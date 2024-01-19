«Позови меня в ночи»: как любовь разрушила карьеру певца Влада Сташевского

Карьера певца Влада Сташевского была яркой, но довольно короткой. Все те шесть лет, когда кареглазый красавец блистал на сцене, миллионы поклонниц мечтали хоть об одном свидании с романтичным исполнителем. Однако вскоре после головокружительного успеха, артиста настигла череда провалов как на эстраде, так и в личной жизни. Певцу пришлось искать другой способ заработка.

Сташевскому 17 января 2024 года исполняется 50 лет. Юбиляр давно не появлялся с большими концертами, но в последнее время вновь решил возвратиться к карьере певца. Но пока вернуть загубленную более 20 лет назад славу ему не удается.

Главная удача Влада Сташевского

Владислав Твердохлебов (настоящее имя артиста) начал увлекаться музыкой в детстве. Будущая знаменитость освоил фортепиано и бас-гитару, но о карьере артиста даже не думал. Он мечтал стать десантником, активно занимался спортом и даже несколько раз прыгал с парашютом.

Чтобы осуществить мечту, Влад поступил в суворовское училище, но не смог окончить учебное заведение. Он с юных лет привык стоять за себя и не вытерпел дедовщину. За драку с другими курсантами будущую знаменитость отчислили.

После школы Сташевский уехал в столицу и поступил в торгово-коммерческий колледж, а потом в Московский государственный институт коммерции. Между занятиями Владислав продолжал заниматься музыкой. Однажды студенты-первокурсники решили отметить сдачу экзаменов и пошли на дискотеку. Увидев за кулисами рояль, будущая звезда сцены предложил друзьям что-нибудь исполнить. А после окончания песни увидел за своей спиной акулу шоу-бизнеса Юрия Айзеншписа.

Знаменитый продюсер дал молодому человеку свою визитку, но Влад посетовал, что знаменитый продюсер на следующий день забудет о существовании замеченного дарования. Этот ответ зацепил музыкального менеджера, и тот сам взял номер студента, пообещав позвонить. На следующий день он предложил Владу сотрудничество.

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Уже через неделю после судьбоносной встречи Влад записал на студии первую песню «Дороги, по которым мы идем». С данной композицией и началось его сотрудничество с Айзеншписом. Именитый продюсер многое сделал, чтобы прославить своего подопечного. В институте студент перевелся на заочное отделение и получил диплом в 1998-м. Именно он придумал псевдоним Сташевский, а также заставил всех вокруг заговорить о молодом исполнителе.

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Музыкальный менеджер старательно пытался сделать из Влада секс-символ. С его легкой руки газеты пестрели заголовками о громких романах знаменитости, а в клипах и на сцене то и дело рядом с певцом появлялись главные красотки российского шоу-бизнеса.

Публика клюнула на приманку. Толпа поклонниц не давала очаровательному брюнету прохода. Некоторые богатые дамы даже были готовы выложить кругленькую сумму, чтобы провести ночь со своим кумиром. Но артист отказывался от подобных предложений.

«Любовь здесь больше не живет»: поиск второй половинки на сцене

Разобраться, что было в жизни Влада Сташевского на самом деле, а что — просто журналистская утка, практически невозможно. Певцу приписывали романы со многими красавицами 90-х. Однако исполнитель неохотно делится подробностями личной жизни.

Известно всего о некоторых историях любви с коллегами по цеху. В своих интервью Сташевский не раз признавался, что роман с певицей Натальей Ветлицкой у него действительно был.

Исполнительницу композиции «Посмотри в глаза» не смущало, что ее избранник на десять лет младше. Своей возлюбленной Влад оказывал красивые знаки внимания и на публике дарил огромные букеты роз. Однако романтические жесты не смогли удержать Ветлицкую рядом. Ходили слухи, что Наталья нашла более перспективного кавалера, поэтому и ушла от молодого любовника.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/13283446/track/75588941">Не Бывает Разлюбил</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/5478951">Влад Сташевский</a> на Яндекс Музыке Сташевский рассказывал более прозаичную причину разрыва. На тот момент он только начинал покорять музыкальный Олимп, а вот его возлюбленная уже была признана публикой. Певцов связывали не только личные вопросы, но и деловые. Они даже отправились на совместные гастроли, в ходе которых их связь и дала трещину.

Ветлицкой показалось, что Айзеншпис обманул ее в выплате гонорара. Молодой певец и поверить не мог в злой умысел своего продюсера. В итоге, влюбленные серьезно поссорились и прекратили общение.

Владу также приписывали отношения с моделям Ингой Дроздовой и Юлией Солодовниковой, которые участвовали в съемках клипов певца. Однако личного счастья в мире шоу-бизнеса Сташевскому найти не удалось.

Сложности первого брака Влада Сташевского

Первой женой певца стала Ольга Алешина, дочь бывшего генерального директора спорткомплекса «Лужники». Молодые люди встретились на дне рождения матери девушки, который отмечался с особым размахом. Предприниматель и его супруга пригласили знаменитых политиков и звезд эстрады. Среди гостей был и Юрий Айзеншпис, а вместе с ним — и 23-летний Сташевский.

Влад Сташевский с первой женой Ольгой. www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

До знакомства с Владом Ольга не интересовалась его творчеством и была невысокого мнения о его вокальных данных. Но кареглазый красавец оказался не только талантливым исполнителем, но и интересным собеседником. Алешина оставила знаменитости свой номер телефона. Так начались их отношения.

Вскоре бурный роман перерос в нечто большее. Возлюбленные решили сыграть свадьбу. Отец невесты не пожалел средств на торжество. Среди приглашенных числились певец Иосиф Кобзон, дизайнер Валентин Юдашкин, бывший мэр Москвы Юрий Лужков (он впоследствии стал и крестным сыну пары). После свадьбы подарки от именитых гостей вывозили несколькими машинами, а для цветов арендовали целый автобус.

Спустя год у молодых супругов родился сын Даниил. Однако появление наследника не укрепило связь между певцом и родителями жены. Отец Ольги считал этот брак мезальянсом и не скрывал враждебного отношения к зятю даже после рождения внука.

Супруга Сташевского считала, что может сделать карьеру возлюбленного успешнее, если сама станет его директором, поэтому уговорила мужа оставить Айзеншписа. На публике музыкальный менеджер и певец делали вид, что расстались мирно. Влад даже продолжил исполнять старые песни с разрешения бывшего продюсера.

Однако, как позднее раскрыл Сташевский в интервью, музыкальный менеджер угрожал ему, как и всем другим артистам, решившим уйти в свободное плавание. Только связи дочери генерального директора «Лужников» помогли знаменитости сохранить концертную деятельность. У именитого продюсеры было еще несколько перспективных подопечных, которых ему удалось прославить на всю страну, но довершить свои планы Айзеншписы было не суждено. Он умер в 2005 году. Ему было 60 лет.

Но аудитория исполнителя быстро стала терять к нему интерес, так как певец решил сменить амплуа романтического героя на более серьезный философский образ. Такую перемену поклонники не поняли и в конце 90-х быстро переключились на других исполнителей.

Разногласия стали возникать и в отношениях между Сташевским и Алешиной. В 2002-м Ольга и Влад развелись. Сын остался с мамой. Бывшая супруга, несмотря на то, что смогла быстро устроить личную жизнь после разрыва, препятствовала общению родителя и наследника.

Помня, какую травму ему самому нанес уход отца из семьи, Влад пытался наладить отношения с Даниилом, но больше 20 лет, пока тот сам не изъявил желание общаться с отцом, не мог добиться даже встреч с ним.

Практически одновременная потеря семьи и славы тяжело переживалась знаменитостью. Певец пытался утопить обиды и найти успокоение в алкоголе.

Новая любовь Влада Сташевского

Второй главной женщиной в жизни Сташевского стала Ирина Мигуля. Именно она, благодаря своим знаниям в области психологии, помогла ему выбраться из непростой ситуации и переосмыслить свою жизнь. С ней певец вновь обрел семейное счастье.

Влад Сташевский со второй супругой Ириной Мигулей. www.globallookpress.com / Olga Loskutova

История их любви была поистине сказочной. Будущая жена жила в одном районе со Сташевским, но они никогда не встречались, так как из-за 10-летней разницы в возрасте вращались в разных компаниях. Познакомил молодых людей дядя артиста, с которым семья Ирины дружила.

Влюбленным пришлось добиваться всего заново, так как Сташевский оставил все нажитое бывшей жене и сыну. С новой избранницей Влад не спешил регистрировать отношения. Только через три года он наконец сделал Ирине предложение. В 2008-м у пары родился сын Тимофей. Супруги ведут уединенный образ жизни и редко дают интервью, вероятно, считая, что счастье любит тишину.

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В семье знаменитости в 2020-м случилось еще одно невероятно радостное событие. Даниил после длительного молчания изъявил желание общаться с отцом. Влад познакомил первенца с младшим сыном. Мальчики нашли общий язык и считают себя родными братьями.

После ухода со сцены Влад Сташевский занимался бизнесом, но любовь к музыке не оставлял. В последние годы певец решил вспомнить о сцене и принял участие в нескольких громких телевизионных проектах. Также он выступает на корпоративах в ретро-стиле. Певец не теряет надежды вернуть былую славу.