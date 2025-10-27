Весы окажутся перед выбором: подробный гороскоп на 2026 год

В жизни седьмого знака зодиакального круга грядут большие перемены: теперь недомолвки в любовных союзах превратятся в жестокую ложь, а в отношениях с собой — в серьезное выгорание.

Раньше воздушному знаку неплохо удавалось балансировать на полутонах — помогать и себе, и близким, успевать решать и рабочие вопросы, и семейные, но теперь компромиссы неминуемо тянут их ко дну.

Как Весам выбрать правильную чашу весов собственных приоритетов, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.

Ксения Шахова

Астролог

Что Весам ожидать от 2026 года

Подробный гороскоп для Весов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

Девизом земного знака зодиака на 2026-й станет фраза «Новое начинается со смелости».

Этот год станет проверкой на решительность как в отношениях, так и в карьере. Инициативность придется проявить даже при организации долгосрочных планов, но не в ущерб собственным ресурсам.

Все же личности, рожденные под покровительством Венеры, особенно чувствительны, внимательны. Они стремятся помочь всем и всех понять. В 2026 же звезды заставят Весов искать баланс между общим и личным.

Воздушному знаку предстоит стать более гибким, в том числе в отношениях с партнером.

Какие астрологические события повлияют на Весов в 2026 году

Подробный гороскоп для Весов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

В 2026 году Вселенная готовит шестому знаку зодиакального круга.

До конца июня Юпитер будет усиливать 10-й символический дом. Весам стоит приготовиться к карьерному росту, новым обязанностям и вопросам признания.

«Это отличный период, чтобы заявить о себе, укрепить свой статус, стать заметнее и популярнее», — подчеркнула Шахова.

А вот во второй половине года планета перейдет в 11-й дом, как раз-таки связанный с воздушным знаком. Тогда и фокус перейдет на коллективные проекты. Но рабочая деятельность не поглотит Весов с головой — Вселенная оставит в их жизнях место для коммуникации.

Скорее всего, представители стихии воздуха расширят круг общения, поддержка единомышленников и увлечения станут их главным ресурсом.

С февраля Сатурн в секторе партнерства, так что акцент сместится на любовный союз.

«Отношения будут проходить проверку. Слабые уйдут, сильные станут прочнее», — рассказала эксперт.

В бизнесе это время серьезных разговоров. И заключения долгосрочных контрактов.

Какие затмения отразятся на Весах в 2026 году

Подробный гороскоп для Весов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

В период солнечного затмения в Водолее, то есть ближе к 17 февраля, воздушный знак захочет начать нечто новое — неважно, оригинальный проект или бурный роман.

Весов внезапно захлестнет волной вдохновения. И все бы хорошо, если бы вместе с ним не пришла неуверенность и сбивающие с толку вопросы: «А получится ли?», «Не все ли происходит слишком быстро?».

«Дайте идеям вызреть, а эмоциям утихнуть», — заметила астролог.

С приближением 3 марта, во время лунного затмения на оси Рыбы-Дева и в целом весной, заботы потребуют тело и душа. Старые привычки покажутся вредными, ведь от когда-то привычных действий возникнет усталость и недомогание.

«Захочется лечь под плед, отключиться от всего — это знак, что пора замедлиться, навести порядок в собственном режиме и заняться профилактикой, а не геройством», — добавила эксперт.

Весам пора рискнуть уступить первую лидерскую роль, чтобы наконец подумать о себе и своем самочувствии.

К 12 августа, во время солнечного затмения во Льве, фокус сместится на друзей и единомышленников. Неожиданно именно коллектив подарит новые идеи, подтолкнет к смелым начинаниям и станет точкой роста.

Возможны приятные встречи, которые перевернут привычный образ жизни, расширят кругозор. Главное — не растворяться в чужих интересах.

К 28 августа, в период лунного затмения на оси Дева-Рыбы, перемены проникнут в сферу домашней рутины и быта. Весам покажется, что все рушится и срочно требуется перестройка режима.

Тут важно не пропустить очередной намек Вселенной и не начать хвататься за старые методы. Сама жизнь подталкивает протеже Венеры менять подход к преодолению сложностей через поиск нового формата.

Астрологические советы для Весов на 2026 год

Подробный гороскоп для Весов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

Во-первых, 2026 год научит представителей этого зодиакального круга честности в отношениях.

«Разговоры вполголоса и недомолвки уже не работают — если что-то накопилось, лучше сказать это прямо, пусть и с риском услышать от второй половинки что-то неприятное в ответ», — акцентировала внимание астролог.

Главное — оставаться честными с собой.

Во-вторых, связи — партнерские и даже дружеские — держатся теперь не на эмоциях, а на устойчивости и порядочности.

«Все хрупкое, фальшивое будет ломаться само собой, как тонкий лед весной», — убеждена астролог.

Весы в год Лошади вынуждены строить отношения осознанно, и те из них, что выдержат испытание временем, обязательно сохранятся на долгие годы.

И последний совет: в 2026-м лучший союзник и помощник воздушного знака — календарь.

«Совместные планы лучше обсуждать с партнером заранее. Иначе может оказаться так, что у одного билет на юг, а у другого незакрытый рабочий дедлайн», — добавила эксперт.

Лучше планировать вообще все дела, особенно личные активности или плановые походы ко врачу. Чужие беды не должны отбирать у Весов их внутренние силы.

Если участвовать только в чужих судьбах и залечивать лишь чужие травмы, легко скатиться в эмоциональное выгорание. Тогда уже и вовсе не останется ресурса ни для возлюбленного, ни для себя.

Важно сохранять баланс, неспроста же природа Весов в умении грамотно распоряжаться ресурсами и балансировать.

Рекомендации женщинам-Весам на 2026 год

Подробный гороскоп для Весов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

Вселенная удивит рожденных под покровительством Венеры дам динамикой года Лошади. Каждый из 12 месяцев проскочит неумолимо быстро, подталкивая Весов к ярким переменам и смелым решениям.

Важные аспекты:

Наступает подходящее время для раскрытия потенциала, возможно, стоит рассмотреть переход на фриланс или начать собственное дело;

Главный враг — рутина, в отношения нужно стремиться привносить нотку спонтанности;

Год идеален для развития чувства стиля и вкуса, можно смело экспериментировать со внешним видом.

Рекомендации мужчинам-Весам на 2026 год

Подробный гороскоп для Весов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

Кавалеры, рожденные под покровительством Венеры, чтобы достичь успеха в 2026-м, должны действовать решительно. Весам пора перестать бояться риска и смело заключать сделки с судьбой.

Важные аспекты:

Зачем ждать возможностей, если можно создавать их самим? Воздушному знаку нужно проявлять больше инициативности;

Контроль импульсивных трат не только сбережет финансы, но и нервы из-за ненужной покупки;

Год потребует ясности и смелости в чувствах, медлить с принятием важных решений опасно, пора углублять связь со второй половинкой.

Что 2026 год принесет Весам рожденным в год Лошади

Подробный гороскоп для Весов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

По Восточному гороскопу 2026 называют годом Красной Огненной Лошади. В астрологии считается, что покровительство этого животного наделяет представителей воздушной стихии особыми чертами.

Весы, рожденные в год Лошади, сочетают в себе яркую харизму, деятельный, динамичный характер и невероятно обаятельную личность. Это истинные эстеты, которых восточный гороскоп одарил энергией и стремительностью, а звезды — утонченностью и дипломатичностью.

Как раз по их заказу приближается время перемен. Для Весов, рожденных в год Лошади, 2026-й будет особенно значимым периодом, ведь их собственный внутренний настрой резонирует с энергией символа восточного календаря, усиливая все тенденции.