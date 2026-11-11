«Пусть пообщаются в лобби-баре»: Мединский о европейцах в Абу-Даби

Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби усомнился в необходимости участия европейских стран в этом процессе.
Фото: Reuters/Rula Rouhana
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Мединский предложил Европе общаться в баре отеля в Абу-Даби
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что Москва не получала от европейских стран ни одной мирной инициативы. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.
«Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому непонятно, что обсуждать. Если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы», — заявил Мединский.
В Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины. Консультации прошли после почти девятимесячного перерыва. Представители европейских государств в основном формате не участвовали, однако советники из Франции, Германии, Великобритании и НАТО провели отдельные консультации с украинской делегацией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее также иронично прокомментировал присутствие европейцев в ОАЭ: «Полетели они в Абу-Даби, пусть там в гостинице посидят». При этом госсекретарь США Марко Рубио допустил, что в будущем формат переговоров может быть расширен за счет европейских стран.
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