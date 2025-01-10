«Ждет тяжелая инвалидность»: чем Андрей Губин болеет на самом деле

Андрей Губин, который много лет ведет затворнический образ жизни, пропал. Где может находиться артист, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: болезнь Андрея Губина прогрессирует, и артисту стало хуже. Где сейчас находится певец? Что говорят по этому поводу его друзья и соседи? Какие прогнозы озвучивают врачи? Почему они считают, что Губин выдумал свой диагноз? Есть ли у звезды 90-х шансы на выздоровление? И за какую сумму Андрей готов снова выйти на сцену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Душа очень болит. И бесчисленные вопросы: когда он уже появится? Вернется ли он? Что с ним на самом деле происходит? От неясности очень тяжело, сердце прям разрывается… Я, конечно, волнуюсь. Всегда, когда человек пропадает, мы сразу начинаем думать о плохом. Тем более его состояние сегодня еще больше пугает, и ты не знаешь, как реагировать», — высказалась фанатка певца Лика Сванидзе.

Поклонники Андрея Губина бьют тревогу. Певец уже больше месяца не выходит с ними на связь. Соседи по подъезду тоже общались с ним достаточно давно. По их словам, 50-летний артист тогда выглядел нездоровым. Было заметно, как ему тяжело.

«Он плохо себя чувствует. Что-то в последнее время вообще плохой. Нездоровый», — поделился сосед Губина.

«Слушайте, последний месяц я его не видела. Может быть, действительно что-то случилось?» — предположила соседка певца.

В последний раз Губин появлялся на публике в начале ноября. Он посетил юбилейный концерт композитора Игоря Крутого. А до этого на своем творческом вечере, который проходил в рамках музыкального фестиваля, говорил о возобновлении карьеры.

«Я пишу музыку, до сих пор пишу много. Просто сейчас по здоровью не выступаю. Как только, так сразу», — заявил исполнитель.

На фестиваль артист приехал в компании новой возлюбленной.

«Погуляем с девушкой, а там посмотрим… Со знакомой… Она не любит, я-то люблю (ходить в горы. — Прим. ред.). Да ее не заставишь, она сама мной повелевает. Меня тоже трудно построить», — рассказал музыкант.

С этой же девушкой Губина не раз встречали соседи.

«Осень, да. Но это после того, как у него же был юбилей, отмечали. По-моему, эта же девушка. Они сидели весело на лавочке», — уточнила соседка певца.

Но потом и дама сердца, и сам Андрей куда-то пропали. Где сейчас находится артист, не знает никто. Особенно тревожной эта ситуация кажется на фоне новостей об ухудшении состояния Губина, которые недавно облетели СМИ.

«Самое классное, что может быть в жизни артиста, — это сцена. И если он решил от этого отказаться по какой-то причине, тому должны быть очень-очень веские основания», — выразил мнение певец Родион Газманов.

Андрей Губин уже 20 лет страдает от болей, вызванных редкой патологией — левосторонней прозопалгией лица. Во всяком случае, именно такой диагноз называет сам артист. Вот только некоторые специалисты подвергают его слова сомнению.

«То, что он себе придумал прозопалгию, неизвестную боль в области лица, потратил миллиарды долларов, все врачи ему сказали: „Вылечить тебя невозможно, ты скоро умрешь“, — это опять его история в рамках бреда. Пациент с большой психиатрией. На мой взгляд, это такая малопрогредиентная шизофрения с распадом личности», — объяснил психиатр Василий Шуров.

Врач считает, что причина состояния Андрея кроется в отсутствии творчества и полной изоляции, в которую он загнал себя после смерти родителей.

«Он ни с кем не поддерживает никаких отношений. Ведет жизнь отшельника. Несколько лет назад он пришел давать интервью. Я там увидел бред преследования с тяжелой паранойей, что где бы он ни появился, постоянно идет ремонт, его одежду портят. Он пытался ходить в фитнес, у него там пальто пострадало. Когда он выходит из дома, его начинают обгонять и говорить: „Карлики вышли гулять“. То есть он демонстрировал бредовую симптоматику, острую», — уточнил психиатр Шуров.

Специалист уверен: артисту нужна профессиональная медицинская помощь, причем как можно скорее.

«В дальнейшем будет полный распад личности и тяжелая инвалидность, если им не займутся. В рамках бреда он может на кого-то напасть, совершить суицид, какое-то опасное деяние. Без лечения с ним может случиться все, что угодно. Я удивляюсь, что до сих пор ничего не случилось», — рассказал Шуров.

Однако некоторые коллеги по шоу-бизнесу считают, что с психическим состоянием Губина все в порядке. Просто в какой-то момент он пресытился славой и решил уйти из профессии.

«Вы знаете, иногда это все надоедает. Сначала ты к этому стремишься, а потом ты от этого хочешь отказаться. Наверное, у него какое-то свое видение жизни сегодня», — предположил продюсер Иосиф Пригожин.

«Любой артист вправе сам решать, насколько ему долго нужно оставаться на сцене. Если хочется заняться своим здоровьем или тебе уже все надоело, то, конечно, никто не вправе держать артиста», — выразил мнение певец Александр Панайотов.

Но если Андрей действительно устал от шоу-бизнеса, что тогда означает его появление на фестивале и на вечере Игоря Крутого?

«Деньги у него кончились, и он вынужден идти им навстречу. Он 100% этого ничего не хочет. Ему это крайне дискомфортно и неприятно. Это видно в кадре. Но он отрабатывает гонорар», — высказался психиатр Шуров.

Недавно в прессе появилась информация, что Губин снова готов спеть своего «Мальчика-бродягу» на каком-нибудь мероприятии. Правда, под фонограмму и за миллион долларов, а это более ста миллионов рублей.

«Это большой гонорар, достаточно. Но я думаю, что такой артист, как Андрей Губин, стоит таких денег. Если вообще мы узнаем, увидим афишу, что он собирает и делает концерт где-нибудь на большом стадионе, билеты точно распродадутся все», — подчеркнул певец Максим Завидия.

«Мне кажется, его музыка буквально уже у нас в крови у всех, конечно. Не побоюсь этого слова. Мы все с детства слушали и продолжаем слушать», — заявила певица Юлия Паршута.

«Одна его песня „Ночь“ — это просто… Ни одно наше личное семейное мероприятие не проходит без этой песни. Очень жду, когда он вновь выйдет, как раньше выходил и зажигал всех», — призналась певица Жасмин.

Действительно ли Андрей готов терпеть боль ради крупной суммы денег, может ответить только он сам. Если, конечно, выйдет на связь. Родная сестра артиста тоже не знает, где брат. Концертный директор, который когда-то работал с певцом, предположил, что тот улетел отдохнуть в Египет. Но так ли это на самом деле и, главное, купил ли он обратный билет, ему неизвестно.