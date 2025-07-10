Пришлось идти к психологу: какие проблемы возникли у Селиванова из «Реальных пацанов»

Владимир Селиванов счастлив в отношениях с Александрой Калмыковой. Почему артист не спешит в ЗАГС, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов начал посещать психолога. Из-за чего актер был вынужден обратиться к специалисту? И какие семейные тайны раскрыл? Почему он не торопится жениться на матери своего годовалого сына? Чем закончились суды знаменитости за дочь от первого брака? И какую денежную сумму Селиванов тратит на наследницу ежемесячно? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы вообще только вместе, только один вектор и всегда заодно. У нас нет каких-то предрассудков: ты это должен, ты это должна», — уточнил артист.

В последнее время актер Владимир Селиванов появляется на публике лишь в компании возлюбленной Александры Калмыковой. Он уверяет, что им сложно расстаться даже на минуту, и не скрывает, как счастлив в этих отношениях.

«Мы любим путешествовать вместе. Очень любим вместе посмотреть просто сериальчик на ночь. И еще любим что-то делать вместе, что не можем сейчас вам рассказать», — отметил Селиванов.

Они впервые повстречались около трех лет назад. Оба были несвободны, но несчастны со своими половинками. Владимир Селиванов признавался: с первой супругой Викторией Маркиной они поддерживали видимость семьи только ради дочери Евы. Александра жила с равнодушным мужем. Став свободными от предыдущих браков, актер и блогер начали жить вместе. А год назад у них родился общий сын Кирилл.

«Дом — полная чаша стало таким фоновым режимом нашей жизни. Особенно когда выходные, когда не надо в садики, в школу. Это просто жизнь кипит. Потом у меня приезжает часто на выходные дочка от первого брака», — рассказал Селиванов.

«То, что он замотивирован сейчас быть лучше, жить лучше, давать больше, например, своим детям, конечно, в этом есть ее заслуга», — уточнила психолог Марианна Абравитова.

В августе прошлого года Владимир Селиванов сделал Александре Калмыковой предложение. Все ждали громкой и красивой свадьбы. Но время шло, а пара так и не узаконила свои отношения. Сам артист пояснил, что они с избранницей решили отложить церемонию на несколько лет.

«Мы очень хотим жениться, но не хотим повторять предыдущих наших программ. Не хочется повторять шаблонов. Потому что мы уже были в браках, они у нас закончились. Хочется так, чтобы это было навсегда», — объяснил Селиванов.

«Если она это принимает, я думаю, для нее это не проблема, и она пойдет вместе с ним рвать эти шаблоны на куски», — высказалась психолог Абравитова.

У влюбленных достаточно много расходов: аренда просторного загородного дома, частная школа для одного ребенка Александры от первого брака и оплата конного спорта для другого. Плюс у пары подрастает общий малыш. А прежняя супруга, по словам актера, вдруг потребовала повышения алиментов, которые и так составляли около 200 тысяч рублей ежемесячно.

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«Стал ей отказывать и говорить о том, что нужно рассчитывать свой бюджет, а не рассчитывать на то, что Вова всегда придет на помощь и даст тебе дополнительные деньги, дополнительный шанс. Я понял, что приоритетом для нее не является благополучие дочери, а желание личной наживы. Я понял, что она инфантильная», — уточнил Селиванов.

Противостояние бывших супругов вылилось в громкий скандал. Виктория не собиралась сдаваться. По словам актера, она начала манипулировать дочерью и препятствовать ее общению с отцом.

«Вика меня при дочери оскорбляла, называла словами типа: тупорылый отец, долбанный ты дебил. Дочка говорила: „Папа, почему ты не переводишь маме денег? Ты что, тех детей любишь больше, чем меня?“» — поделился артист.

Владимир Селиванов подал в суд на бывшую жену. Решил, что Еве будет лучше с ним, чем с мамой. Но в итоге родителям девочки удалось договориться. Они заключили мировое соглашение, согласно которому дочь остается жить с Викторией, а Селиванов выплачивает на нее по 250 тысяч рублей в месяц.

«Ребенок общается с папой. Вы понимаете, ребенок еще маленький, поэтому, конечно, судьбу ребенка определяют родители», — отметил адвокат Виктории Маркиной Иван Кормов.

Селиванов старается для близких, как может. Еще накануне судебного процесса купил дочери отдельную квартиру. А в будущем планирует подарить своей возлюбленной особняк, в котором будет восемь комнат.

«Нет, четыреста минимум квадратных метров. Не восемь комнат. У нас столько детей, нам каждому ребенку нужно по комнате. Нам нужен спортзал, студия, где он будет писать музыку», — сказала Калмыкова.

«Да, потом у нас персонал еще проживает, няня, поэтому, конечно, нам нужен большой дом», — заявил Селиванов.

Словом, пока влюбленным не до пышной свадьбы, но они и не спешат. Оба наслаждаются общением друг с другом, много времени и сил отдают наследникам.

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«Вечером собирается вся семья. Мы, может быть, иногда смотрим какой-нибудь мультик все вместе, иногда занимаемся какими-нибудь аппликациями, какими-то такими поделками», — поделился артист.

Правда, дети не торопятся поддерживать семейную идиллию. Селиванов признался, что они часто ссорятся друг с другом и никак не могут поделить родителей. Из-за этого им даже пришлось обратиться к психологу.

«Их много, они все хотят внимания. Все делят нас между собой. Из-за этого у них случаются истерики, и все они это проявляют совершенно по-разному, поэтому психолог нам помогает уравновесить и направляет нас, как правильно с каждым ребенком взаимодействовать, чтобы не было ревности», — объяснила возлюбленная актера.

Супруги стараются привить своим детям не только уважение друг к другу, но и любовь к труду. Владимир Селиванов регулярно подает пример старшему. То покажет, как чистить трубы, то как собрать шкаф.

«Шторы повесить может и карниз установить, и мебель собрать. Все делает всегда. Это золотой муж», — призналась Калмыкова.

Впрочем, недавно актер крайне удивил и даже заинтриговал своих подписчиков. Он выложил видео, где снова делает предложение руки и сердца Александре. Теперь фанаты озадачены его поступком: не было ли это постановочной сценой? И доведет ли знаменитость дело до конца на этот раз.