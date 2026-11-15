«Была бы счастлива»: Лерчек надеется на смягчение срока бывшему мужу

Лерчек надеется на пересмотр приговора бывшему мужу

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые прокомментировала приговор бывшему мужу Артему Чекалину. 13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил его к семи годам колонии по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты с помощью подложных документов.

Сама Лерчек ранее тоже проходила по этому делу. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу более 763 миллионов рублей. 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, освободив ее от наказания и сняв судимость.

Что говорит Лерчек

После помилования в Сети начали обсуждать, не смягчат ли наказание и для Артема. Лерчек надеется, что это произойдет.

«Я бы, разумеется, была очень счастлива, если бы это случилось, потому что дети очень сильно переживают за него. Мы ждем, когда его переведут в колонию, чтобы иметь возможность с ним встретиться. Сложно смотреть на своих детей, когда они переживают и ждут какую-либо информацию по поводу апелляции папы, что будет дальше», — высказалась Валерия.

Сама блогер пока привыкает к свободной жизни. Чекалина призналась, что долго не могла поверить в реальность происходящего, когда увидела указ президента.

«Такое ощущение, что с сегодняшнего дня начинается белая полоса моей жизни. Мы все вздохнули с облегчением. Можно, наконец-то, жить полной жизнью, можно работать, можно зарабатывать, в том числе, разумеется, платить налоги. Главное — выздороветь при этом», — поделилась она в интервью на канале «Москва 24».

Реакция на болезнь

При этом не все верят в реальность страшного диагноза Валерии. По одной из версий, блогер симулирует болезнь, чтобы не сесть в тюрьму. Чекалина резко отреагировала на такие предположения.

«Я на самом деле была в шоке, когда узнала, что многие не верят в болезнь. Как можно использовать такое горе как способ избежать наказания или чтобы меня все жалели. Мы все ходим под Богом. На совести каждого, у кого в голове возникла такая мысль. Наверно, они поступили бы так. В моем мировоззрении этой картинки вообще никогда не было. Я не могла поверить, что кто-то может не верить в такую страшную болезнь», — высказалась Чекалина.

Сейчас Валерия, измученная болезнью, старается находить силы для дальнейшей борьбы. Главными стимулами для нее остаются дети и близкие.

«Мысли приходят в голову не очень хорошие о том, что может быть в один день просто смириться уже, попрощаться со всем. Тогда, может быть, легче станет, потому что не нужно будет каждый день какую-то борьбу вести», — разоткровенничалась многодетная мама.

Что с Артемом

Адвокат Артема Чекалина заявил, что приговор будут обжаловать. Однако защита надеется, что законных причин для отсрочки не появится, поскольку это означало бы, что дети блогера останутся сиротами.

«Закон у нас предусматривает отсрочку для мужчин отцов только для одиноких, поэтому в данном конкретном случае давайте пока говорить об этом не будем. Надеюсь, что законных оснований для отсрочки не будет. Я хочу пожелать большого здоровья Валерии», — сказал Сергей Гуров.

Реакция общества

История с помилованием Лерчек вызвала широкий резонанс. Одни пользователи поддержали решение президента, напомнив о тяжелой болезни блогера и наличии у нее несовершеннолетних детей. Другие задались вопросом, почему аналогичная мера не была применена к Артему Чекалину, который также является отцом.

В комментариях звучали мнения, что помилование должно распространяться на обоих родителей, ведь дети одинаково нуждаются и в матери, и в отце. Некоторые пользователи напомнили, что Артем также участвовал в воспитании детей и, по их мнению, заслуживает снисхождения. Другие возражали: решение президента основывалось на состоянии здоровья Чекалиной, а не на семейных обстоятельствах.

Сам Артем, по данным СМИ, продолжает находиться в СИЗО и ждет этапирования в колонию. Его защита готовит апелляцию, но сроки рассмотрения пока неизвестны.

Планы Лерчек

Пока же Лерчек сосредоточена на восстановлении здоровья и возвращении к работе. Она уже получила обратно загранпаспорт, изъятый в рамках уголовного дела, и планирует поездку в Китай для продолжения лечения.

Точная дата визита пока неизвестна — блогеру нужно повторно согласовать госпитализацию с зарубежной клиникой. Прежняя дата приема прошла еще 2 ноября, теперь представители Чекалиной пытаются получить новое место в срочном порядке.

По словам ее адвоката Константина Третьякова, защита рассчитывает организовать поездку до конца 2026 года. Сама Лерчек признавалась, что после помилования впервые за несколько лет почувствовала облегчение и теперь хочет сосредоточиться на семье и лечении. Она также говорила, что планирует вернуться к блогерской деятельности и запустить собственный бренд одежды.

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