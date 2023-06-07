«Принципиальный вопрос»: почему враждуют Ольга Спиркина и Дмитрий Кончаловский

Актриса Ольга Спиркина выясняет отношения с бывшим мужем. Что заставило ее задуматься о судебном иске, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Спиркина продолжает судиться с бывшим мужем Дмитрием Кончаловским. В чем актриса обвиняет племянника Никиты Михалкова? За что он потребовал от экс-супруги 17 миллионов рублей? И что за компрометирующее видео грозится опубликовать Спиркина? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Воодушевить всех, как-то собрать, возглавить. Это я могу», — уверена артистка.

Сегодня имя 59-летней Ольги Спиркиной у всех на слуху. Она известная телеведущая, актриса, владелица медиашколы. Однако в последнее время все обсуждают не успехи знаменитости, а скандалы в ее личной жизни. Три года назад бизнесвумен приняла решение развестись с очередным супругом — сценаристом и продюсером Дмитрием Кончаловским. Она на всю страну обвинила его в алкоголизме.

«Он — пьющий человек. И с этим я просто никак не смогла смириться. Чтобы так, чтобы потом не помнить себя. Где ты уснул, где ты упал», — рассказала актриса.

«У меня нет вредных привычек. Курю, да. Как все (отношение к алкоголю. — Прим. ред.), нормально. Прицепиться можно к любому», — заявил экс-супруг Спиркиной Кончаловский.

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Но Ольга считала иначе. Она рассказывает: Дмитрий стал для нее настоящей обузой. Ей даже пришлось трудоустраивать супруга в собственную школу.

«Может спать до трех часов дня. Который такой неторопливый, никуда не спешащий, он такой… художник», — уточнила Спиркина.

«Конечно! Что еще ей делать? Других аргументов-то нет», — уверен экс-муж актрисы.

Бывшие супруги долго выясняли отношения на публику. А три месяца назад их вражда вспыхнула с новой силой. Кончаловский подал на актрису в суд. Он решил разделить совместно нажитое имущество.

«Все просто. Мы купили машину, а теперь почему-то она одна на ней ездит», — сказал мужчина.

Спиркина говорит: они действительно приобретали дорогую иномарку, но на деньги от продажи старого авто, которое принадлежало ей до брака.

«Это была моя машина. И он пришел в мою квартиру, сел в мою машину…» — пояснила бизнесвумен.

Ольга рассказала, что пыталась решить дело миром. Но Дмитрий отказался забирать свой иск. Вместо этого он подал еще один — о защите чести и достоинства. Кончаловский потребовал около миллиона рублей моральной компенсации. А уже на третьем заседании предъявил свои права и на школу телевидения звезды. Свою долю бизнеса экс-супруг оценил в 17 миллионов рублей.

«Брачный договор никто не заключал, потому что я привык доверять», — объяснил он.

«Это, конечно, странный иск. Нет такой биографии, чтоб мы действительно поднимали вместе какой-то бизнес», — удивилась Спиркина.

«Когда был организован этот бизнес — в период брака или до брака. Это будет иметь существенное значение. Если она (школа телевидения. — Прим. ред.) была до брака и второй супруг никаких вложений в это не осуществлял, то тогда раздела не будет», — уточнила адвокат Анастасия Гребенюк.

Многие не понимают, почему Кончаловский вдруг решил судиться со Спиркиной. После развода прошло уже два года. Дмитрий снова стал семейным человеком и уверяет, что с финансами у него полный порядок.

«Принципиальный вопрос уже, понимаете? Там такая была история, что просто так это все спускать с рук я не хочу», — признался экс-супруг актрисы.

Ольга считает, что Кончаловского заставляет судиться за имущество его новая жена. Спиркина так устала от разборок, что даже пригрозила: если он не успокоится, она опубликует домашнее видео, на котором экс-супруг в непристойном виде.

«Когда напившийся мужчина не может встать с пола… Репутацию, конечно, это сильно подмочит», — уверена бизнесвумен.

«Ничего такого на этом видео нет. Пусть размещает. Только проблема в том, что я не давал согласия ни на съемку, ни на размещение», — заявил Кончаловский.

Сам Дмитрий говорит: ему нечего бояться. У него тоже есть компромат на Спиркину. По его словам, он регулярно получает угрозы в свой адрес от Ольги и даже бывшей тещи.

«Гадости пишет уже мне, моим братьям, моим родителям, моим знакомым», — указал Дмитрий Кончаловский.

«Сказал, что ему угрожали. Что-то такое. Моя мама. Моей маме (внимание!) 84 года! Моя мама — инвалид второй группы», — удивилась артистка.

Спиркина считает, что бывший муж позорит громкую фамилию. Актриса вспоминает: в разгар пандемии они брали в кредит четыре миллиона рублей на семейные нужды. А после развода она сама выплачивала долг и не имела к экс-супругу претензий.

«Она эти кредиты все взяла сама — на себя, на свои нужды, на свой бизнес. Я к ним не имею никакого отношения», — объяснил сценарист.

«Мне не пришло в голову после развода пойти в суд и подать на разделение кредита. Если общий кредит, давай платить вместе, да?» — предложила Спиркина.

Но теперь актриса передумала. И уже готовит встречный иск. Она намерена взыскать с Кончаловского два миллиона рублей в счет погашения их общего кредита.