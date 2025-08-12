«Мы заслужили эту победу»: Алексей Чадов отсудил 74 миллиона у бывшего друга

Алексей Чадов выиграл суд против бывшего друга и партнера по бизнесу. Из-за чего между мужчинами разгорелся конфликт? И какую сумму теперь получит актер? Будет ли другая сторона подавать апелляцию? И как сын Чадова помог папе победить? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Меня вчера, к сожалению, не было в суде. Я ехал в машине в магазин и остановился. Девочки, значит, огорошили меня этой новостью. И я прям вышел так, стою. Горы, закат. Такое славное чувство я испытал. Когда правда побеждает, это счастье внутри», — рассказал артист.

Алексей Чадов отдыхал с семьей на Алтае, когда узнал хорошую новость: судебный процесс, который отнимал у него все силы в последние полтора года, наконец, завершился в пользу актера. Он поделился своими эмоциями.

Читайте также Даже беременность не остановила: почему Муцениеце и Прилучный до сих пор судятся

«Мы заслужили эту победу. Мы просто шли к этому результату почти полтора года. Я поздравляю всю нашу команду, всю нашу замечательнейшую команду профессионалов-адвокатов», — заявил актер.

Конфликт Чадова и продюсера Максима Боева начался в 2023 году после окончания съемок совместного фильма. Артист отвечал за концепцию и сценарий, а также решал организационные вопросы и занимался поиском спонсоров.

«Это был мой продюсерский такой большой первый опыт и проект, в который я вложил вообще все свое свободное время», — отметил актер.

Боев и его супруга взяли на себя производственную часть. По словам Чадова, между ним и Максимом была договоренность: прибыль делить пополам. Актер не мог и подумать, что работа над картиной закончится скандалом и окончанием дружбы.

«Много историй было, когда люди создают бизнес в дружбе, потом не могут поделить обязанности, и дружба, к сожалению, рушится», — высказалась актриса Софья Огневская.

Фильм получился успешным, собрал в прокате почти 300 миллионов рублей. Вот только Чадов не получил из этих денег ничего. Когда он попытался выяснить у партнера, в чем дело, столкнулся с неожиданными обвинениями и претензиями о качестве своей работы. А потом и вовсе увидел повестку в суд.

«Они подали в суд о расторжении нашего партнерского договора. Уму непостижимо! Плюс наличие фактов завышенной сметы в два раза, больше чем в два раза. Я составлял эту смету вместе с ним. Я знаю каждого человека, которого я приводил в кино, на каждую, значит, вакансию. Я проводил личные договоры, все переписки есть», — уточнил Алексей Чадов.

Актер подал встречный иск. По словам артиста, ему было важно защитить свою профессиональную репутацию и, конечно, получить честно заработанные деньги.

На протяжении полутора лет сторона защиты Боева пыталась доказать правоту своего клиента, но в итоге им это не удалось.

Читайте также Налоговая против блогеров: у кого из звезд нашли огромные долги

«У них было требование о расторжении договора. Суд же признал, что оснований для расторжения нет. Действительно нет. Он фактически был исполнен. А поскольку он был исполнен, подлежат изысканию денежные средства по партнерскому договору», — объяснил адвокат Чадова Александр Строкин.

«Та сторона не предъявила никаких доказательств. Просто ни одного доказательства. И все эти иски — это была чистая профанация», — подчеркнул актер.

По словам Алексея Чадова, он ни на секунду не сомневался, что справедливость восторжествует. Однако на всякий случай просил помощи и у высших сил.

«Он сказал, что ходил перед судебным заседанием к определенному… Как он сказал?» — спросила адвокат Чадова Диляра Зайкова.

«Да, он сейчас находится в командировке. То есть какие-то ритуалы совершал специально, чтобы мы сегодня выиграли. Это, конечно, с долей шутки, но кто знает, какие силы нам сегодня помогли», — ответил Александр Строкин.

Медитация на миллионы: коуч Инна Тлиашинова объявлена в розыск по делу о неуплате налогов

«За меня переживала вся семья. Я за это их очень сильно благодарю. Федюня вчера даже Горе желаний загадывал желание, чтобы я победил», — рассказал Чадов.

Желание Федора исполнилось. Теперь его отцу компания продюсера обязана выплатить внушительную сумму.

«Это партнерское вознаграждение в размере 61 миллиона и 13 миллионов неустойки мы выиграли в полном объеме», — уточнила Диляра Зайкова.

Адвокаты Чадова не исключают, что супруги Боевы будут подавать апелляцию. Но надеются, что история все-таки завершится без дальнейших разбирательств.

Актер признался: эта ситуация научила его нескольким вещам: никогда не вести бизнес с друзьями и не бояться отстаивать свои права.