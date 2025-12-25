Жемчуга и квартира в центре Москвы: какое наследство оставила Вера Алентова

В возрасте 83-х лет скончалась Вера Алентова — актриса, сыгравшая Катерину в «Москва слезам не верит». Плохо артистке стало 25 декабря на похоронах ее коллеги Анатолия Лобоцкого, умершего в 66 лет. В тот же день ее сердце остановилось…

Единственной наследницей народной артистки России Веры Алентовой, по всей видимости, стала ее дочь Юлия Меньшова. Об этом изданию Газета.ру рассказал юрист Александр Хаминский.

Информация о конкретных активах актрисы в открытых источниках не раскрывается, но по данным на момент ее смерти, к потенциальному наследству могли относиться недвижимость и другие активы, нажитые в браке с режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшемся в 2021 году.

Наследство Веры Алентовой

Фото: ТАСС

Согласно открытым данным на 2025 год, после смерти Веры Алентовой ее дочь Юлия Меньшова могла унаследовать:

Недвижимость в Москве. Актриса проживала в квартире в центре столицы после смерти мужа Владимира Меньшова. Цена квартиры, учитывая кабинет-музей режиссера, должна превышать 50 миллионов рублей;

Дом в Подмосковье. Предположительно, за Алентовой числился коттедж в Дмитровском районе, недалеко от села Игнатово. В 2021 году на момент смерти Меньшова его стоимость составляла примерно 30-40 миллионов рублей.

Также в наследство могли войти финансовые активы, личные вещи — Алентова любила лаконичные аксессуары, особенно из жемчуга.

Единственная наследница

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Согласно российскому законодательству, если отсутствует завещание, имущество переходит к наследникам первой очереди — в данном случае к дочери Юлии Меньшовой.

Если же Вера Алентова оставила завещание, то имущество распределится в соответствии с его условиями — независимо от степени родства. О наличии или отсутствии завещания публично не сообщалось.

«С учетом того, что муж актрисы — известный режиссер Владимир Меньшов — умер еще в 2021 году, единственной наследницей будет ее дочь Юлия, которая и унаследует все имущество своих родителей. С момента открытия наследства у всех лиц, которые полагают себя наследниками, есть шесть месяцев, чтобы также вступить в наследство.

Если по истечении этого срока никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Юлия Меньшова получит свидетельство о праве на наследство и сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя», — указал Хаминский.

Сохранила кабинет мужа нетронутым

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Вера Алентова известна как актриса театра и кино, прославившаяся ролью в фильме «Москва слезам не верит» (1979), который получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Она также до самой смерти служила в Московском драматическом театре имени Пушкина.

После кончины Владимира Меньшова в 2021 году Вера Алентова сохранила кабинет мужа в их квартире нетронутым, чтобы сохранить атмосферу, которая царила там при его жизни.

«Для меня он не в прошлом, для меня он здесь, поэтому достаточно тяжело (пережить утрату супруга. — Прим. ред.)», — признавалась актриса в эфире документального фильма на одном из телеканалов.