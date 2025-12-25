Жемчуга и квартира в центре Москвы: какое наследство оставила Вера Алентова

Мария Горбунова
Мария Горбунова 35 0

Юрист рассказал, кому может отойти имущество звезды фильма «Москва слезам не верит».

Только квартира и дом? Актриса Вера Алентова — наследство

Фото: ТАСС

Тема:
Вера Алентова

В возрасте 83-х лет скончалась Вера Алентова — актриса, сыгравшая Катерину в «Москва слезам не верит». Плохо артистке стало 25 декабря на похоронах ее коллеги Анатолия Лобоцкого, умершего в 66 лет. В тот же день ее сердце остановилось…

Единственной наследницей народной артистки России Веры Алентовой, по всей видимости, стала ее дочь Юлия Меньшова. Об этом изданию Газета.ру рассказал юрист Александр Хаминский.

Информация о конкретных активах актрисы в открытых источниках не раскрывается, но по данным на момент ее смерти, к потенциальному наследству могли относиться недвижимость и другие активы, нажитые в браке с режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшемся в 2021 году.

Наследство Веры Алентовой

Фото: ТАСС

Согласно открытым данным на 2025 год, после смерти Веры Алентовой ее дочь Юлия Меньшова могла унаследовать:

  • Недвижимость в Москве. Актриса проживала в квартире в центре столицы после смерти мужа Владимира Меньшова. Цена квартиры, учитывая кабинет-музей режиссера, должна превышать 50 миллионов рублей;
  • Дом в Подмосковье. Предположительно, за Алентовой числился коттедж в Дмитровском районе, недалеко от села Игнатово. В 2021 году на момент смерти Меньшова его стоимость составляла примерно 30-40 миллионов рублей.

Также в наследство могли войти финансовые активы, личные вещи — Алентова любила лаконичные аксессуары, особенно из жемчуга.

Единственная наследница

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Согласно российскому законодательству, если отсутствует завещание, имущество переходит к наследникам первой очереди — в данном случае к дочери Юлии Меньшовой.

Если же Вера Алентова оставила завещание, то имущество распределится в соответствии с его условиями — независимо от степени родства. О наличии или отсутствии завещания публично не сообщалось.

«С учетом того, что муж актрисы — известный режиссер Владимир Меньшов — умер еще в 2021 году, единственной наследницей будет ее дочь Юлия, которая и унаследует все имущество своих родителей. С момента открытия наследства у всех лиц, которые полагают себя наследниками, есть шесть месяцев, чтобы также вступить в наследство.

Если по истечении этого срока никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Юлия Меньшова получит свидетельство о праве на наследство и сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя», — указал Хаминский.

Сохранила кабинет мужа нетронутым

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Вера Алентова известна как актриса театра и кино, прославившаяся ролью в фильме «Москва слезам не верит» (1979), который получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Она также до самой смерти служила в Московском драматическом театре имени Пушкина.

После кончины Владимира Меньшова в 2021 году Вера Алентова сохранила кабинет мужа в их квартире нетронутым, чтобы сохранить атмосферу, которая царила там при его жизни.

«Для меня он не в прошлом, для меня он здесь, поэтому достаточно тяжело (пережить утрату супруга. — Прим. ред.)», — признавалась актриса в эфире документального фильма на одном из телеканалов.

Тема:
Вера Алентова
25 дек
«Легенда сцены»: в Минкульте почтили память Веры Алентовой
25 дек
Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина 29 декабря
25 дек
«Талантливейший человек»: Галина Стаханова о творчестве Веры Алентовой
25 дек
Звезда мирового масштаба: какой зритель запомнил Веру Алентову
25 дек
«Знакомы с молодости»: Немоляева расстроена, что не смогла сегодня встретиться с Алентовой
25 дек
«Ушла эпоха»: Ольга Любимова вспомнила о культовой роли Веры Алентовой
25 дек
«Останется в памяти»: Татьяна Голикова выразила соболезнования родным Веры Алентовой
25 дек
Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря
25 дек
Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
25 дек
«Не позволяла себе халтурить»: Дарья Повереннова поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

21:30
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
21:17
«Легенда сцены»: в Минкульте почтили память Веры Алентовой
21:10
Бразильский певец Кевин Коста погиб от удара током
20:51
Мусоровозы в России могут получить датчики нагрузки
20:38
От «Иронии судьбы» к «Гремлинам»: что смотрят на зимних праздниках в разных странах
20:23
Кадры, ИИ и образование: что обсудили на заседании Госсовета РФ

Сейчас читают

Все, кроме рояля и стула: адвокат раскрыла условия по имуществу Долиной в спорной квартире
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Изнанка ближе, чем кажется: что показали в первых четырех сериях финала «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026