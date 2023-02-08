Звездная трансформация: кто из знаменитостей сменил имидж в 2023 году

Звездные выходы в свет — это всегда блеск нарядов и изысканные, эпатажные образы. Известные личности кино и шоу-бизнеса не перестают удивлять поклонников радикальными переменами во внешности и новым «прочтением себя».

5-tv.ru составил список селебрити, которые начали 2023 год с перемен в образе.

Шаман

www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Instagram* / shaman.me

Певец, поэт и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, внезапно решил кардинально изменить внешность. Исполнитель патриотических песен отказался от своей визитной карточки и срезал дреды.

На смену знаменитым «русским колоскам», как их многие называли, пришла другая прическа, символизирующая начало нового этапа творчества музыканта. В новом клипе «Исповедь» SHAMAN предстал перед поклонниками элегантным блондином без заплетенных прядей.

Зендея

www.globallookpress.com / Sebastien Fremont; Instagram* / zendaya

Звезда фильма «Человек-паук» сначала отрезала каре, затем покрасилась в медовый блонд. Новый образ поклонники одобрили, что в очередной раз подтвердило статус актрисы как иконы стиля Голливуда.

Однако непривычно будет видеть ее героиню — пацанку Ру из «Эйфории» — в подобном утонченном образе. В таком случае зрителей ждет либо смена имиджа героини, либо Зендея наденет парик. Съемки третьего сезона топового сериала зумеров должны начаться в феврале.

Хейли Бибер

www.globallookpress.com / IMAGO Dave Starbuck; Instagram* / haileybieber

Американская модель вдохновилась стилем Анны Винтур. В социальных сетях селебрити похвасталась удлиненным бобом.

Хотя прошло совсем немного времени с тех пор, как она изменила цвет волос на шоколадный. Судя по всему, Бибер остается верна своему девизу: «Не бояться, а делать».

Белла Хадид

www.globallookpress.com / IMAGO RW; Instagram* / bellahadid

Сексапильная американская модель любит смелые эксперименты с внешностью. Она опять кардинально сменила цвет волос. Локоны звезды воронова крыла стали гораздо светлее.

Хадид выбрала платиновый блонд. Теперь Хадид сильно напоминает икону 90-х Мерлин Монро.

Холли Берри

www.globallookpress.com / Imagespace; Instagram* / halleberry

Американская звезда делает ставку не на длину волос, а на креатив. В прошлом году она стала звездой со стрижкой пикси.

В модный сезон 22/23 она вошла с кудрявой макушкой и окрашиванием упрямых завитков в фиолетовый цвет.

Филипп Киркоров

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / fkirkorov

Поп-король в этом году кардинально преобразился. Он предстал перед фанатами с поистине новой внешностью. Звезда перенес сразу нескольких пластических операций, изменил цвет глаз и волос.

На этот раз 55-летний Киркоров подкорректировал не только лицо, но и с помощью пластики у него появились кубики на прессе. Поклонники отметили, что у Филиппа Бедросовича изменился даже цвет глаз. Его родной — карий, стал светло-зеленым с помощью оттеночных контактных линз.

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