американский военный корабль баллистическими ракетами. В ответ иранская сторона заявила об ударах по американским судам, танкерам и другим судам в районе Ормузского пролива.

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