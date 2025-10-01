Тельцам предстоит начать заново: подробный гороскоп на 2026 год

Как второй знак зодиакального круга и, к тому же, фиксированный — то есть отличающийся от кардинального надежностью, Телец порядком устал от груза прошлого. Преданность постоянству и стремление к стабильности окончательно запутали его.

В 2026 сама Вселенная подтолкнет протеже Венеры на путь к ясности — главное, как можно быстрее свернуть на нужную дорожку. Ведь где ясность, там и свобода, и желанное успокоение.

Как правильно распределить внутренние силы и не потратить весь год на поиск нового источника энергии, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.

Ксения Шахова

Астролог

Что Тельцам ожидать от 2026 года

Гороскоп для Тельцов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

Девизом земного знака зодиака на 2026-й станет фраза «Ясность рождает свободу». Наступает период внутреннего очищения и укрепления духовных сил.

Пропадет ощущение потерянности. В начале года фиксированному знаку покажется, что события вокруг летят с бешеной скоростью, в них сложно втянуться, но именно эта несвобода от внешних мнений и обстоятельств и станет толчком к желанным изменениям и росту.

Тельцы научатся глубже понимать себя, осознанно управлять эмоциями. Благодаря приложенным усилиям, по итогу года Вселенная одарит их устойчивостью в семье и чувством гармонии с собой.

Какие астрологические события повлияют на Тельцов в 2026 году

Гороскоп для Тельцов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

С середины февраля Сатурн входит в 12-й дом персонального гороскопа земного знака. Расценивать движение планет стоит как приглашение к тишине и переосмыслению.

«Наступает период, когда важно поработать с внутренними страхами, отпустить иллюзии и позаботиться о своей энергии», — рассказала Шахова.

Чем активнее и упорнее Тельцы начнут заниматься собой, работать над собственными слабыми местами, тем сильнее почувствуют опору внутри.

Период влияния Сатурна на этот знак зодиака необходим, чтобы развить духовность, эмпатию и открыть себя новому духовному опыту. Если же пустить все на самотек, усугубятся пагубные привычки.

До конца июня Юпитер будет поддерживать Тельцов в сферах обучения, путешествий, встреч с близкими и деловых переговоров.

Важно использовать это время продуктивно, ведь планета может сослужить отличную службу в развитии коммуникативных навыков.

Во второй половине года Юпитер перейдет в сектор семьи и дома, внося тем самым перемены в отношения. Планета актуализирует запущенные или только зарождающиеся жилищные вопросы, подтолкнет к достижению гармонии в быту.

Какие затмения отразятся на Тельцах в 2026 году

Гороскоп для Тельцов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

Влияние затмений на земной знак в 2026 году особенно сильно.

Ближе к 17 февраля ожидается солнечное затмение в знаке Водолея. Для протеже Венеры это время может вскрыть тему статуса и работы.

Скорее всего, наступит острый момент: поменяется начальство, изменятся или расширятся обязанности, перестроится коллектив — в общем, нововведения коснутся привычных ролей.

«Что-то на работе будет трещать по швам. Поначалу все покажется хаотичным, но именно эта встряска подтолкнет к новому уровню», — подчеркнула астролог.

Тельцы получат возможность приобрести уверенность в себе как в специалисте.

С приближением 3 марта, во время лунного затмения на оси Рыбы-Дева и в целом весной, любовь, а также материнство и отцовство выйдут на первый план.

«Решения назревали давно. Признания, важные шаги в отношениях — весна слово заставит сказать „да“ или „нет“ без полутонов», — пояснила эксперт.

К 12 августа, в период солнечного затмения во Льве, Тельцы сфокусируются на доме и семье.

Одни представители земной стихии решат переехать, другие — откроют двери своего жилья новым соседям, третьи затеют ремонт, четвертые — познакомятся с новым членом семьи.

«Укрепятся родственные отношения или, по крайней мере, Вселенная предоставит возможность сделать это. Изменения потянут за собой хлопоты, но именно они дадут ощущение прочной основы под ногами», — считает Шахова.

К 28 августа, во время лунного затмения на оси Дева-Рыбы, Тельцам получится освободиться от ненужных, лишних связей и бесполезных коллективных обязательств. Эта тенденция будет преследовать земной знак на протяжении всей осени. Старые компании останутся в прошлом, появятся новые лица.

«Это похоже на генеральную уборку в своем окружении: сначала непривычно пусто, зато потом легче дышать», — сказала эксперт.

Переосмысление дружеских связей подарит представителям земной стихии больше вдохновения и новых идей.

Астрологические советы для Тельцов на 2026 год

Гороскоп для Тельцов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

Звезды расставили для Тельцов сразу несколько акцентов.

Во-первых, для земного знака зодиака наступает идеальное время, чтобы разобраться с внутренними барьерами. Как только Тельцы расстанутся с прошлым, к ним придет ощущение свободы и новизны.

«Пора отпустить, что тянет назад: старые установки, изжившие себя бытовые привычки, страхи, ненужный груз, ностальгию по временам, которые уже не вернуть», — уточнила Шахова.

Во-вторых, Вселенная подталкивает фиксированный знак к укреплению душевных ресурсов. В этом помогут прогулки, отдых — любая активность, позволяющая восстановиться.

«Иногда полезно просто остановиться и вдохнуть полной грудью», — посоветовала астролог.

В третьих, звезды заклинают венериных подопечных не упускать возможности вступать в честный диалог с собой.

Для этого стоит создать отдельное, уединенное пространство: проводить выходные с книгой, за любимым занятием или даже просто в тишине.

«Не бойтесь одиночества. Это не роскошь, а необходимость», — добавила эксперт.

Четвертый совет — разгружать психику. Пусть в 2026 году в жизни представителей стихии земли будет меньше информационного шума и токсичных контактов. Важно вовремя отпустить все, что не заряжает.

«Сатурн в секторе 12-го поля влияет на подсознание, на психику, на душевное устройство не только в 2026-м. Эта тенденция будет актуальна и в следующем году», — разъяснила астролог.

Если вовремя создать основу, в будущем этот опыт позволит автоматически себя разгружать и наполнять приятными эмоциями, радостью жизни.

Рекомендации женщинам-Тельцам на 2026 год

Гороскоп для Тельцов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

Вселенная в предстоящем году требует от рожденных под покровительством Венеры дам не бояться уединения.

Важные аспекты:

Чересчур активное общение из вежливости, неумения отказать будет отнимать силы на то, что действительно необходимо;

Главный инструмент в преодолении препятствий — сосредоточенность;

На работе не стоит эмоционально воспринимать преобразования — они действительно будут, но земной знак сам нуждается в них;

Полезно найти время на изучение мошеннических схем — возможность угодить в лапы финансовых аферистов как никогда высока.

Рекомендации мужчинам-Тельцам на 2026 год

Гороскоп для Тельцов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

Кавалерам, рожденным под покровительством Венеры, в 2026 году предстоит много и усердно работать.

Может казаться, что труд окончательно высосет из Тельцов все силы, но это не так. Разнообразные занятия, напротив, подарят навыки и уверенность в себе, как специалисте.

Важные аспекты:

Скромность на работе — враг, а не друг, поступать нужно решительнее;

Одиноким представителям земного знака стоит активнее открываться новым знакомствам, а уже влюбленным — быть внимательнее ко вторым половинкам;

Все денежные вопросы лучше решать в первое полугодие.

Что 2026 год принесет рожденным в год Лошади Тельцам

Гороскоп для Тельцов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

По Восточному гороскопу 2026 считается годом Красной Огненной Лошади. В астрологии считается, что покровительство этого животного наделяет представителей земной стихии особыми чертами.

Тельцы, рожденные в год Лошади, не просто трудолюбивы. В них усердие сочетается с жаждой свободы, делая из них незаурядных личностей, мудрых лидеров.

И 2026 год создаст благоприятную почву для профессионального роста, улучшения финансового положения и личных достижений знака зодиака.

При этом появившимся на свет в год Лошади Тельцам не стоит забывать, что предстоящие 12 месяцев требуют от них гибкости и решительности.