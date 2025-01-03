Запас удачи гарантирован: для каких знаков зодиака 2025 год пройдет легко

Наступивший 2025 год обещает быть трансформационным. Он принесет большие перемены, как хорошие, так и не очень.

Для кого он будет наиболее благоприятен, а кому покажет предупреждающие знаки, эксклюзивно Пятому каналу рассказала таролог, таропсихолог Ирина Абрамова.

Для каких знаков зодиака 2025 будет благоприятен

Счастливчиками на протяжении всего 2025 года, согласно раскладу карт Таро, станут три знака зодиака Земной стихии.

«Тельцы, Девы, Козероги, для вас год будет наиболее благоприятен. Воспользуйтесь энергией года для того, чтобы осуществить все свои задуманные планы», — рассказала эксперт.

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При этом всем представителям удачных знаков зодиака карты, несмотря на хороший прогноз, рекомендуют проявлять осмотрительность и осторожность.

Желательно просчитывать свои действия на несколько шагов вперед и не бросаться на все подряд. Только тогда получится сконцентрироваться на приоритетных вещах и добиться своего.

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«Предупреждение о том, что свою энергию не стоит распылять туда, куда не надо, и на те вещи, которые их конкретно не касаются, чтобы не растерять свою удачу», — пояснила таролог.

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Для каких знаков зодиака 2025 будет переломным

Водным знакам зодиака — Ракам, Скорпионам и Рыбам — в год Змеи придется много работать над собой.

«Для вас 2025 год будет переломным. Нужно будет осторожнее в своих делах, в вложениях, в эмоциях прежде всего, чтобы год прошел для вас наиболее удачно», — дала совет Абрамова.

Это означает, что Зеленая Змея не приемлет эмоциональную разнузданность и потребует привести в порядок свои чувства, мысли и поступки. Избегать уныния и погружения в негатив. Попытаться перестать концентрироваться только на плохих моментах. Только правильный настрой выведет эти знаки зодиака на верную дорогу в течение года.