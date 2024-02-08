Дикая эйфория и горькое разорение: как коучи зомбируют клиентов на живых встречах

Жертвы предприимчивых блогеров описывают схожие «симптомы» после посещения их мероприятий. Как они действуют и почему так боятся огласки?

Подмосковный коттедж. Здесь блогер, который называет себя квантовым психологом, проводит семинар для своих клиентов. Но журналистам вход воспрещен. Только известно об этом стало постфактум.

«Спокойно-спокойно. Не трогайте оператора руками. Что вы делаете-то», — только и успели сказать члены съемочной группы.

Корреспондент «Известий» Наталья Графчикова вместе с оператором прошла на мероприятие беспрепятственно, но как только организаторы увидели камеру, съемочную группу буквально вышвырнули на улицу, не дали даже обуться.

«Вот как проходят семинары Инны Тлиашиновой. Смотрите, трансформация сознания», — пыталась вести репортаж Графчикова.

В попытках забрать у журналистки телефон, крепкий охранник выкручивал ей руки и даже душил. Помощники Тлиашиновой не остались в стороне. Сотрудников «Известий» выпустили за ворота частного коттеджа только когда убедились, что все кадры с телефонов и камеры удалены.

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После нападения медики диагностировали у женщины множественные ушибы и заподозрили сотрясение мозга. Следственный комитет России возбудил по факту случившегося уголовное дело.

Что происходит на семинарах известных блогеров? Зачем квантовому психологу суровая охрана? Они ждали налоговую службу, а пришли журналисты. Чего испугались организаторы семинара Инны Тлиашиновой и что им теперь грозит? Ответы на эти вопросы попыталась получить программа Пятого канала «Страна советов».

Горькие последствия тренингов от коучей

Чего же так испугались организаторы семинара Тлиашиновой? Вероятно, внимания к ней налоговых органов. Счета «мастера разборов» — так называет себя блогер — уже арестовывали в мае. Но такая реакция возымела обратный эффект.

«Это воспрепятствование журналистской деятельности. Здесь уголовная ответственность уже до 6 лет может предполагаться», — прокомментировал юрист Дмитрий Кваша.

«Уголовное дело уже возбуждено Следственным комитетом, и наказание будет неминуемым. Но это только начало. Я уже отправил в МВД 10 пострадавших от действий Инны Тлиашиновой. Думаю, их будет несколько сотен», — заявил бизнесмен Андрей Ковалев.

Дмитрий Венедиктов сам не обучался у Тлиашиновой, никаких разборов не заказывал. Но против своей воли оказался свидетелем трансформации своей жены — клиентки Инны Тлиашиновой.

«Дичайшая эйфория длилась ориентировочно около месяца после начала обучения. В этот период супруга пыталась вербовать всех, кого только не встретит на своем пути. Обещала полное исцеление от любых болезней и проблем, поднимала для этого старые связи», — рассказал муж потерпевшей.

Спустя месяц супруга Дмитрия начала понимать, что никакого волшебства не произошло, а деньги потрачены.

«В нашем случае на момент обучения стоимость составляла порядка 150 тысяч рублей. Такого рода обучение это не просто потерянные деньги, это реально сломанные люди и их пострадавшие семьи», — добавил он.

Нередко ученики Тлиашиновой берут кредиты, чтобы оплатить курс. Сама же вип-коуч убеждена, что берет деньги не зря и помогает людям, в том числе известным артистам — кардинально изменить жизнь.

«По каким-то причинам человек формирует события, что у него что-то не получается. И моя задача найти эти бессознательные программы и их проработать, чтобы изменился жизненный ряд. То есть, это наука», — заявляет сама вип-коуч.

Как родители Блиновской платят за ошибки дочери

Такой же всесильной считала себя знаменитая королева марафонов Елена Блиновская. Но сейчас инфоблогер проходит по нескольким уголовным статьям — в частности, о сокрытие налогов и отмывании денег. Все ее счета арестованы, под санкции попали даже родители Блиновской.

«Все заблокировано. Пенсионные. Мы их сохраняли. Ну, я еще работаю до сих пор, поэтому на это и живем. Это еще, ну, как бы, дают», — прокомментировал отец инстазвезды Олег Останин.

Блиновская находилась под домашним арестом. Но теперь ждет приговора в СИЗО — туда ее отправили за предновогоднюю вечеринку с участием 15-ти человек, в том числе свидетеля по уголовному делу.

«Если бы Елена жила дома одна и одна веселилась там, ну, наверное, было бы понятно. Но в доме живут другие люди. Другим людям не запрещено праздновать Новый год, собственно, так же, как и Елене», — попыталась защитить клиентку адвокат Наталья Сальникова.

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Королева марафонов должна выплатить налоговому органу с учетом штрафов и пени более одного миллиарда четырехсот миллионов рублей. Повторить такую судьбу не хочет ни один ее коллега. Но депутаты и бизнесмены уже попросили ФНС проверить Инну Тлиашинову.

«Смотрите, личное обучение от Инны Тлиашиновой — стоимость 20 миллионов рублей. Инна помогла уже нескольким сотням тысяч человек привести свою жизнь к идеальному состоянию. Несколько сот тысяч умножьте на 20 миллионов, и получится так, что ей налогов только миллиардов 50 придется заплатить. Посмотрим», — разводит руками бизнесмен Ковалев.

Как защитить людей от некачественных и дорогостоящих услуг, решат в Госдуме. Но пока эта сфера не регулируется, пользователям соцсетей лучше воздержаться от покупок курсов у блогеров.