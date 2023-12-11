Острые переживания и финансовый взлет: большой гороскоп для Дев на 2024 год

Когда стрелки часов в новогоднюю ночь подходят к полуночи, сердце начинает сильнее сжиматься в ожидании, что вот-вот наступит пора, когда исполнятся все желания и мечты. Особое отношение к данному празднику передается из поколения в поколение. Еще много веков назад в разных культурах мира сложились свои традиция празднования этого события.

На Западе ближе к дню перемены дат издавна составляют астрологические прогнозы на будущее. Считается, что движение планет в тот или иной период позволяет узнать о возможных событиях. Чтобы получить точный прогноз, нужно знать свой знак зодиака, который определяется датой рождения. Что уготовит 2024-й для Дев, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общие тенденции 2024 года для Дев

Для Дев девизом в новом году станет фраза: «Не боги горшки обжигают». Результаты во всех сферах жизни будут зависеть не только от их желания и стремления, но и от активных действий. Сколько усилий они приложат, чтобы осуществить задуманное, такой и итог получат.

Они сами могут помешать себе реализовать мечты. В первые месяцы 2024-го рожденных под данным созвездием захлестнет море чувств, с которой окажется сложно совладать. Такое поведение обычно не свойственно для основательных подопечных земной стихии.

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Серьезные волнения и беспочвенные переживания отразятся на всех сферах жизни. В сомнениях и постоянной спешке Девы, как говорится в гороскопе, могут упустить что-то важное. Не стоит себя ругать за совершенные ошибки. Важно — успокоиться и осознать, что эта пора скоро завершится.

«К этому будет причастна Черная Луна. Но вы должны знать, что это лишь временное явление, и она подсвечивает все ваши страхи, волнения, тревоги, переживания. Но под собой она ничего особенного не несет», — комментирует эксперт.

В это время стоит на особом контроле держать свои чувства и действия. Не следует начинать новые проекты, потому что есть вероятность быстро растратить все силы. К конструктивным действиям следует переходить ближе к весне 2024. Приносить плоды задуманное начнет во второй половине года. Удача в данный период будет сопровождать не только в деловой сфере, но и в личной.

Уже к осени все дела войдут в стабильную фазу, и представителям знака зодиака удастся насладиться результатами. В этот момент в дверь Дев может постучаться невероятная денежная удача. Однако не стоит зацикливаться только на материальных вещах.

В это время особое внимание стоит уделить семье и родственникам и тратить большую часть средств на нужды близких. Также те, кто давно подумывал о расширении семейного гнездышка, смогут без особых усилий улучшить жилищные условия.

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Любовный гороскоп для Дев на 2024 год

В отношениях Девы довольно требовательны и к себе, и к объекту любви. Однако влияние Черной Луны в первой половине года серьезно отразится и на этой сфере их жизни.

«Девы всегда строги, но в начале года будут эмоциональными, соответственно, могут серьезно влюбиться. Однако хорошая ли это будет влюбленность, на перспективу, известно только им», — комментирует астролог.

В первые месяцы 2024-го могут также появляться сомнения насчет партнера. Вероятно, на горизонте замаячит другой человек, готовый одарить представителей знака зодиака вниманием. Но не стоит доверяться порыву. Когда пелена, навеянная мистическим объектом спадет, Девы поймут, что сотворили ошибку.

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Благоприятным временем для построения семейных отношений станет май–июнь 2024. В этот период семейные представители созвездия обретут гармонию, а те, кто пока лишен пары, встретят своего человека или, возможно, наконец заметят достойную кандидатуру среди знакомых.

Финансовый гороскоп для Дев на 2024 год

Земной знак зодиака привык всегда полагаться на себя. Однако судьба видит их старания и в 2024-м вознаградит за плодотворный труд. Награда от Вселенной может прийти в виде денежной премии и повышения по карьерной лестнице. Приумножить финансовый поток получится, если не пренебрегать пассивными источниками дохода, но заняться инвестициями — лучше во второй части года.

«По финансам у Дев все достаточно стабильно. Главное — не делать резких движений в начале года. Лучше свои все вложения, вклады и реализацию оставлять на осень или даже ближе к концу», — отмечает специалист.

К сентябрю следует научиться внимательно просчитывать риски и держать свой бюджет в рамках четкого плана, иначе излишняя расточительность и доверчивость способны привести к серьезным финансовым потерям.

Гороскоп здоровья на 2024 год для Дев

В сфере здоровья у земного знака зодиака все будет идти благополучно. Серьезные заболевания обойдут стороной. Но в первые месяцы Девам нужно особое внимание уделить укреплению иммунитета, поскольку повысится риск респираторных заболеваний. В данный период желательно запастись средствами на основе натуральных компонентов.

При этом важно следить за своим состоянием и при первых признаках недомогания обращаться к врачу. Также в течение года стоит уделить внимание и некоторым другим органам.

«Все должно быть хорошо и гармонично. Однако следует обратить внимание на костную систему и зубы. Поэтому, если вы давно не были у врача-стоматолога, обязательно к нему зайдите», — рекомендует специалист.

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Рекомендации на 2024 год для Дев

Девы станут самыми ответственными трудоголиками 2024-го. От их стараний и усилий будет зависеть, какой результат они получат в итоге. Энергичность в деловых вопросах принесет долгожданное продвижение по карьерной лестнице. Не следует прятаться за спины коллег. В новом году важно почаще оказываться в центре внимания. Тогда успех не заставит себя ждать.

Работать придется и в сфере личных отношений. Нужно прислушиваться к мнению партнера, радовать его неожиданными подарками и почаще выбираться на романтические свидания. Одиноким представителям знака зодиака стоит также проявлять инициативу. Как гласит народная мудрость: под лежачий камень вода не течет. Следует также серьезнее относиться к своему здоровью.