«Точно отъеду»: почему Лолита устала наряжаться и не хочет выходить на сцену
Один из страхов Лолиты заключается в боязни выходить на публику
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Лолита Милявская страдает от ощущения «медвежьей болезни» — подробности выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».
Лолита откровенно рассказала о своих фобиях. Действительно ли она боится выходить на сцену? Почему певица никого не приглашает в гости и никогда не выбрасывает старую одежду — узнала программа Пятого канала «Светская хроника».
Не секрет, что многие знаменитости для выхода в свет тщательно продумывают свой образ. Так всегда делала и Лолита. На красной дорожке она блистала в роскошных платьях и сексуальных комбинезонах. Однако на днях певица удивила публику, придя на мероприятие в старой черной водолазке.
«Это из клипа с Коста Лакоста. Мы сегодня поем этот трек, поэтому он в своей водолазке, а я в своей. Естественно, она вся в катышках, прошла ни одну съемку, но она намоленная», — рассказала 59-летняя звезда.
А на следующей тусовке артистка появилась в простой серой кофте. Переоделась в блестящий костюм за несколько минут до выхода на сцену. Но что случилось с Лолитой, неужели она устала от перьев, страз и решила сменить свой стиль?
«Главное, чтобы человек нравился самому себе. Когда сам себе нравишься, кайфуешь от этого и получаешь удовольствие — все, больше ничего не нужно», — уверена телеведущая Регина Тодоренко.
«Она никогда не боится, что за ее спиной скажут. Иногда можно даже у нее поучиться быть такой расслабленной», — считает певица Жасмин.
Сама Лолита объясняет, у нее уже нет сил наряжаться. Певица устала от плотного гастрольного графика и недосыпа, а потому носит то, в чем ей комфортно.
«Есть одна мечта: поспать и уехать отдохнуть. После Нового года я точно отъеду, потому что я иначе не выдержу, чтобы не отъехать насовсем», — пошутила Милявская.
К тому же Лолита призналась, она любит донашивать старую одежду, которую никогда не выбрасывает. В ее гардеробной до сих пор хранятся вещи, купленные еще 20 лет назад. И после того как она похудела на 12 килограммов, они снова пошли в ход.
«Я открываю свой гардероб, а там такое количество всего с учетом того, что я вернула свою форму 2004 года, то все эти вещи опять в моде», — поделилась артистка.
Лолита лишь изредка обновляет гардероб, платья на выход зачастую берет на прокат. Говорит, что ей жалко тратить деньги на одежду.
«У меня полно статей расходов в виде зарплат, есть близкие родственники, друзья, которым надо помогать. Поэтому, поверьте, мне есть куда деньги складывать», — пояснила Лолита Марковна.
Артистка — за рациональные покупки. И гонорары от выступлений всегда вкладывает в недвижимость. Еще в начале карьеры Лолита решила, что не хочет платить за аренду и купила свое первое жилье в Москве. В 2000-м после развода с Цекало Лолита стала владелицей дачи в Подмосковье и просторной квартиры в Басманном переулке. Затем она приобрела офисное помещение неподалеку от Садового кольца. Несколько лет назад певица по совету Филиппа Киркорова обзавелась апартаментами в Болгарии, а вскоре построила коттедж в одной из местных деревушек.
«Если б я была умнее, не покупала бы столько квартир, сколько у меня есть, потому что теперь каждая фигня требует ухода. Там течет, тут промокает, тут еще что-то», — пожаловалась селебрити.
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Еще одной статьей расходов Лолиты стало здоровье. Раз в полгода она проходит обследование у эндокринолога, посещает психиатра и флеболога.
«Обязательно пройти сосудистый курс, чтобы хотя бы просто и цвет лица, и кожи, и все было лучше. Кстати, меньше тогда пластических всяких инъекций тебе надо, когда ты следишь за состоянием сосудов», — пояснила она.
Певица не скрывает, что своим цветущим внешним видом она обязана не только косметическим и оздоровительным процедурам. Звезда несколько раз ложилась под нож хирурга. Около года назад она сделала подтяжку век и подбородка.
«У меня есть замечательный пластический хирург, который, если у меня красота прошла, доделает все, что не доделает природа. Ты видишь, что веки упали, идешь и режешь. Никаких секретов», — безапелляционно сообщила звезда.
Лолита признается, красота дается ей нелегко, ведь она до ужаса боится боли, особенно уколов. Но это не единственный страх популярной певицы.
«Летать периодически боюсь, поэтому пью таблетки в самолете, и еще быстрой езды. Ненавижу быструю езду», — честно призналась она.
Сложно поверить, но она каждый раз волнуется перед выступлением и испытывает сильный стресс.
«Страшное ощущение медвежьей болезни и тошноты. Это дико страшно, настолько страшно, что этот страх не проходил много лет, а сейчас не то чтобы он прошел, я просто очень уставшая», — рассказала певица.
Лолита нашла способ справляться с эмоциями. Перед концертом она надолго запирается одна в гримерке.
«Есть незыблемое правило одно, которое я не нарушаю: не общаться ни с одним человеком, даже с родственниками до концерта. И проход за кулисы закрыт, вот это вписано в райдер», — пояснила Лолита Марковна.
После выступления артистка не приветствует встречи с фанатами. Она спешит домой, где сможет побыть в одиночестве и восстановиться. Поэтому в последнее время в квартире певицы почти не бывает гостей. Единственные люди, на которых артистка не жалеет времени и сил — это мама и дочь. А с недавних пор и возлюбленный, которого Лолита тщательно скрывает от публики.
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