Кушнер надеется обсудить в Кремле завершение конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с зятем президента США и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Зять президента США Дональд Трамп Джаред Кушнер выразил надежду, что на переговорах в Кремле появится возможность обсудить завершение конфликта на Украине и пути к этому.
Президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главной темой встречи стали вопросы, которые ранее обсуждались представителями России, США и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.
После визита в Москву американская делегация планирует направиться в Дублин. Там Уиткофф и Кушнер намерены встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы детально обсудить прозвучавшие предложения и результаты переговоров в российской столице.
Трехсторонние консультации России, США и Украины проходили 10 и 11 ноября. Стороны рассматривали возможные пути урегулирования украинского конфликта.
Предыдущая очная встреча Путина и Уиткоффа состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге. Тогда, по оценке помощника президента России Юрия Ушакова, диалог получился обстоятельным и откровенным. Кушнер в тот раз не приехал из-за болезни и участвовал дистанционно.
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