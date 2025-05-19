Готова на суррогатное материнство? Татьяна Буланова в 56 лет задумалась о ребенке

Татьяна Буланова раздумывает над пополнением в семье. Какие планы у 56-летней артистки, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Татьяна Буланова собирается венчаться с мужем. Когда состоится церковное таинство? Правда, что пара планирует совместных детей и хочет прибегнуть к услугам суррогатной матери? Что об этом думает ее молодой супруг Валерий Руднев? И почему 56-летняя заслуженная артистка РФ задумалась о пластике? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Спасибо судьбе. У меня появился муж замечательный, который действительно меня просто, не знаю, поддерживает даже это не то слово. Он просто моя вторая половина на самом деле», — заявила певица.

Татьяна Буланова вся в работе. Концерты, гастроли и светские мероприятия расписаны у знаменитости на месяцы вперед.

«Я дома бываю. Я просто приехала буквально на полдня. Мы в девять утра приехали, и в два часа дня у меня уже следующий поезд. Так тоже бывает», — поделилась звезда.

Артистка признается, что толком ничего не успевает. Недавно у нее не оказалось времени даже на восстановление после серьезной косметологической процедуры. На очередное выступление артистка пришла с лиловым синяком на шее.

«Я первый раз в жизни к косметологу попала в 39 лет. Поэтому, в общем, мне уже 56. К косметологу, да, я подсела», — призналась певица.

Однако Буланова все равно выкраивает время на поддержание себя в нужной форме. Делает уколы красоты и мезотерапию. Не ест после пяти часов вечера и сократила порции на треть. Ведь ее профессия требует идеального внешнего вида.

«Я уже привыкла к такому образу жизни. И все знают. У меня уже там даже Сережа Рогожин, мой друг, он меня приглашает когда куда-то, знает, что я либо киви только ем вечером, либо вообще ничего не ем», — рассказала Татьяна Буланова.

Впрочем, многие уверены: звезда старается не только ради сцены. Два года назад она вышла замуж за мужчину моложе ее на 19 лет. И хотя заявляла, что рядом с ним совсем не чувствует разницы в возрасте, начала активнее следить за собой. А недавно даже впервые задумалась о пластике.

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«Я бы подтянула себе вот здесь, здесь, здесь, здесь, здесь (показывает на разные части лица. — Прим. ред.). Я бы нос себе сделала, как у Элины Быстрицкой», — уточнила знаменитость.

При этом Татьяна уверяет, что нравится мужу любой. Ведь он ценит ее не за внешность. Так, недавно в доказательство своей любви Валерий даже предложил певице обвенчаться.

«Он хоть и такой относительно молодой человек, но очень зрелый, такой умный, правильный. Не знаю, пока гастроли, может быть, летом посвободнее будет. Посмотрим», — отметила певица.

Супруги вновь задумались и о будущих детях. Ранее Буланова уже намеревалась подарить молодому избраннику дочь или сына. Но сильно сомневалась, сможет ли стать матерью в третий раз, рассматривала варианты ЭКО, усыновления и даже успела несколько раз передумать. Но на днях заявила, что полностью готова. И решила использовать ранее замороженные яйцеклетки.

«Я вам могу сказать, что если, дай бог, все получится, то там найдется способ, как это все сделать. Ничего страшного», — подчеркнула Буланова.

«Технология, которая позволяет, скажем так, остановить время. Дело в том, что с возрастом качество яйцеклеток у женщин начинает сильно страдать. В 35 если сравнить яйцеклетку, и в 45. Вроде десять лет — это не так уж и много. Качество яйцеклетки снижается в 25 раз», — объяснил врач-гинеколог Виктор Владимиров.

Но неужели певица решила выносить ребенка сама? Несколько лет назад исполнительница хита «Мой ненаглядный» перенесла микроинсульт. Не нанесет ли она вред своему здоровью?

«При беременности изменяется свертывающая система, там активизируется и свертывающая, и противосвертывающая. Тромбы, вероятность их увеличивается на порядок практически при беременности, а здесь вне беременного состояния уже был микроинсульт. То есть беременность точно усугубит имеющуюся патологию», — уточнил врач Владимиров.

К тому же многих беспокоит репутация Руднева. Известно, что предприниматель уже больше года не может погасить многомиллионные долги перед налоговой и банками и поэтому даже ликвидирует часть бизнеса. Не придется ли Татьяне содержать малыша в одиночку?

«Ребенка же нужно кормить, содержать, обеспечивать. Поэтому я за то, чтобы Таня находила золотую середину и баланс между своей работой и личной жизнью. Это очень важно», — выразил мнение шоумен Степан Меньщиков.

Но Татьяна заявила: в их семье нет никаких финансовых проблем. И уверена, что муж прекрасно справится с ролью кормильца, когда она уйдет в декрет.

«Сам все закрывает, все свои долги, и все нормально в этом плане. Я скажу больше, что даже если я предложила бы ему какую-то свою помощь, он бы отказался, потому что он как мужчина понимает, что все это его какие-то прошлые хвосты, которые он закрывает», — подчеркнула певица.

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Буланова решила положиться на супруга и в вопросе рождения их общего ребенка. Если муж будет не против, она воспользуется оптимальным для ее ситуации способом.

«Я рожать сама уже не планирую, а есть на это все-таки суррогатное материнство и так далее. Это абсолютно прерогатива Валерия, его решение будет. Как он будет готов, то тогда все, наверное, будет и организовано», — заявила знаменитость.

Но почему Татьяна Буланова так легко доверяет супругу в ключевых вопросах? Многие уверены: она давно подстраховалась на все случаи жизни. Вероятно, и нынешний гастрольный тур звезды — не что иное, как попытка подготовить дополнительную финансовую подушку, если вдруг что-то пойдет не так.