Волшебный вечер: музыка, без которой нельзя представить «Алые паруса»

Спустя более чем 55 лет на «Алых парусах» музыканты исполняют любимые старшеклассниками хиты. А проход брига традиционно сопровождают классические произведения.

И все же, говоря о главном празднике выпускников, сразу вспоминается невероятное пиротехническое шоу и торжественное звучание «Гимна великому городу» Глиэра, без которого торжество уже сложно представить. Какая музыка сопровождала «Алые паруса» в начале пути и что выпускники слушают сейчас?

«Алые паруса» в 1968-м: «Вам, молодые граждане!»

Фото: архив 5-tv.ru

Праздник в 1968-м начался с диктора, который объявил: «Вам, юноши и девушки, молодые граждане нашего города, посвящается этот праздник!». Яхта «Металлист», первый символ «Алых парусов», торжественно прошла в акватории Невы под произведение советского композитора Рейнгольда Глиэра «Гимн великому городу».

Данная увертюра из балета «Медный всадник» впервые была сыграна в 1949 году во время премьеры на сцене Ленинградского театра оперы и балета. Тогда Глиэр еще даже не догадывался, что его мелодия станет не только официальным гимном Санкт-Петербурга, но и неотъемлемой частью партитуры праздника выпускников. Позже эту композицию стали исполнять на каждых «Алых парусах».

В конце 60-х, кроме парусника мечты, по Неве шли «корабли труда», которые вполне в духе времени символизировали героические будни. Названия у них были соответствующие: «Молот», «Серп» и «Атом». С суден выпускников приветствовали рабочие, труженики села и молодые ученые. Флотилия сопровождалась ораторией Дмитрия Шостаковича «Песнь о лесах».

Чего не скажешь о другом произведении — увертюре Исаака Дунаевского к еще довоенному фильму «Дети капитана Гранта», тоже прозвучавшей на самом первом празднике «Алые паруса» и ставшей его музыкальной визитной карточкой. Композиция каждый раз раздается словно волнующее приключение, полное риска и романтики. Она пропитана солью морей и свежестью ветра.

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В конце 60-х, кроме парусника мечты, по Неве шли «корабли труда», которые вполне в духе времени символизировали героические будни. Названия у них были соответствующие: «Молот», «Серп» и «Атом». С суден выпускников приветствовали рабочие, труженики села и молодые ученые. Флотилия сопровождалась ораторией Дмитрия Шостаковича «Песнь о лесах». Чего не скажешь о другом произведении — увертюре Исаака Дунаевского, тоже прозвучавшей на самом первом празднике «Алые паруса» и ставшей его музыкальной визитной карточкой.

Увертюра Дунаевского к еще довоенному фильму «Дети капитана Гранта» — как волнующее приключение, полное риска и романтики. Она пропитана солью морей и свежестью ветра. Без увертюры Дунаевского праздник «Алые паруса» невозможно представить так же, как и без самих алых парусов.

«Алые паруса» в 2005-м: выбор диктуют выпускники

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005-м по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В разные годы для гостей «Алых парусов» выступали признанные звезды российской эстрады. В 2005-м петербургские школьники предпочитали рок. Большинством голосов в соревновании за право быть хедлайнером первого после перерыва праздника победила рок-группа «Звери».

В конце нулевых предпочтения выпускников поменялись, и на праздник приглашали все больше поп- и рэп-звезд. В 2008-м хедлайнером «Алых парусов» стала группа «Банд`Эрос».

Праздник приобрел иностранный акцент, когда в Санкт-Петербург в 2010-м приехал уличный театр Studio Festi и всемирно известный «Цирк дю Солей». В тот год сцена на Дворцовой площади представляла собой оперный театр, а гимнастка выполняла свои головокружительные трюки на висящей в воздухе огромной люстре, — под итальянские песни и арии.

В 2011-м для гостей праздника пела МакSим. Через год на сцене на Дворцовой площади появилась экс-солистка группы The Pussycat Dolls Мелоди Торнтон. Девушка исполняла хиты группы и песни других известных артистов.

С 2013-го выпускники вновь услышали со сцены «Алых парусов» голоса любимых российских рок-коллективов. Организаторы праздника стараются идти в ногу со временем и учитывают желания выпускников увидеть любимых артистов: В 2013-м хедлайнером вновь стала группа «Звери». В 2014-м выпускники смотрели выступление коллектива «Дискотека Авария». Через год на сцене Дворцовой площади выступила группа Uma2rman. В 2016-м на сцену поднимались певицы IOWA и Бьянка. В 2017-м выпускников поздравили Artik & Asti и Александр Панайотов.

в 2018-м концерт закрывал рэпер Баста, в 2019-м — Полина Гагарина. В 2020-м одним из хедлайнеров праздника стал особенно полюбившийся выпускникам коллектив «Звери» во главе с бессменным солистом Романом Билыком.

В 2021-м со сцены выпускников поздравляли певицы Анита Цой и Ирина Дубцова. Для женской половины аудитории выступил певец JONY. Шоу закрывали автор хита «Москва-Юпитер» Ваня Дмитриенко, исполнитель песни «Любимка» Niletto.

Не менее запоминающееся шоу удалось организовать в 2022 году. Хедлайнерами масштабного концерта стали The Hatters и Полина Гагарина. Компанию им составили Mia Boyka, Ханна и Люся Чеботина. Специально для подростков на сцену также поднялись кумиры молодежи Ваня Дмитриенко, Хабиб и дуэт Galibri & Mavik.

В 2023-м старшеклассников поздравили Gayazovs Brothers — дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых, Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito, белорусский певец LYRIQ, а также SHAMAN. Он выступал в водно-пиротехнической части концертной программы с финальной песней на корабле.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3836333/track/31618129'>Увертюра</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/233554'>Андрей Павлович Петров</a> на Яндекс. Музыке

В 2024-м на сцену Дворцовой площади поднимутся такие звезды российской эстрады, как Тося Чайкина, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, AMIRCHIK, IOWA, ST, Алсу. Хедлайнером грядущего праздника объявлен российский исполнитель МОТ.

Праздничная партитура, конечно же, меняется из года в год. Потому что меняются время и ритмы, и сами выпускники. Но есть вечные ценности. И вечная музыка, идеально соответствующая чувству. Сказочная напевность «Картинок с выставки» Модеста Мусоргского, нереальность «Жар-птицы» Игоря Стравинского, щемящая нежность «Вальса» Евгения Доги, и — словно гимн бессмертной любви — увертюра Сергея Прокофьева к «Ромео и Джульетте». А когда взрываются пиротехнические снаряды и небо над городом расцвечивается миллиардом огней, нет ничего лучше «Оды олимпийскому огню» Александры Пахмутовой или сочинения Андрея Петрова из кинофильма «Укрощение огня».

«Алые паруса» на воде: соединяя ритм и цвет

Музыкальный ряд водно-пиротехнического шоу в акватории Невы — совсем другая история. Ее наполнение зависит не только от темы праздника, но и человеческого фактора. В создании оригинальной музыкальной версии праздника в разные годы участвовали Антон Грызлов, Дмитрий Маликов и другие музыканты. «Алые паруса — 2010» стали настоящим бенефисом Эдуарда Артемьева.

Звучала его музыка из кинофильмов «Раба любви», «Одиссея», «Сибирский цирюльник», «Кабала святош», «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Впрочем, последняя мелодия звучит почти всегда. Знаменитый артемьевский вальс — неизменная нота грусти на празднике прощания с детством.

В 2015-м организаторы вспомнили тех, кто кружился в вальсе на своем выпускном балу в 1941-м году. Песни военных лет, трагическая Восьмая симфония Шостаковича и вагнеровский «Полет валькирий», звучащий как грозный апофеоз войны.

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Создатели «Алых парусов — 2016» стали родоначальниками нового жанра «пиротехнический мюзикл». 50 тысяч снарядов взрывались в такт симфонической сюите, соединяя воздух и воду, ритм и цвет. За музыкальную основу отвечал петербургский композитор Игорь Заливалов.

Тогда перед организаторами встала непростая задача — объединить воедино на целых 22 с половиной минуты совершенно разные композиции, среди которых мелодии популярнейший советский композиторов — Гладкова, Рыбникова, Артемьева, Зацепина и Курехина.

В год российского кино (2016) территория праздника стала огромной съемочной площадкой. Над Петербургом звучала музыка из кинофильмов «Формула любви», «Господин Оформитель», «Иван Васильевич меняет профессию». Вокалисты со сцены исполняли звездные сольные партии, которые сопровождали яркие танцевальные номера и невиданные по масштабу пиротехнические картины! Чем не мюзикл?

В последние годы у праздника появилась тематика. Например, в 2019-м «Алые паруса» посвятили истории России. Гости бала выпускников увидели настоящее театрализованное шоу. Во время грандиозного представления из воды вышли 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Петр I стрелял из пушек Петропавловской крепости, знаменуя появление брига «Россия» — парусника, который прибыл в Северную столицу из Кронштадта. Оперный певец Григорий Чернецов с борта «России» под залпы фейерверков исполнил песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».

В 2020-м из-за пандемии коронавируса праздник провели в онлайн-формате, так что за масштабным шоу зрители следили в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru. На сцену, которая представляла собой бушующие волны, поднялись группа IOWA, Тимур Родригез, Елка, Вера Брежнева, Дима Билан, рэпер ST, дуэт RASA, группа «Звери». А после праздника за Ассоль на галиоте «Секрет» прибыл капитан Грей — под залпы фейерверков и аккомпанемент симфонического оркестра.

В 2021-м зрители вновь увидели феерическое шоу вживую. Темой праздника стали сразу три исторических повода — 800-летие со дня рождения Александра Невского, 60-летие первого полета человека в космос и 30-летие государственного флага. Конечно, это отразили и в музыке. Оркестр исполнил композицию Эдуарда Артемьева «Поход», также со сцены прозвучала другая песня его авторства — «Путь в никуда». У Петропавловской крепости была разыграна сцена Ледового побоища, а на флажной башне Петр I поднял флаг.

Михаил Ломоносов появился на экранах под песню «До чего дошел прогресс». После сцены с великим ученым Александр Пушкин прочитал стихотворения под лиричную музыку. На одной из сцен воссоздали Центр управления полетами, который следил за устремившимся в открытый космос Юрием Гагариным под песню «На заре». Кульминацией вечера стал проход брига «Россия», который в честь 30-летия государственного флага украсили парусами белого, синего и красного цветов. На судне актеры исполнили песню «Если с другом вышел в путь». Зрители провожали бригантину под алыми парусами гимном России.

В 2022-м темой праздника стали вечные ценности (любовь, свобода и дружба) и важные вехи российской истории. Со сцены для выпускников исполнили свои хиты Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Люся Чеботина, Mia Boyka и Ханна. Спустя год концепция «Алых парусов» была посвящена году наставничества в России и 55-летию праздника в городе на Неве. Старшеклассников поздравили SHAMAN, Юлианна Караулова, Gayazovs Brothers, Gafur, «Моя Мишель», Burito, LYRIQ, а также.

В 2024-м праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 28 июня. Со сцены Дворцовой площади бывших старшеклассников поздравят Тося Чайкина, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, AMIRCHIK, IOWA, ST, Алсу. Хедлайнером грядущего праздника объявлен российский исполнитель МОТ. Звезды исполнят свои самые популярные хиты. Шоу завершится ежегодным проходом брига «Россия» под залпы салюта.

В 2005-м легендарный праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года.