За годы многочисленных исследований ученые выдвинули свыше 100 версий катастрофы, но ни одна из них не нашла точного научного подтверждения. Спустя более чем столетие Тунгусский метеорит хранит свои секреты.

Взрыв и пламя: как появился Тунгусский метеорит

Тридцатого июня 1908 года в районе 7:00 по местному времени в небе над бассейном реки Подкаменная Тунгуска (Эвенкийский район Красноярского края) произошло невероятное зрелище. Откуда ни возьмись появился большой огненный шар, напоминавший второе солнце. Только слишком яркое и в буквальном смысле обжигающее.

Болид за считанные секунды пронесся по небу с юго-востока на запад. Небо озарила ослепительная вспышка, и на высоте в семь-десять километров раздался чудовищной силы взрыв. Его мощность исследователи потом оценили примерно в 10-40 мегатонн (или 40 000 килотонн) в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, в 1945-м одной атомной бомбы в 21 килотонну хватило, чтобы уничтожить японский город Нагасаки, а Хиросиму стерли с лица земли бомбой в 18 килотонн.

Что случилось на месте падения Тунгусского метеорита

К счастью, среди людей обошлось без жертв. Удар приняла на себя огромная незаселенная территория сибирской тайги: одним разом тогда повалило около 80 миллионов деревьев, вспыхнул сильнейший пожар. За тысячу километров слышались оглушительные раскаты грома, местами сотрясалась земля.

Ближайшим к месту катастрофы населенным пунктом оказалось село Ванавара. Оттуда до эпицентра взрыва — около 70 километров. Этого было достаточно, чтобы местные жители ощутили весь ужас происходящего: людей и животных воздушной волной сносило с ног, земля сотрясалась, в домах выбивало окна, с полок летела вся домашняя утварь.

«Вдруг на севере небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, <…> я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажени на три. После удара пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек», — описывал увиденное один из сельчан.

Еще ближе к эпицентру, в 30 километрах на юго-востоке, тогда оказались братья Чучанчи и Чекарена. Оба проснулись почти одновременно от сильного удара и громко закричали от страха.

«Земля стала дергаться и качаться, сильный ветер ударил в наш чум и повалил его. Меня крепко придавило шестами. <…> Тут я увидел страшное диво: лесины падают, хвоя на них горит, сушняк на земле горит, мох олений горит. Дым кругом, глазам больно, жарко, очень жарко, сгореть можно», — свидетельствовал один из них.

Взрывная волна тогда дважды обогнула земной шар и была настолько сильной, что ее смогли зафиксировать многие обсерватории мира. А после началась сильнейшая магнитная буря, продолжавшаяся целых пять часов.

Белые ночи и люминесцентные облака: первые дни после падения Тунгусского метеорита

Тайга в районе падения Тунгусского метеорита. © РИА Новости / Виталий Безруких

Последствием взрыва стали и странные атмосферные явления. Ночь с 30 июня на 1 июля 1908-го выдалась аномально светлой на многих территориях Сибири, Средней Азии, европейской части России и Западной Европы. Местные жители наблюдали в небе пестрые зори, солнечное гало (светящееся кольцо вокруг Солнца или Луны) и люминесцентные облака (самые высокие облачные образования в мезосфере, которые состоят в основном из водяного льда и крошечных фрагментов метеоритов, сгоревших в верхних слоях атмосферы планеты).

По свидетельствам некоторых очевидцев, светло было настолько, что не составило бы труда, к примеру, спокойно прочитать под ночным небом газету, напечатанную мелким шрифтом.

Такие ночи продолжались еще около двух месяцев, но с каждым днем световые эффекты постепенно шли на спад.

С того момента прошло ровно 115 лет, и все эти годы ученые пытаются разгадать главную загадку века — что же это все-таки было? Упавший и разлетевшийся на части метеорит, комета, шаровая молния, испытание нового оружия или падение пришельцев?

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Крутой маршрут: первые исследования Тунгусского метеорита

Одним из первых на эти вопросы попытался ответить Леонид Кулик, советский специалист по минералогии и исследованию метеоритов. В то время организовать научную экспедицию было все равно, что свернуть горы. Из-за Гражданской войны ученые, как отмечал сам Кулик, были «голодны и оборваны».

Но как человек, одержимый любимым делом, он сделал невозможное. Научный совет Минералогического музея академии наук Санкт-Петербурга, где трудился ученый, в 1921-м дал ему добро на поездку и выделил средства в надежде на то, что он привезет сотни тысяч тонн метеорита. Этим обещанием, собственно, он и подкупил коллег.

Однако все самое трудное было впереди. Прибыв на место, Кулик понял, что искать придется долго — слишком огромной и труднопроходимой оказалась территория. Густая тайга, болота, холод. Многие из членов экспедиционной группы тогда не выдержали суровых условий, все бросили и уехали домой. Кулик же в поисках истины остался на зимовку один, собирал сведения, общался с местным населением и до последнего не терял надежду хоть какую-то зацепку. Но успехом попытка не увенчалась.

Мертвый лес и огромная воронка: главный след Тунгусского метеорита

Вид обгоревшего леса в районе взрыва Тунгусского метеорита. © РИА Новости / И. Зорхин

Через шесть лет ученый решил вновь попытать счастье. К тому моменту он узнал о существовании в Тунгуске запретной территории. Речь шла о так называемом мертвом лесе — по легенде местных шаманов он возник после того, как на землю сошел бог грома, молнии и огня Агды в виде железной птицы, извергающей пламя и мечущей огненные стрелы. Жители соседних территорий, эвенки, в это верили и обходили участок леса стороной.

Но у Леонида Кулика хватило смелости, можно сказать, стать первопроходцем — в 2028-м он собирает новую большую экспедицию, приезжает в Тунгусск и находит то страшное место. Картина и правда была впечатляющей: кругом километры поваленных и обгоревших деревьев.

«Я до сих пор не могу разобраться в хаосе тех впечатлений, которые связаны с этой экскурсией. Больше того, я не могу реально представить себе всей грандиозности картины этого исключительного падения. Сильно всхолмленная, почти гористая местность, на десятки верст простирающаяся туда, вдаль, за северный горизонт… Все повалено и сожжено, а вокруг многоверстной каймой на эту мертвую площадь надвинулась молодая двадцатилетняя поросль, бурно пробивающаяся к солнцу и жизни…» — описывал в своем дневнике ученый.

Загадкой для него стал тот факт, что в самом эпицентре предполагаемого взрыва деревья устояли, только остались без ветвей, напоминая телеграфные столбы. Причем посередине леса оказался водоем — Кулик предполагал, что это как раз и есть воронка от метеорита. Но рабочих рук и условий для проведения исследования не хватало — ученый уехал ни с чем.

Третья экспедиция Кулика состоялась с 1929-го по 1930-й и считалась самой масштабной и многочисленной из всех, проведенных прежде. На этот раз группа прибыла на место с насосами для осушения воронок и буровым оборудованием. В итоге на дне того самого водоема эксперты обнаружили всего лишь пень лиственницы, которая была старше, чем остальные деревья. Это указывало на естественное происхождение озера.

Кулик в итоге был вынужден вновь вернуться в Ленинград. Однако в 1939-м он выбил финансирование на очередную экспедицию. Бурение уже проводилось на новом участке с похожей воронкой, но и эта работа успехом не увенчалась.

В 1958-м исследования в сибирской тайге возобновили: Комитет по метеоритам Академии наук СССР провел с того времени целых три экспедиции, которые возглавил советский ученый Кирилл Флоренский. Кроме того, докопаться до истины пытались и другие ученые-энтузиасты, которые организовали тогда же комплексную самодеятельную экспедицию (КСЭ). Но никаких серьезных открытий ни тем, ни другим сделать не удалось.

Привет от инопланетян: новые находки на месте падения Тунгусского метеорита

Зато советский и российский ученый Юрий Лавбин, как он уверял, нашел доказательства инопланетного происхождения Тунгусского метеорита. Исследованию катастрофы он посвятил около десяти лет своей жизни, создав Сибирский общественно-государственный фонд «Тунгусский космический феномен», под ее началом и проходил ряд экспедиций в Красноярском крае.

В сентябре 1994-го, отправившись на место тунгусской катастрофы, он нашел каменную глыбу весом в пять тонн и был уверен, что это один из обломков космического тела. Предполагалось, что это один из обломков Тунгусского космического тела. Однако сделанный химанализ это факт не подтвердил.

В августе 1998-го Лабвин предъявил научному сообществу два тяжелых металлических стержня, найденных в разное время недалеко от Ванавары. Один из них, как уверял ученый, был вплавлен в породу, предположительно кометного происхождения, и лежал на глубине в полтора метра, другой обнаружили неподалеку от железнодорожной насыпи. Лавбин уверял, что стержни не поддаются механической обработке и состав их невозможно определить, так как отказывал анализатор. А это тоже, полагал он, указывает на привет с другой планеты. Однако всерьез эти предположения среди коллег никто не воспринял.

В 2006 году Лавбин сообщил о новой сенсационной находке в эвенкийской тайге — это кварцевые булыжники с загадочными иероглифами. По словам ученого, они были нанесены на поверхность камня техногенным образом, предположительно с помощью воздействия плазмы.

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Также он заявлял, что кварц содержит примеси космических веществ, которые не могут быть получены на Земле. А некоторые представляют собой «сращенные» слои пластин, на каждой из которых нанесены знаки неизвестного алфавита.

Кстати, Лавбин по итогам своих исследований говорил о многочисленных очагах разрушения Тунгусским метеоритом. То, что упало на территорию Ванавары, — лишь небольшой камушек, не сомневался ученый. Более масштабные следы небесное тело оставило в других местах. К таким выводам он пришел, изучив материалы фотосъемки из космоса. Лавбин отмечал, что до столкновения с Землей «произошел распад космического тела не менее чем на 10 фрагментов», и считал правильным искать их на сибирском пространстве не восточнее Енисея, как было раньше, а западнее.

Однако серьезные ученые из Комплексной самодеятельной экспедиции (КСЭ), которые уже полвека изучают Тунгусский метеорит, не восприняли заявления Лавбина всерьез. По их мнению, объект, взорвавшийся в небе над Подкаменной Тунгуской, имел естественное происхождение.

Зарубежный взгляд: что удалось выяснить о тунгусском метеорите итальянцам

Но кроме советских и российских ученых, тайну тунгусского метеорита пытались разгадать и их зарубежные коллеги. Первые изыскания на месте катастрофы с участием европейских исследователей начались в 1990-м в рамках международной экспедиции. Но никаких плодотворных результатов эта поездка ученым не дала.

Годом позже в сибирской тайге побывала группа итальянских специалистов. Тогда под руководством 70-летнего профессора Болонского университета Митти Галли в кольцах деревьев, заставших трагедию в 1908-м, был открыт минерал энстатит, характерный для каменных метеоритов. Это позволило выдвинуть версию о том, что Тунгусский метеорит — не что иное, как рой кометных метеоритов.

Поиски истины итальянцы продолжили и дальше. Так, в 2007-м, группа экспертов под руководством Люка Гасперини опубликовала в журнале Terra Nova статью с результатами исследования озера Чеко, что в восьми километрах к северо-западу от эпицентра тунгусской катастрофы.

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Кстати, обнаружили водоем еще в 1999-м российские ученые Кошелев и Флоренский, но тогда на него не обратили внимания. Однако их итальянские коллеги решили копать глубже и пришли к выводу, что глубина, необычная конусообразная форма водоема и его возраст указывают на то, что оно является кратером от падения небесного тела. Предположительно, Тунгусского метеорита.

А в 2012-м итальянцы после очередного исследования заявили, что нашли под дном водоема, на глубине в десять метров, каменный осколок метеорита, который образовал кратер. Однако образец метеоритного вещества тогда извлечь не удалось. Вернуться на объект ученые планировали вместе с буровой установкой, чтобы завершить начатое.

Казалось, они в двух шагах от истины, но в 2016-м российские исследователи взяли со дна озера Чеко два керна и оценили их возраст по активности изотопов цезия, свинца и радия. Результаты не совпали с предположениями итальянцев. Озеро оказалось гораздо старше катастрофы — возраст осадочных пород в водоеме составляет, по оценкам экспертов, от 280 до 390 лет.

Топ-8 версий о происхождении Тунгусского метеорита

Тунгусская катастрофа так и остается одной из самых непостижимых. За 115 лет ученые как только ни пытались объяснить феномен. Гипотезы по сей день выдвигаются самые разные — от классических до фантастических. Среди них есть несколько, которые пользуются особенной популярностью.

Самая закрепившаяся — версия о падении метеорита . До сих пор, правда, исследователи гадают, каким он был — каменным или железным. А может, на Землю обрушился целый рой метеоритов. Вот только ни единого следа от них так и не найдено: ни самих остатков небесных тел, ни кратера. Вместо него, напротив, тот самый уцелевший участок леса. Сторонники данной теории допускают, что метеорит мог полностью разрушиться.

. До сих пор, правда, исследователи гадают, каким он был — каменным или железным. А может, на Землю обрушился целый рой метеоритов. Вот только ни единого следа от них так и не найдено: ни самих остатков небесных тел, ни кратера. Вместо него, напротив, тот самый уцелевший участок леса. Сторонники данной теории допускают, что метеорит мог полностью разрушиться. Вторая версия гласит, что это была комета. От метеорита данное небесное тело отличается составом — в основном это лед. В момент вхождения в атмосферу вещество стало стремительно разрушаться, а после взрыва от него не осталось и следа, полагают ученые. Кстати, одним из сторонников этой точки зрения был ученый-физик Геннадий Быбин, который посвятил тунгусской аномалии более 30 лет. Причем к выводам он пришел, в частности, на основе наблюдений Кулика, который во время экспедиции на месте Тунгусской катастрофы нашел вещество в виде льда, прикрытого торфом, но не придал ему особого значения.

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Советский писатель-фантаст Александр Казанцев в 1946-м в своем рассказе «Взрыв» отважился выдвинуть версию о космическом корабле инопланетян . Летательный аппарат был оснащен атомным двигателем, который взорвался. Аналогию случившегося он проводит со взрывами атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Причем устоявший лес очень напоминает писателю жилые дома Хиросимы. Схожесть есть и в сейсмограммах обоих событий, уверен он. Правда, в 1980-м Казанцев немного изменил свою точку зрения: пришельцы во время крушения специально увели корабль от Земли, и взрыв произошел в космосе, а падающий метеорит — это не что иное, как посадка орбитального модуля.

. Летательный аппарат был оснащен атомным двигателем, который взорвался. Аналогию случившегося он проводит со взрывами атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Причем устоявший лес очень напоминает писателю жилые дома Хиросимы. Схожесть есть и в сейсмограммах обоих событий, уверен он. Правда, в 1980-м Казанцев немного изменил свою точку зрения: пришельцы во время крушения специально увели корабль от Земли, и взрыв произошел в космосе, а падающий метеорит — это не что иное, как посадка орбитального модуля. Эксперимент Николы Теслы — очередная интересная версия происхождения Тунгусского метеорита. Если верить ей, знаменитый американский физик, которого в начале XX века считали «повелителем электричества», умудрился применить технологию беспроволочной передачи электроэнергии на большие расстояния. Чтобы проверить возможности своего оборудования, Тесла при помощи своей экспериментальной установки якобы высвободил энергию над тайгой, что привело к мощному взрыву. На самом деле успех подобного опыта у Теслы был, но о нем он предпочитал молчать, опасаясь, что это может быть использовано как оружие массового поражения. При этом Тесла был убежденным антимилитаристом и допустить катастрофы никак не мог. Да и тот факт, что лаборатория во время падения Тунгусского метеорита ученому уже не принадлежала, делает гипотезу еще более маловероятной.

— очередная интересная версия происхождения Тунгусского метеорита. Если верить ей, знаменитый американский физик, которого в начале XX века считали «повелителем электричества», умудрился применить технологию беспроволочной передачи электроэнергии на большие расстояния. Чтобы проверить возможности своего оборудования, Тесла при помощи своей экспериментальной установки якобы высвободил энергию над тайгой, что привело к мощному взрыву. На самом деле успех подобного опыта у Теслы был, но о нем он предпочитал молчать, опасаясь, что это может быть использовано как оружие массового поражения. При этом Тесла был убежденным антимилитаристом и допустить катастрофы никак не мог. Да и тот факт, что лаборатория во время падения Тунгусского метеорита ученому уже не принадлежала, делает гипотезу еще более маловероятной. Версия о столкновении с антивеществом появилась в 1948-м благодаря американскому ученому Линкольну Ла-Пас. Ее суть в том, что вещество столкнулось с антивеществом из космоса, и произошло взаимное уничтожение обоих с выделением большого количества энергии. Подтверждением тому стало наличие радиоактивных изотопов в древесном материале с места взрыва. Однако из-за того, что свойства антивеществ до сих пор — малоизученная тема в науке, к данной идее многие относятся скептически.

Другая теория гласит, что на месте катастрофы просто взорвалась гигантская шаровая молния, она стала следствием мощной энергетической накачки обычной молнией или резких колебаний атмосферного электрического поля. Первые предположения на этот счет выдвигались еще в 1908 году учеными, а в 1980-х версия стала особенно популярной. Однако шаровая молния до сих пор до конца не изучена, из-за чего версия тоже вызывает много вопросов.

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