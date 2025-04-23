Лечить придется долго: самые губительные привычки на майские праздники

Весна — это пора резкой смены погоды, из-за чего ежедневные выходы на улицу вызывают нешуточные трудности. То жарит солнце, то дует ледяной ветер, а ведь аккурат на это же время выпадают майские праздники, которые невозможно представить без прогулок по парку или лесу, шашлыков и шумного застолья.

Сейчас риск ненароком простудиться, прогадав и надев легкую курточку или попав под внезапно хлынувший ледяной дождь, значительно повышается, и первой зачастую от этого страдает мочевыделительная система.

О том, как не заработать в этот период цистит и проблемы с почками, кто болеет чаще и как обезопасить свой организм от осложнений, эксклюзивно Пятому каналу рассказал уролог Онис Калайчев.

Всем быть начеку: чем опасно весеннее инфекционное обострение

Весной многие ощущают сильный упадок сил и хандру. Связано это с сезонным снижением иммунитета, так как зимы практически во всей России крайне суровые и долгие. Организм расходует большую часть накопленных запасов макро- и микроэлементов для поддержания общего тонуса и работоспособности. Поэтому с приходом тепла наблюдается резкий рост рецидивов хронический заболеваний и заражения опасными инфекциями.

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И хотя страдает весь организм, первой на себя удар принимает мочевыделительная система, сбои в которой могут начаться из-за банального сквозняка.

“Естественно, это может приводить к развитию цистита у женщин, простатита у мужчин, а также осложнения в виде пиелонефрита», — поделился эксперт.

Цистит — воспаление мочевого пузыря, которое может возникать из-за бактериальной или грибковой инфекции. И хотя чаще им страдают женщины, заболевание также настигает и мужчин, хоть и намного реже.

— воспаление мочевого пузыря, которое может возникать из-за бактериальной или грибковой инфекции. И хотя чаще им страдают женщины, заболевание также настигает и мужчин, хоть и намного реже. Простатит — острое или хроническое воспалительное заболевание предстательной железы.

— острое или хроническое воспалительное заболевание предстательной железы. Пиелонефрит — заболевание почек воспалительного характера, главной причиной которого является инфекция (попадание и быстрое размножение зловредных микроорганизмов в мочевыделительной системе).

Намного чаще тот же цистит тревожит женщин в силу особенностей строения тела. Так как длина уретры в два раза короче, чем у мужчин, около 50% прекрасной половины человечества сталкиваются с острой формой цистита хотя бы раз в жизни. При этом еще в 27% случаев происходит рецидив в последующие шесть месяцев.

И все же в зоне риска остаются все группы населения. Особенно молодые люди, которые нередко готовы потерпеть холод ради красивых весенних образов.

«Обострение может возникать у любого, [даже здорового человека]. Хотя проще и быстрее возникает все же у людей с хроническими заболеваниями», — отметил специалист.

Посидели на холодном: чем особенно опасно воспаление почек

Фразу «Не сиди на холодном, почки застудишь» от родителей слышал хотя бы раз каждый. Предостережения старших не беспочвенны, переохлаждение на самом деле может спровоцировать болезни мочевыделительной системы, которые при недостаточном или неправильном лечении дают осложнения на почки.

Чаще всего проблема заключается в самолечении слабыми или малоэффективными препаратами, а то и вовсе народными методами, или тотальном игнорировании симптомов.

«Есть пациенты, которые лечатся в аптеках предложенными препаратами. И зачастую бывает, что это дает затяжные болезни, переходящие в рецидивы. Естественно, терапия в таком случае более длительная», — предостерег специалист.

Существует целый ряд общих симптомов, которые нельзя игнорировать. Наиболее часто это — увеличенные позывы к мочеиспускания малыми объемами и последующее чувство неполного опорожнения. Причем аналогичная симптоматика проявляется как у женщин при цистите, так и у мужчин при простатите.

Дополнительные признаки проблем со здоровьем следующие:

наличие крови в моче;

неприятный запах и мутный цвет мочи;

боль в прямой кишке у мужчин или тазовая боль у женщин.

Если же инфекция добралась до почек, человек почувствует сильную тянущую боль в спине, значительное повышение температуры до 38-39 градусов, озноб и тошноту.

И все же не зря родители беспокоятся о здоровье детей, ведь согласно статистике именно молодое поколение чаще всего подвержено болезням мочевыделительной системы.

«Но также и пациенты со вторичными иммунодефицитными состояниями, такими как сахарный диабет и другие», — прокомментировал эксперт.

Крайне негативно на способность организма бороться с инфекциями мочевого пузыря влияет употребление алкоголя, в частности газированных напитков (шампанское, сидр). Тема особенно актуальна для большинства россиян, которые наверняка запланировали выезд на природу с шашлыками и спиртным, вот только погода все еще нестабильна. Велика вероятность попасть под дождь и простудиться.

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Как лечить инфекции мочевыводящих путей

Сложность и длительность лечения болезней мочевыделительной системы зависит от того, как быстро человек заметил неприятные симптомы и обратился за квалифицированной помощью. В большинстве случаев достаточно прилежно принимать лекарства по графику и небольшими корректировками в режиме дня.

«Чаще всего, когда мы назначаем терапию, — это ограничить максимально прием острых и соленых блюд. Вообще все, что может раздражать слизистую мочевыводящих путей. Спиртное в том числе», — рассказал врач.

И хотя полностью обезопасить себя от проблем со здоровьем невозможно, существует ряд рекомендаций для снижения рисков:

Регулярно заниматься спортом и придерживаться здорового питания;

Соблюдать гигиену;

Отдавать предпочтение фруктам и овощам, сведя к минимуму потребление сладкой и соленой пищи.

Кроме того, важно употреблять как можно больше жидкости, даже в качестве профилактики болезней. Это поможет естественным образом избавиться от болезнетворных бактерий, которые поднимаются по уретре и провоцируют воспаление. Также врачи нередко назначают специальные антибиотики — урогенитальные.