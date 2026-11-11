В Абу-Даби начался второй день переговоров России, США и Украины

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 26 0

На начальном этапе встречи украинский конфликт почти не обсуждали.

В Абу-Даби начался второй день переговоров: подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 11 ноября начался второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины. Делегации продолжили консультации в прежнем составе после первого раунда, который проходил накануне в  течение почти четырех часов.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав переговорной группы также вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

Соединенные Штаты представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

Переговоры возобновились после почти девятимесячного перерыва. Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась в феврале 2026 года в Женеве.

Итоги первого дня переговоров

Первый день консультаций был посвящен преимущественно вопросам международной безопасности. На начальном этапе встречи украинскую проблематику непосредственно не обсуждали.

Джаред Кушнер подчеркнул, что участники пытаются разобраться в причинах сложившейся ситуации и выработать новые принципы взаимодействия.

«Мы пытаемся определить, что не получилось, почему мы оказались в такой ситуации. Надеюсь, мы сможем создать новые правила, которые приведут нас к десятилетиям, если не столетиям, мира», — заявил он.

Владимир Мединский, в свою очередь, выразил надежду, что расширенный состав российской делегации позволит добиться продвижения в переговорах.

«Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе — наша делегация стала больше и еще более профессиональной — позволит нам продвинуться на пути к миру», — отметил глава российской переговорной группы накануне.

Среди ключевых тем диалога — гарантии безопасности, механизмы деэскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к возможному мирному соглашению. 

Отдельным вопросом остается участие европейских государств. Представители Франции, Германии, Великобритании и НАТО перед началом переговоров провели консультации с украинской делегацией, однако непосредственно к трехстороннему формату не присоединились.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее допустил расширение состава участников в будущем.

«Наша цель — со временем расширить трехсторонний формат переговоров, чтобы за столом находились не только США, Украина и Россия, но и представители европейских стран, которые смогут напрямую участвовать в обсуждениях», — пояснил он.

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