Не на что содержать детей: как живут Блиновские после ареста счетов

Блиновские жалуются на отсутствие денег. Чем планируют заниматься супруги после ареста счетов, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом. Сколько еще времени блогер не сможет выходить в интернет? Правда, что у нее арестовали счета на сумму более 60 миллиардов рублей? Зачем звезда интернета и ее муж скупали в некоторых регионах целые улицы? И на что сейчас живет «королева марафонов»? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Да, сейчас предъявлены требования, проходит судебное разбирательство», — сказал муж блогера Алексей Блиновский.

Читайте также В погоне за желаниями: о каких комплексах говорит поведение Блиновской

Очередное заседание по громкому делу Елены Блиновской прошло 21 июля. Срок домашнего ареста подходил к концу. И адвокаты надеялись, что их подзащитной разрешат покидать свое жилище. Однако суд продлил меру пресечения еще на три месяца.

«Никаким образом следователь этот вопрос не разрешил. Прогулки он не разрешил. Поэтому пока ситуация не улучшилась», — уточнила адвокат блогера Наталья Сальникова.

Суд также арестовал коллекцию золотых монет Блиновской. Заблокировал 50 банковских счетов «королевы марафонов» и ее партнеров на общую сумму 64 миллиарда рублей.

«Это мои компании, личные», — отметил муж Блиновской.

«И компании других людей», — добавила адвокат.

Супруг Елены пожаловался: они остались без денег. Женщине, которая когда-то тратила на вечеринку в честь своего дня рождения 120 миллионов, теперь в буквальном смысле не на что жить.

«До последнего момента у нас действовали бизнесы, на которые недавно следственные органы наложили аресты, на все счета. Соответственно, сейчас не знаю. Сейчас будем что-то думать, придумывать», — поделился муж блогера.

Неужели теперь Блиновской и ее семье придется возвращаться на малую родину, раз столичная жизнь уже не по карману?

«Было бы здорово, если бы она в целом уехала из России и посидела бы где-нибудь, чтобы ее не видно, не слышно было», — высказался певец Акмаль.

Елена, тогда еще Останина, родилась в Кировской области, в небольшом поселке под названием Опарино. Потом семья переехала в Ярославль. После школы будущая звезда интернета отучилась на бухгалтера. Но быстро поняла: скучная работа с бумагами не для нее. Она занималась воспитанием сыновей и чтением книг по психологии и личностному росту. Проводила вечера за просмотром тренингов. И в какой-то момент решила, что может так же.

«Смотрите, 2016 год. Дает объявление: классические балетки. Она продает. Прогулочная коляска за десять тысяч. Проходит год. И уже она ищет помощницу по хозяйству с проживанием: чистоплотную, стройную, аккуратную, в Москве. С предложением оплаты 70 тысяч», — рассказал юрист Александр Трещев.

«Посмотрите на Блиновскую. Это базарная торговка. Ни образования, ни воспитания, ни вкуса. Ничего. И поэтому эти пышные празднества. Знаешь, как из грязи в князи», — отметил бизнесмен Андрей Ковалев.

Татьяна Карась узнала о марафонах Блиновской в трудный период. Жизнь в чужой стране, пятеро детей, муж-тиран, который избивал и тушил об нее сигареты. Женщина поверила, что Елена сможет помочь.

«Мне пообещали: „Да, мы сейчас разберемся в чем-то. Дай список того, что ты хочешь реализовать“. Я писала: хочу свою собственную квартиру, потому что хочется свое, хочу свой автомобиль», — поделилась участница марафона.

Вскоре бесплатный пробный период закончился. Куратор попросила перевести ей пять тысяч рублей. Потом еще и еще.

«Давай ты вложишься в себя, а потом получишь какой-то дополнительный доход. Будешь развиваться, слушать наши тренинги. С тобой сама Елена будет общаться», — рассказала участница марафона Блиновской.

В итоге Татьяна отдала все накопленные средства. Но ни одно из желаний так и не исполнилось. Стало только хуже.

«Она взяла деньги у детей-инвалидов, потому что я не работала. Я жила за счет них. Она прекрасно это знала. И это были последние деньги. Я сейчас просто в шоке. Как так?» — призналась Татьяна Карась.

«Все курсы она на Западе украла. Все свои марафоны. Все украдено. У нее мозгов не хватит, у этой курицы, что-то придумать самой», — сказал бизнесмен Ковалев.

Бухгалтер из Ярославля превратилась в одну из самых богатых женщин страны. Элитные курорты, эксклюзивные наряды, роскошные драгоценности, звезды среди друзей. Блиновские построили шикарный особняк на Новой Риге и приобрели целый автопарк люксовых авто. Супруги скупили целые улицы в Костромской и Ярославской областях. В деревне Серково, например, стали хозяевами семи домов и 14 земельных участков на берегу Волги.

«Он мне открыл глаза на какие-то вещи, например, что вообще желать можно, это классно. И нужно раскачивать свои желания», — уточнила актриса Светлана Камынина.

Сказка закончилась в апреле 2023 года. Полиция задержала Елену Блиновскую на границе с Белоруссией и предъявила обвинение в отмывании денег в особо крупном размере и неуплате налогов почти на миллиард рублей. Судя по растерянному виду и домашним тапочкам, женщина не ожидала такого поворота. Ее муж, которого обвинили в пособничестве, тоже.

«У нас есть презумпция невиновности. Пока не будет доказано, что я виновен, я не считаюсь виновным. А позиция следствия такая, что все, сразу виновен», — подчеркнул Алексей Блиновский.

Оказалось, чтобы скрыть от государства свои истинные доходы, супруги переводили деньги на счета 18 организаций и трех ИП. Таким образом они уходили от налогов. Следствие длится уже несколько месяцев. В данный момент Блиновская отбывает наказание не в тюремной камере, а в своем подмосковном коттедже. Но в любой момент ситуация может измениться.

«В Ярославле были осуждены и приговорены к условной мере наказания (три года) семейная пара, которая занималась обналичиванием денег и была партнерами Блиновской. Следствие вменяет не только статьи, которые ей вменены. Вменяет мошенничество, инкриминирует ОПС (организация преступного сообщества. — Прим. ред.), где наказание — до 20 лет лишения свободы», — объяснил юрист Трещев.

Навизуализировала миллиарды: сможет ли Блиновская избежать тюремного срока

По словам защиты, единственное, что сейчас волнует Алексея и Елену, — финансовый вопрос. Им нужны деньги, чтобы содержать детей. Кажется, к работе в интернете оба возвращаться не планируют.

«У меня есть несколько проектов в области сельского хозяйства, производства продуктов питания, бытовой техники», — рассказал муж Блиновской.

«Елена по образованию дипломированный психолог. У нее очень хорошее образование. И она работает в сфере образовательной», — уточнила адвокат Сальникова.

Однако многие уверены: Блиновские лукавят. И Елена не сможет отказаться от профессии блогера.