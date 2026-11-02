«Я исправлюсь»: Долина принесла публичные извинения Екатерине Гусевой

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 63 0

Народная артистка России вышла на сцену Кремлевского дворца ближе к финалу — и сразу обратилась к имениннице с просьбой о прощении.

Долина извинилась перед Гусевой — что произошло

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Лариса Долина извинилась перед Екатериной Гусевой за свой проступок

Народная артистка России Лариса Долина выступила на большом юбилейном концерте актрисы Екатерины Гусевой в Кремлевском дворце. Об этом сообщает URA.RU.

Зал Кремлевского дворца на юбилее Гусевой был заполнен до предела. Долина вышла на сцену ближе к финалу. Представляя народную артистку, Екатерина не жалела добрых слов.

«Я всегда с восторгом наблюдаю за тем, как она играет в мюзиклах, в музыкально-драматических спектаклях», — приводит ее слова издание.

Гусева рассказала, что давно мечтала спеть с Долиной дуэтом, и на юбилее это желание исполнилось. Для совместного номера выбрали «Ветер перемен» из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания». После выступления Долина произнесла немало теплых слов в адрес именинницы, но перед этим публично попросила у нее прощения.

«Ты прости меня великодушно, что я без букета цветов», — заявила Лариса Долина.

Судя по всему, Лариса Александровна просто не успела заехать в цветочный магазин: график у народной артистки плотный.

«Я исправлюсь. Обещаю при всех. Все свидетели в зале сегодня», — продолжила она. 

Недавно Долина высказалась об атаках хейтеров, которые не оставляют ее в покое. Звезда не исключает, что на нее было оказано магическое воздействие: у певицы складывается ощущение, что ее кто-то сглазил или наслал порчу. В Кремлевском дворце на эту тему она не говорила. Сразу после номера артистка прошла в гримерку, а вскоре покинула концертную площадку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный продюсер Сергей Дворцов высказал мнение о причинах масштабной волны критики в адрес народной артистки России Ларисы Долиной. По его оценке, исполнительница спровоцировала эту волну собственными действиями.

Дворцов указал, что именно квартирная история стала одной из главных причин негативного отношения к артистке. Он считает, что последствия этого конфликта продолжают сказываться на репутации певицы даже после завершения судебных разбирательств. При этом продюсер не считает положение певицы безвыходным. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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