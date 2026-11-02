В Москве и области объявили желтый уровень из-за тумана

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 25 0

Предупреждение о потенциальной опасности погодных условий действует с 1 ноября 21:00 и будет снято 2 ноября в 10:00.

Действует ли сейчас Москве желтый уровень погодной опасности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого тумана, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение начало действовать с 21:00 и, как ожидается, будет снято 2 ноября в 10:00.

По данным синоптиков, местами по региону ожидается туман. Как напомнил собеседник агентства, желтый уровень предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва готовится к резкому погодному развороту после рекордного тепла. В минувшую пятницу, 30 октября, синоптики зафиксировали новый температурный рекорд за всю 147-летнюю историю наблюдений — воздух на ВДНХ прогрелся до +12,8 градусов. Однако, по словам метеорологов, уже 2 ноября придут первые заморозки: температура снизится примерно на четыре градуса.

В целом ноябрь ожидается близким к климатической норме: столбики термометров будут колебаться в районе нуля, а осадков выпадет около 50 миллиметров. При этом грядущая зима 2026–2027 годов в Центральной России прогнозируется снежной и неустойчивой — оттепели будут сменяться резкими морозами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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