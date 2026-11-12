Кушнер надеется обсудить в Кремле завершение конфликта на Украине

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 18 0

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с зятем президента США и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Кушнер надеется обсудить мир на переговорах в Кремле

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Зять президента США Дональд Трамп Джаред Кушнер выразил надежду, что на переговорах в Кремле появится возможность обсудить завершение конфликта на Украине и пути к этому.

Президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главной темой встречи стали вопросы, которые ранее обсуждались представителями России, США и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

После визита в Москву американская делегация планирует направиться в Дублин. Там Уиткофф и Кушнер намерены встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы детально обсудить прозвучавшие предложения и результаты переговоров в российской столице.

Трехсторонние консультации России, США и Украины проходили 10 и 11 ноября. Стороны рассматривали возможные пути урегулирования украинского конфликта.

Предыдущая очная встреча Путина и Уиткоффа состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге. Тогда, по оценке помощника президента России Юрия Ушакова, диалог получился обстоятельным и откровенным. Кушнер в тот раз не приехал из-за болезни и участвовал дистанционно.

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