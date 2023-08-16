«Елена подавлена»: муж Блиновской рассказал о ее состоянии после решения суда

Обвиняемую в неуплате налогов создательницу «Марафона желаний» оставили под домашним арестом.

Оставленная под домашним арестом блогер Елена Блиновская находится в подавленном состоянии. Об этом журналистам сообщил ее супруг Алексей Блиновский по выходе из зала суда.

«Она себя чувствует не очень хорошо, она подавлена», — сказал он.

Блиновский заявил, что адвокаты его супруги и он сам не согласны с обвинениями в ее адрес и рассчитывают, что до обвинительного приговора дело не дойдет.

«Мы рассчитываем, что его не будет», — подчеркнул Блиновский.

Он также подтвердил, что все имущество их семьи арестовано, и сказал, что сейчас им нужно что-то придумывать для дальнейшего выживания.

«До последнего момента у нас действовали бизнесы, на которые следственные органы наложили арест. Соответственно, сейчас не знаю, будем что-то думать, придумывать», — отметил супруг блогера.

Вместе с тем он признал, что у него остался ряд действующих бизнес-проектов.

«Я пока продолжаю работать, у меня есть несколько бизнес-проектов. Я надеюсь, мы решим как-то сложившуюся ситуацию, и они продолжат работу», — сказал Блиновский.

Он обвинил СМИ в том, что они настроены против его жены и якобы «коверкают» информацию о ней. Себя Блиновский виновным не считает в том, что случилось с его супругой.

«За что я должен считать себя виновным? Я немножко изучал юриспруденцию, у нас есть презумпция невиновности: пока не будет доказано, что я виновен, я не считаю себя виновным», — заявил он.

Следствие установило, что создательница «Марафона желаний» с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. По версии следователей, блогер «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности. Если вину Блиновской докажут, ей может грозить десять лет заключения.

На сегодня блогер выплатила государству 55 миллионов рублей. Адвокаты считают, что Блиновской необходимо изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, чтобы она могла продолжить свою деятельность и заработать деньги на оплату долга перед Федеральной налоговой службой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по делу блогера Елены Блиновской арестовано имущество на 64 миллиардов рублей.