Судороги, обмороки и слепота: откуда в незамерзайках появляется смертельный яд

Стойкий запах, пена на поверхности и насыщенный цвет — это базовые характеристики любой стеклоомывающей жидкости. Однако даже в официальном магазине под видом качественной незамерзайки могут продавать ядовитую подделку.

Какой яд может содержать незамерзайка? Всегда ли дорогая жидкость лучше дешевой?

Программа Пятого канала «Страна советов» отправила два образца из магазина в лабораторию. Что показала независимая экспертиза? А также провела собственный эксперимент, чтобы проверить, как выдерживает низкие температуры самодельная незамерзайка.

Откуда в незамерзайках смертельных яд

Огромный цех под Тулой. В тарах хранится незамерзайка на любой цвет — зеленая, синяя, желтая. Здесь ее производили в промышленных масштабах. Правда, незаконно: внутри пятилитровых бутылок яд — метанол.

«Наиболее чувствительная к метанолу — это та нервная ткань, которая формирует у нас зрительный анализатор, зрительный нерв и сосудодвигательный и дыхательный центры головного мозга. Поэтому смерть от метанола наступает очень быстро при явлениях потери сознания и судорог», — рассказал токсиколог, заведующий лабораторией комплексных проблем отраслевой медицины труда, НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова Дмитрий Толмачев.

Его слова подтвердила кандидат химических наук, заместитель руководителя лаборатории Делгир Санджиева.

«Метанол может вызывать нарушение зрения и при очень высоких концентрациях даже смерть», — объяснила она.

И такую незамерзайку поставляли в автосервисы подмосковного Чехова, пока не вмешалась полиция. Теперь цех под Тулой закрыт, причастных к производству и распространению опасной жидкости устанавливают.

Из чего делают хорошую незамерзайку

Из чего же делают качественную незамерзайку и как понять, что она безопасна?

«У нее должен быть свой запах, такой немножко резкий неприятный запах спирта. Это означает, что она сделана на изопропиловом спирте», — пояснил консультант автомагазина Максим Пешаков

Состав стеклоомывающей жидкости:

Изопропиловый или этиловый спирт;

Этиленгликоль;

Вода;

Моющие средства (ПАВ).

В составе жидкости могут быть два вида спирта: изопропиловый и этиловый. Также хорошая незамерзайка включает в себя этиленгликоль в небольших количествах, чтобы жидкость не испарялась, воду и моющие средства.

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Однако этиловый спирт менее популярен из-за дороговизны. Кроме того, он хуже справляется с грязью.

«Она должна растворить те отложения на ветровом стекле, которые формируются за счет, прежде всего, масел. То, что находится на поверхности бензина, с поверхности дорожного полотна поступает на ветровое стекло», — объяснил токсиколог Толмачев.

Чем ниже температура, при которой незамерзайка сохраняет текучесть, тем выше цена. На автозаправках жидкость, как правило, дороже. Но есть еще стихийные точки продаж., что называется — у дороги.

«У меня закончилась незамерзайка на МКАДе, сами знаете, продают эту незамерзайку. Купил я у них. Говорили: минус 20, на улице было минус 10 — минус 12. За ночь она вся замерзла», — разочарован консультант Пешаков.

Насколько велика вероятность купить ядовитую незамерзайку? Два образца отправили на проверку. Одну флягу купили на АЗС, другую у дороги. К товару, который приобрели на заправке, у специалистов вопросов не возникло.

«Температура начала кристаллизации образца № 1 — минус 20 градусов. В качестве основного компонента содержится изопропиловый спирт, что соответствует информации, заявленной производителем на этикетке образца», — заверилазаместитель руководителя лаборатории Делгир Санджиева.

А вот жидкость, которую взяли у дороги, оказалась мягко говоря, значительно хуже.

«Этот образец имеет температуру начала кристаллизации минус 14 градусов и содержит в своем составе метиловый спирт», — констатировала Санджиева.

Получается, покупать жидкость на улице может быть крайне опасно. Лучше выбирать легальные точки продаж, где продавец несет ответственность за товар.

«Мы ее проверяем обязательно, чтобы не было ни запаха, чтобы не резало глаза. Ставим в стаканчики, непосредственно в морозильную камеру, чтобы самим убедиться. Есть некоторые дорогие незамерзайки, которые очень сильно пахнут», — рассказал продавец-консультант автозапчастей Алексей Попков.

Как сделать незамерзайку самостоятельно

Можно ли сделать стеклоомывающую жидкость самому?

«Нам потребуется изопропиловый спирт, дистиллированная вода. Если ее нет, то отстоявшаяся вода, чтобы не было осадков, моющее средство, желательно без активных элементов в виде хлора», — перечислил автомобильный эксперт Андрей Севостьянов.

При самостоятельном изготовлении незамерзайки специалист настоятельно рекомендует соблюдать технику безопасности.

«Желательно защитить глаза и защитить руки, потому что при работе со спиртами и с моющими средствами может быть ожог роговицы глаза», — предупредил он.

Получится ли изготовить два популярных на форумах автолюбителей варианта? И какую температуру они выдерживают?

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Рецепт незамерзайки на сильные морозы:

Первый, как обещают в интернете, не замерзнет даже при минус 30.

«Мы будем использовать одинаковые пропорции. Одна часть воды, одна часть спирта. Заливаем в нашу мерную емкость по 150 миллилитров. Соединяем, добавляем моющее вещество», — проинструктировал Севостьянов.

Достаточно всего двух граммов. После — нужно плотно закрыть бутылку крышкой и взболтать. Через четыре часа можно пробовать незамерзайку в деле.

Рецепт незамерзайки на теплую зиму:

Этот вариант незамерзайки должен выдерживать температуру до минус 15.

«Сейчас мы будем готовить второй состав. Он у нас для более теплых климатических зон. Мы используем две порции воды и одну порцию спирта. А наших объемах моющего средства потребуется все те же 3-5 капель», — перечислил эксперт.

В морозилке минус 20. Это значит, что первый состав должен остаться жидким.

«Здесь мы смешивали воду со спиртом в пропорциях один к одному. При температуре минус 20 градусов мы видим, что текучесть не нарушена. Такая жидкость будет легко омывать стекло», — заверил автоэксперт.

А вот вторая незамерзайка, где воды больше, чем спирта, ожидаемо не выдержала столь низкую температуру. Таким составом помыть стекло не получится, потому что лед забьет насос, забьет трубки подачи омывающей жидкости к лобовому стеклу, и она тут же застынет в распылителях.

Изготовить стойкую незамерзайку самостоятельно несложно. Однако большинству автомобилистов проще стеклоомывающую жидкость купить. И чтобы она была безопасной и выдерживала низкие температуры, лучше приобретать ее в официальных точках продаж