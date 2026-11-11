«Пусть пообщаются в лобби-баре»: Мединский о европейцах в Абу-Даби

|
Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 39 0

Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби усомнился в необходимости участия европейских стран в этом процессе.

Мединский заявил об отсутствии мирных инициатив от Европы

Фото: Reuters/Rula Rouhana

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Мединский предложил Европе общаться в баре отеля в Абу-Даби

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что Москва не получала от европейских стран ни одной мирной инициативы. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

«Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому непонятно, что обсуждать. Если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы», — заявил Мединский.

В Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины. Консультации прошли после почти девятимесячного перерыва. Представители европейских государств в основном формате не участвовали, однако советники из Франции, Германии, Великобритании и НАТО провели отдельные консультации с украинской делегацией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее также иронично прокомментировал присутствие европейцев в ОАЭ: «Полетели они в Абу-Даби, пусть там в гостинице посидят». При этом госсекретарь США Марко Рубио допустил, что в будущем формат переговоров может быть расширен за счет европейских стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби
11 нояб
Бессильная истерика: европейцы в ярости из-за того, что их не позвали на переговоры в ОАЭ
11 нояб
Станет самым масштабным: когда пройдет обмен пленными между Россией и Украиной
11 нояб
«Пластырем тут не обойдешься»: Мединский о главной теме переговоров в Абу-Даби
11 нояб
Мединский обвинил европейские страны в гибели мирных жителей на Украине
11 нояб
Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву на встречу с Путиным
11 нояб
Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными
11 нояб
В Абу-Даби завершился второй день переговоров России, США и Украины
11 нояб
В Абу-Даби начался второй день переговоров России, США и Украины
11 нояб
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября: текстовая трансляция
11 нояб
Украинский конфликт оказался не первым пунктом: куда повернули переговоры
+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.55
-0.20 92.40
0.01
Успеть до 5 декабря: Венера даст знакам зодиака шанс изменить жизнь, но е...

Последние новости

15:26
Утонула в цветах: как выглядит могила Лидии Федосеевой-Шукшиной
15:23
«Вторая мама»: участники «На-На» растрогали воспоминаниями о Федосеевой-Шукшиной
15:20
Бессильная истерика: европейцы в ярости из-за того, что их не позвали на переговоры в ОАЭ
15:13
«Он бы не женился на случайной»: Сафронов о любви Шукшина и Федосеевой
15:10
«Могли раскрутить, как Долину»: Сафронов о доверчивости Федосеевой-Шукшиной
15:09
«Очень добрая и светлая»: актер Цуркан о Лидии Федосеевой-Шукшиной

Сейчас читают

Россия и США: возможен ли стратегический разворот? Геополитика взаимной выгоды
Внук Пугачевой неожиданным образом отреагировал на странный концерт Киркорова в Тюмени
«Сам должен купить?» — Барановская отказалась терпеть невестку у себя на кухне
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео