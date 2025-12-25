Жемчуга и квартира в центре Москвы: какое наследство оставила Вера Алентова

Юрист рассказал, кому может отойти имущество звезды фильма «Москва слезам не верит».
Фото: ТАСС
В возрасте 83-х лет скончалась Вера Алентова — актриса, сыгравшая Катерину в «Москва слезам не верит». Плохо артистке стало 25 декабря на похоронах ее коллеги Анатолия Лобоцкого, умершего в 66 лет. В тот же день ее сердце остановилось…
Единственной наследницей народной артистки России Веры Алентовой, по всей видимости, стала ее дочь Юлия Меньшова. Об этом изданию Газета.ру рассказал юрист Александр Хаминский.
Информация о конкретных активах актрисы в открытых источниках не раскрывается, но по данным на момент ее смерти, к потенциальному наследству могли относиться недвижимость и другие активы, нажитые в браке с режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшемся в 2021 году.
Наследство Веры Алентовой
Согласно открытым данным на 2025 год, после смерти Веры Алентовой ее дочь Юлия Меньшова могла унаследовать:
- Недвижимость в Москве. Актриса проживала в квартире в центре столицы после смерти мужа Владимира Меньшова. Цена квартиры, учитывая кабинет-музей режиссера, должна превышать 50 миллионов рублей;
- Дом в Подмосковье. Предположительно, за Алентовой числился коттедж в Дмитровском районе, недалеко от села Игнатово. В 2021 году на момент смерти Меньшова его стоимость составляла примерно 30-40 миллионов рублей.
Также в наследство могли войти финансовые активы, личные вещи — Алентова любила лаконичные аксессуары, особенно из жемчуга.
Единственная наследница
Согласно российскому законодательству, если отсутствует завещание, имущество переходит к наследникам первой очереди — в данном случае к дочери Юлии Меньшовой.
Если же Вера Алентова оставила завещание, то имущество распределится в соответствии с его условиями — независимо от степени родства. О наличии или отсутствии завещания публично не сообщалось.
«С учетом того, что муж актрисы — известный режиссер Владимир Меньшов — умер еще в 2021 году, единственной наследницей будет ее дочь Юлия, которая и унаследует все имущество своих родителей. С момента открытия наследства у всех лиц, которые полагают себя наследниками, есть шесть месяцев, чтобы также вступить в наследство.
Если по истечении этого срока никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Юлия Меньшова получит свидетельство о праве на наследство и сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя», — указал Хаминский.
Сохранила кабинет мужа нетронутым
Вера Алентова известна как актриса театра и кино, прославившаяся ролью в фильме «Москва слезам не верит» (1979), который получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Она также до самой смерти служила в Московском драматическом театре имени Пушкина.
После кончины Владимира Меньшова в 2021 году Вера Алентова сохранила кабинет мужа в их квартире нетронутым, чтобы сохранить атмосферу, которая царила там при его жизни.
«Для меня он не в прошлом, для меня он здесь, поэтому достаточно тяжело (пережить утрату супруга. — Прим. ред.)», — признавалась актриса в эфире документального фильма на одном из телеканалов.
- 25 дек
- «Легенда сцены»: в Минкульте почтили память Веры Алентовой
- 25 дек
- Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина 29 декабря
- 25 дек
- «Талантливейший человек»: Галина Стаханова о творчестве Веры Алентовой
- 25 дек
- Звезда мирового масштаба: какой зритель запомнил Веру Алентову
- 25 дек
- «Знакомы с молодости»: Немоляева расстроена, что не смогла сегодня встретиться с Алентовой
- 25 дек
- «Ушла эпоха»: Ольга Любимова вспомнила о культовой роли Веры Алентовой
- 25 дек
- «Останется в памяти»: Татьяна Голикова выразила соболезнования родным Веры Алентовой
- 25 дек
- Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря
- 25 дек
- Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
- 25 дек
- «Не позволяла себе халтурить»: Дарья Повереннова поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой
Читайте также
93%
Нашли ошибку?