Водный камень на кузове: как убрать известковый налет с машины без лишних затрат

Многие водители недооценивают опасность, которая исходит от известкового налета на автомобиле. Тем временем он не только портит внешний вид машины, но и может стать причиной серьезного ДТП. Водный камень на лобовом стекле мешает объективно оценивать дорожную обстановку, особенно во время дождя или при ярком солнце.

Как избавиться от известкового налета на кузове автомобиля быстро и дешево? Какими подручными средствами можно заменить при этом профессиональную автохимию? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Почему образуется известковый налет на автомобиле

Специалист по уходу за автомобилями Виктор Платонов объясняет: известковый налет — это отложение, которое формируется из-за тяжелой и жесткой воды с примесями. На машине оно может появиться на любой поверхности, в частности, на остеклении и лакокрасочном покрытии.

Очень часто проблема появляется после визита на автомойку. По словам эксперта, такое бывает, если воду плохо стерли с поверхности автомобиля, и она сама высохла.

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Еще одна частая причина образования известкового налета — резкая смена погоды. Если после дождя оставить машину под палящим солнцем, влага быстро испарится, а все соли и минералы засохнут на кузове и стеклах. Это не только портит внешний вид автомобиля, но и приводит к преждевременному износу дворников и резиновых уплотнителей.

От зубной пасты до автохимии: чем можно удалить известковый налет с кузова

Обычный стеклоомыватель не может справиться с въевшимся известковым налетом. Для этих целей в магазинах предлагают специальную автохимию. Для проверки ее эффективности взяли сразу три профессиональных состава. Если пересчитать их цену за 100 миллилитров, то получается 84 рубля за первый образец, 300 — за второй, 476 — за третий.

Заодно исследователи решают проверить народный лайфхак. Бывалые автомобилисты уверяют: избавиться от водного камня поможет зубная паста (150 рублей за тюбик). По словам специалиста, в теории это средство должно помочь благодаря тому, что внутри содержатся абразивы, то есть мелкие твердые частички. Они позволят механическим способом убрать водный камень.

Все средства проходят испытания на боковом стекле автомобиля. У него по всей площади присутствует сильный налет, который мешает водителю при парковке.

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«Как вы можете наблюдать, на поверхности стекла мы видим водный камень в виде таких маленьких бусинок, капелек воды, которые засохли и остались. Машина вроде бы чистая, после мойки, а водный камень, собственно говоря, никуда не делся», — рассказал эксперт.

Для начала с помощью клейкой ленты стекло разделяют на четыре участка. На первом тестируют зубную пасту. Ее наносят на аппликатор из микрофибры и круговыми движениями втирают в рабочую поверхность. Второй участок обрабатывают недорогим спреем.

Следующим вступает в дело состав средней ценовой категории. Это концентрированное жидкое средство. Если отложений на стекле много, производитель предлагает его не разбавлять. А вот для легких загрязнений нужно приготовить раствор. Развести состав с дистиллированной водой в пропорции один к трем. В данном случае его используют в концентрированном виде.

На четвертый участок наносят дорогое средство. По консистенции это очень густой гель. Для чистоты эксперимента для каждого образца исследователи используют свой аппликатор.

«После того как мы нанесли эти составы, нужно максимально быстро их смыть, не оставлять слишком долго на поверхности, дабы не навредить остеклению», — уверяет специалист Платонов.

Какое средство для удаления известкового налета с авто самое эффективное

На первый взгляд стекло на всех участках становится абсолютно чистым. Но чтобы заметить водный камень, поверхность нужно сначала высушить, а затем протереть влажным полотенцем. Если налет остался, он сразу же проявится. Народное средство с задачей справляется. После зубной пасты стекло прозрачное.

А как показывает себя профессиональная автохимия? На участке, который обработали недорогим составом, налет, увы, остается.

На третьем и четвертом полностью избавиться от водного камня тоже не получается. При этом состав средней ценовой категории справляется гораздо лучше дешевого, а дорогой — почти идеально.

Выходит, что все средства на основе кислот работают. Но чтобы добиться кристальной чистоты, придется наносить их несколько раз подряд. Как минимум, это лишняя трата времени.

Быстрее и эффективнее с водным камнем справится обычная зубная паста. У нее есть только один минус: абразивные частицы могут испортить лакокрасочное покрытие, поэтому обрабатывать пастой кузов нельзя. Да и на стекло ее нужно наносить аккуратно, не втирать слишком сильно, чтобы не появились царапины.

Наконец, после удаления водного камня поверхность стоит обработать любым гидрофобным составом: жидким воском или антидождем. Тогда известковый налет будет меньше оседать на стеклах и кузове автомобиля.