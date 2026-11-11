В Абу-Даби завершился второй день переговоров России, США и Украины

Представители трех стран обсудили вопросы безопасности и возможных путей урегулирования украинского конфликта.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 11 ноября завершился второй день переговоров России, США и Украины.
Консультации проходили после почти девятимесячного перерыва в дипломатическом диалоге. Накануне первый раунд встречи продлился около четырех часов.
Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав переговорной группы также вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.
Соединенные Штаты на переговорах представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял Рустем Умеров.
Предыдущая встреча представителей трех стран состоялась в феврале 2026 года в Женеве.
Что обсуждали в первый день переговоров
В первый день участники сосредоточились на более широких вопросах международной безопасности. На начальном этапе переговоров непосредственно украинский конфликт не обсуждался.
Джаред Кушнер накануне выразил надежду на формирование новых принципов взаимодействия, которые позволят избежать подобных кризисов в будущем. Глава российской делегации Владимир Мединский также заявил о заинтересованности в продвижении переговорного процесса. По его словам, российская переговорная группа стала более многочисленной и профессиональной.
В повестку двухдневной встречи вошли гарантии безопасности, механизмы деэскалации, гуманитарные вопросы и возможные шаги к мирному соглашению.
Представители европейских государств непосредственно в трехсторонних переговорах не участвовали. Однако перед их началом советники из Франции, Германии, Великобритании и НАТО провели консультации с украинской делегацией.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее допустил, что в дальнейшем переговорный формат может быть расширен за счет представителей европейских стран.
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