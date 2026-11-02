В Москве и области объявили желтый уровень из-за тумана

Предупреждение о потенциальной опасности погодных условий действует с 1 ноября 21:00 и будет снято 2 ноября в 10:00.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого тумана, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
Предупреждение начало действовать с 21:00 и, как ожидается, будет снято 2 ноября в 10:00.
По данным синоптиков, местами по региону ожидается туман. Как напомнил собеседник агентства, желтый уровень предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва готовится к резкому погодному развороту после рекордного тепла. В минувшую пятницу, 30 октября, синоптики зафиксировали новый температурный рекорд за всю 147-летнюю историю наблюдений — воздух на ВДНХ прогрелся до +12,8 градусов. Однако, по словам метеорологов, уже 2 ноября придут первые заморозки: температура снизится примерно на четыре градуса.
В целом ноябрь ожидается близким к климатической норме: столбики термометров будут колебаться в районе нуля, а осадков выпадет около 50 миллиметров. При этом грядущая зима 2026–2027 годов в Центральной России прогнозируется снежной и неустойчивой — оттепели будут сменяться резкими морозами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 1 нояб
- Зима в Сибири побьет вековой рекорд: чего ждать
- 31 окт
- От рекордного тепла до первого снега: Москва готовится к погодному развороту
- 31 окт
- Зима близко: первый снег накроет Москву уже на следующей неделе
- 29 окт
- Лучше не затягивать: когда стоит менять шины на зимние
- 29 окт
- Комары задержались в Москве: почему насекомые сохраняют активность осенью
- 29 окт
- «Каждому свое»: Гогунский признался, почему не стремится к кубикам пресса
- 28 окт
- Сезон выталкивания автобусов раньше срока открыли в Кузбассе
- 28 окт
- Россию может накрыть аномально холодная зима: что насторожило иностранных ученых
- 26 окт
- Нужны ли зонтики? Какая погода ждет Москву и область в конце октября
- 25 окт
- Медведи не спешат в берлоги: зоолог объяснил, почему медведи в России меняют привычки
Читайте также
68%
Нашли ошибку?