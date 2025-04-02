Джан Яман посетил Москву: какое блюдо покорило звезду турецких сериалов

Звезда турецких сериалов Джан Яман посетил Москву вслед за Бураком Озчивитом и Мерьем Узерли. Как встречали красавца-актера в столице? В какое блюдо он безоговорочно влюбился? И правда, что в России могут навсегда запретить зарубежные мыльные оперы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Фанатки караулили брутального актера у отеля с самого утра. Многие приехали из дальних уголков страны, чтобы сделать кадр с кумиром и получить его автограф. Звезду турецких сериалов встречали с таким же размахом, как ранее Бурака Озчивита. Джан Яман с удовольствием позировал для фото и обнимал поклонниц.

«Я приехала из Омска, из Сибири, на встречу к своему кумиру», — поделилась поклонница актера.

«Я прилетела из Казани вчера для того, чтобы посетить сегодняшнюю премьеру. Мне очень нравятся фильмы с Джаном», — рассказала другая фанатка.

Такая же толпа окружила Ямана на премьере сериала, в котором он сыграл одну из ключевых ролей. На встречу с ним пришла и давняя любительница мыльных опер Ксения Бородина. Но так и не дождалась от турецкого мачо особенных знаков внимания. При этом Джан с удовольствием поцеловал на камеру менее известную звезду интернета Маш Милаш.

«Я сам в шоке. Даже не думала, что он меня поцелует. Я просто сказала, вдруг прокатит», — призналась блогер.

«Мы, турки, страстные люди, поэтому мы все делаем страстно. Поклонницы? Фантастика. Они повсюду. Они повсюду каждый раз, так что это хорошо», — заявил актер.

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Одна из девушек и вовсе подарила знаменитости обручальное кольцо, предложила пожениться. Для Джана Ямана это стало настоящим потрясением. Он довольно знаменит в Европе, где живет, снимается в кино и заключает многомиллионные контракты с известными брендами. Но еще нигде не чувствовал себя таким любимым и желанным.

«Вы хотите, чтобы я был честен? Они фантастические (русские женщины — Прим. ред.). Серьезно, они горячие», — подчеркнул Джан Яман.

«Русские девушки действительно самые красивые в этом мире, с этим не поспоришь ни в коем случае. Но, откровенно говоря, все равно они женятся на своих, знаете ли. Поэтому особо глаз на него не кладите. Он его быстро откинет в другую сторону», — высказалась певица Настя Крайнова.

«Мне кажется, он испугался, потому что такого в Турции нет. Там можно спокойно ходить, так же, как и в Америке. Они спокойно ходят, за ними никто не бегает», — выразила мнение певица Мария Букатарь.

Для Джана Ямана это первый визит в Москву. Помимо девушек, его поразили русское гостеприимство и, конечно же, кухня. Артист безоговорочно влюбился в блинчики, особенно с черной и красной икрой.

«Я был действительно поражен всем, что ел сегодня. Я говорил, если бы у меня была такая диета, пока я снимал „Эль Турко“, это было бы так уместно и адекватно для моего морального состояния, потому что это все белок и прочее. Икра была фантастическая», — уточнил Джан Яман.

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Теперь актер планирует еще раз приехать в Россию. Рассказал, что открыт к сотрудничеству с отечественной киноиндустрией. И ради этого звезда, который в совершенстве знает турецкий, английский, итальянский и испанский языки, готов приступить и к изучению русского.

«Я всегда мечтал читать русскую литературу на языке оригинала. Надеюсь, однажды смогу это сделать», — признался актер.

Правда, незадолго до приезда Ямана активисты потребовали запретить турецким мачо появляться на российских экранах. И с этим заявлением обратились в Роскомнадзор, Госдуму и Министерство культуры. Якобы зарубежные сериалы могут негативно повлиять на рождаемость.

«Дамы, насмотревшись таких мыльных опер, теряют интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией», — объяснил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

«Как можно не любить симпатичных парней, давайте будем честными. Я сама люблю симпатичных парней, поэтому, мне кажется, все и смотрят», — выразила мнение певица MARGO.

«Он так влюбился, сделал такой сюрприз. И потом он ее схватил на руки, и конь бежал. Она упала. Посмотрела на него как-то красиво. И, естественно, мы думаем: раз у них, то и у нас-то тоже может. А это все сказки, а жизнь другая», — отметила Настя Крайнова.

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Впрочем, многие уверены: для тревоги нет причин. Ведь отечественные фильмы пользуются куда большим спросом. По данным СМИ, доля просмотра турецких сериалов на российском рынке составляет чуть более пяти процентов. Да и заграничные мачо все чаще изъявляют желание сниматься в отечественных кинолентах.