Проклятое имущество? Наследники Вячеслава Зайцева спешно избавляются от Дома моды

Дом моды Вячеслава Зайцева под угрозой закрытия. Есть ли шансы на его возрождение, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Друзья покойного Вячеслава Зайцева бьют тревогу. После смерти единственного сына маэстро судьба знаменитого Дома моды под угрозой. Правда, что помещения в здании на Проспекте Мира в Москве теперь сдаются под кафе и салоны красоты? Кто сейчас руководит бизнесом? Кому досталось все наследство кутюрье? И есть ли шанс возродить легендарный бренд? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Основной деятельности Дома моды нет. Задача-то какая? Эти квадратные метры продать. Вот и все», — заявил бывший помощник Вячеслава Зайцева Николай Головин.

Окна, завешанные темной тканью, пустые витрины, безлюдные коридоры и абсолютная тишина. С трудом верится, что когда-то это здание было главным модным местом Москвы. Теперь о былых временах напоминает только вывеска на фасаде.

«Печально. Я говорю, а мне плакать хочется. Вячеслав Михайлович, я считаю, что это номер один вообще, законодатель всего на свете. Сегодня это все просто опустить ниже плинтуса, все, что он зарабатывал, все, что он нарабатывал всю жизнь, очень плохо», — выразил мнение модельер-дизайнер Сильвериюш Станиславски.

В СМИ появилась информация, что из здания каждый день выносят мебель и коробки с вещами. В залах, где в свое время творил народный художник РФ Вячеслав Зайцев, уже работает салон красоты, а скоро якобы откроют заведения общепита.

«Мне очень жалко, что такое достояние культуры сейчас просто будет сдаваться в аренду. Потому что всю жизнь, которую он (Вячеслав Зайцев. — Прим. ред.) потратил на себя, на бренд, на название, на имя, просто уйдет в никуда», — высказалась певица Мария Букатарь.

Друзья кутюрье с ужасом наблюдают за ситуацией. И не понимают, почему его наследники это допустили.

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«Дом моды отказывается от совместных проектов, которые всегда проводил Вячеслав Михайлович. Значит, люди не хотят, чтобы посторонние были каким-то образом связаны с Домом моды. Чтобы посторонние, посторонние в кавычках, которые работали не один десяток лет с Вячеславом Михайловичем, вообще имели доступ», — уточнил бывший помощник дизайнера Вадим Хусаинов.

«Это какое-то моральное уродство. Они умеют только ломать. Они умеют только потреблять», — возмутился Николай Головин.

Империя Славы Зайцева начала угасать еще при жизни маэстро. Он жаловался, что среди клиентов остались только самые преданные поклонники его творчества. Заказов практически не было. А потом дизайнеру и самому стало не до работы. Ему поставили диагноз — болезнь Паркинсона. С каждым годом кутюрье становилось все хуже.

«Я знала при жизни великого Вячеслава Зайцева. Уникальный человек. Столько в нем деликатности, интеллигентности было и творческой энергии. Очень хочется, чтобы его творение вечно жило», — заявила певица Катя Лель.

Когда Вячеслав Зайцев понял, что больше не может руководить бизнесом, он передал бразды правления своему единственному сыну Егору. Но повторить былой успех не получилось. Здание едва не ушло с молотка за долги.

Всю жизнь в тени знаменитого отца: умер единственный сын Вячеслава Зайцева

«Как только стал генеральным директором, он даже перестал отвечать на звонки отца. Зайцев очень нуждался и стал продавать квартиру. Искали покупателя», — уточнил экс-помощник Головин.

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Помощники Зайцева тогда обвинили наследника в некомпетентности и халатном отношении к семейному делу. Тот в ответ заявил, что они из корыстных побуждений настраивали модельера против него. Однако друзья опровергали слова Егора. Говорили, что именно они помогли его отцу с реабилитацией, после которой состояние Зайцева заметно улучшилось.

«Да, начал работать над новой коллекцией. Сейчас начал делать из твида платья, костюмы», — рассказывал дизайнер.

Но весной 2023-го кутюрье в очередной раз попал в больницу. А 30 апреля 85-летнего маэстро не стало. Через год умер от рака и его 64-летний сын. Дом моды, а также особняк в деревне Каблуково и квартиру в Париже унаследовали дочери Егора и его вдова Екатерина Ромашкина.

«Как сказал Бедрос Киркоров, я ему очень благодарен, у гроба Вячеслава Зайцева. Говорит: „Подойдите сюда, Егор. Вы за это заплатите. Вы заболеете, если уже не болеете“. Егор рвался, чтобы не было отца, чтобы он как можно скорее умер. Он умер. Егор долго прожил? Вот Кате надо задуматься. Это наследство счастье не принесет», — поделился Головин.

Внучки Вячеслава Михайловича — девушки творческие. Старшая Маруся тоже занимается дизайном. Она окончила Лабораторию моды Славы Зайцева. Причем уверяет: конкурс проходила на общих условиях. И во время учебы никаких поблажек дедушка не делал. Наоборот, спрашивал с нее вдвойне.

«Если до этого у нас были родственные отношения, и я не получала никакой критики в свой адрес, то с первым днем обучения все изменилось. Я училась на дизайнера. Каждый месяц был просмотр работ, куда приходил дедушка. Это было очень ответственно и страшно», — рассказала внучка кутюрье.

По словам друзей Зайцева, он мечтал, чтобы именно Маруся продолжила семейную династию и возглавила модный дом. Но девушка пока не проявляет такого желания.

«Я разговаривал с Марусей на эту тему и, более того, говорил: „Давай, Маруся, может быть, не сама будешь делать, а так же будешь отбирать талантливых дизайнеров?“. Но в связи с тем, что сейчас произошел переход прав в наследство, просто, может быть, ей немножко не до этого сейчас», — уточнил Вадим Хусаинов.

В настоящий момент генеральным директором Дома моды является вдова Егора Екатерина Ромашкина. Женщина не скрывает: некогда блестящая империя переживает тяжелые времена. И действительно, некоторые помещения пришлось сдать в аренду. Но благодаря этому удалось расплатиться с огромными долгами.

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«Ей нужна гибель Дома моды. Это программа, придуманная Егором, — уничтожение Вячеслава Зайцева. Это работает. И работает хорошо. Уничтожать легче… Если бы Катя Ромашкина хотела заниматься развитием, как она говорит, Дома моды, первым делом она бы занялась товарным знаком. Там проблем очень много. Ей дела нет! Ее волнуют только имущество, понимаете? Их волнуют только бабки, бабки», — заявил бывший помощник кутюрье Николай Головин.

Поклонники Вячеслава Зайцева надеются, что родным мэтра удастся возродить дело его жизни и вернуть легендарному Дому моды прежний лоск. Чтобы он снова стал одним из самых знаковых и популярных мест не только в столице, но и во всей стране.