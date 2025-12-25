Неизвестные страницы жизни Веры Алентовой: трогательные откровения из автобиографии актрисы

Накануне, 25 декабря, внезапно скончалась актриса Вера Алентова. Она блистала на сцене театра и в кино, но мало кто знал о ее настоящей жизни. Главными откровениями звезда фильма «Москва слезам не верит» поделилась в своей автобиографии «Все не случайно».

О любви Веры Алентовой к матери

Фото: Кадр из к/ф «Дни лётные», реж. Николай Литус, 1966 г.

Вера Алентова в книге честно призналась: маму она обожала и даже боготворила. Особенно ярко она это помнит по моменту, когда болела малярией.

«В Котласе мне нужно было принимать очень горькие таблетки, но я, малышка, пила их безропотно. Достаточно было маме сказать: «Чтобы выздороветь, нужно принимать лекарство, хотя она и понимает, таблетки горькие, и очень мне сочувствует…» — писала актриса.

И таких печалей, вперемешку с искренней любовью, в детстве Алентовой было много.

«Помню, как сильно заболела мама: соседи вызвали скорую помощь, маму забрали в больницу. Я стою на стуле, смотрю в окно, вижу, как носилки с мамой заносят в машину скорой. По радио поют песню: «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги…». Я совершенно одна. Потом пришла, как мне показалось, тетя Клаша, и я со своего стула на всякий случай спросила: «Вы тетя Клаша?» У пришедшей была большая выпуклая родинка на щеке, как у моей тети.

Но женщина ответила: «Нет!» Продолжение этой горькой истории я не помню совсем — оно на этом месте резко обрывается, но переживание оказалось настолько сильным, что песню «Эх, дороги…» я не могла слышать лет до тридцати», — написано во «Все не случайно».

Об отношении Веры Алентовой к воспитанию ремнем

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Мама на будущую актрису руку никогда не поднимала. Однако это сделал однажды отчим — когда девочка, наблюдая с другом солнечное затмение, забыла о времени.

Больше всего Алентову обидело то, что мама позволила ему ее выпороть…

«Я считаю, что бить детей нельзя. Когда у меня самой уже была дочь, она однажды пришла ко мне с дворовой подружкой и ее проблемой. Оказалось, подружка заигралась допоздна, и теперь папа будет ее бить за то, что поздно вернулась. Я глядела на это крошечное, дрожащее от страха существо, и у меня ком подкатывал к горлу.

К ней домой мы пошли все втроем, и я сказала открывшему двери папе, что играли девочки у нас дома, что у нас остановились часы, так что их дитя не виновно в опоздании. Я наврала в присутствии ребенка, но другого способа защитить девочку я не видела», — писала актриса в своей книге.

«Наказание за то, что я украла лучок»: тяжелое детство Веры Алентовой

Фото: Facebook*/groups

Семья Веры Алентовой жила крайне бедно. Мама ее работала актрисой в региональном театре, папы не было, а отчим… Отчим, можно сказать, сидел на шее у мамы, из-за чего та по итогу с ним и рассталась.

Однако жесткая нехватка средств осталась. Из-за нее маленькая Вера несколько раз в своей жизни искушалась на то, чтобы взять чужое.

Первой ее кражей был пророщенный лук. А точнее, одно перышко. Горшок с луком стоял на подоконнике в школьном классе и так и манил Алентову своей сочной зеленью. Однажды она не выдержала — и съела самое красивое перышко.

«Я отправилась в кинотеатр на встречу с мамой и ее приятельницей: мы все вместе собрались в кино. Какой мы смотрели фильм, совершенно не помню, потому что где-то через 10 минут после начала у меня началась жуткая рвота. Я, едва сдерживая ее, ушла от мамы на задние ряды, но рвота не прекращалась до конца фильма, и я понимала, что это наказание за то, что я украла лучок. Фильм закончился — закончилась, к счастью, и рвота, и я вернулась к маме, ничего не сказав ей про воровство», — писала актриса.

В жизни маленькой Веры было мало сладостей — денег на них попросту не хватало. Потому однажды она украла конфету с лотка, которую втайне съела в ближайшем сквере, притом прекрасно понимая, что воровать — плохо.

А еще воровала у мамы деньги из кошелька — на мороженое, которое так же стыдливо ела в сквере. Если в первый раз мама пропажу денег не заметила, то вот на второй…

«На следующий день я ухитрилась вытащить еще один рубль, снова купила мороженое и съела его за вазой. Но меня мучила совесть: я не могла спокойно есть, так что засунула в рот сразу все мороженое и с трудом его проглотила, не получив никакого удовлетворения. На этот раз дома меня встретил мамин вопрос: «Веруня, ты не брала деньги из кошелька?»

Пришлось признаться, что брала. И на вопрос, зачем, честно ответить, что на мороженое. Мама стала плакать. Она меня не ругала, она мне ничего не говорила — это я бубнила, что больше так не буду… Но мама плакать не переставала, и я понимала каким-то шестым чувством, что плачет она не потому, что я взяла деньги, а потому, что даже изредка она не может дать мне денег на сладости, что уже давно живем мы очень бедно и что у нее каждый рубль на счету. Больше я никогда ничего чужого не брала», — признавалась Алентова.

«Я заплакала навзрыд»: о первом секрете Веры Алентовой от мамы

Фото: ©РИА Новости/Ekaterina Tsvetkova

Как и у большинства детей, первый секрет от мамы у Веры Алентовой появился в отрочестве. И секрет этот был о ее первой любви.

В горниста Витю юная Вера влюбилась в летнем лагере. Чувство это было взаимным — на танцах они писали друг другу анонимные записки с признаниями в любви, автора которых узнавали по почерку, а потом танцевали друг с другом — это называлось «игрой в почту». Но не каждый танец — чувства тщательно скрывались от окружающих.

И все было здорово: и Вера, и Витя остались на вторую смену, а к Вере в лагерь приехала подруга. Однако Алентовой продуло ухо, из-за чего ей приходилось ходить с повязкой, которая, по мнению девушки, делала ее некрасивой.

Тут и закончилась вся любовь горниста Вити… И внезапно он переключился на подругу актрисы Светлану.

«Этого нельзя было пережить. Я заплакала навзрыд и рыдала всю ночь. Светлане он совсем не нравился, и как себя вел, ей не нравилось тоже. Она, совестливая и правильная девочка, очень мне сочувствовала, чуть не плакала вместе со мной, говорила: „Забери его себе, мне он не нужен!“ Легко сказать — „забери“. А как? Тем более что утром, и на зарядке, и на линейке, я в его сторону больше не смотрела и вообще делала вид, что ничего не произошло. Гордость моя была задета сильно», — честно писала Алентова.

«Нечто чуждое и непонятное»: о преследованиях Веры Алентовой вожатым

Фото: ВКонтакте/samamenshova

Последний раз Вера Алентова поехала в лагерь в 15 лет — провожать пору детства.

Там на юную цветущую Веру обратил внимание один из вожатых. Более того — при первой встрече он буквально замер с открытым ртом и не мог оторвать от девушки глаз.

Той его внимание совсем не льстило — 18-летний Лев казался слишком взрослым и откровенно пугал юную Алентову своей настойчивостью.

«Лето еще не кончилось, и мы всей дворовой оравой бегали со двора на улицу и обратно с гиканьем и пиратскими пистолетами: детство из нас еще не ушло. Окна летом у всех открыты, и, если надо ребенка позвать домой, взрослые громко кричали из окон. Вдруг, пробегая улицей, я вижу, что перед моим окном стоит, разговаривая с моей мамой, этот лагерный вожатый.

Да, я ему писала, отвечая на расспросы, кто мои родители, сообщала, что мама у меня актриса, работает в театре… Но чтобы вот так нагло разыскать мой адрес, да еще и с мамой разговаривать?! Это уже слишком! Я перестала носиться с ребятами и, спрятавшись, наблюдала и ждала, когда он уйдет, чтобы вернуться домой.

Он ушел, я вернулась, и мама мне сказала, что приходил милый молодой человек, который хотел меня повидать. Мама заявила, что он очень вежливый и воспитанный, что я напрасно о нем так нелестно отзывалась. Мне было все равно, какой он. Год назад я рыдала от неразделенной любви, но Витя-горнист был моим ровесником, а этот взрослый юноша, почти мужчина, представлял собой нечто чуждое и непонятное», — сетовала в книге актриса.

Однако Веру учили быть вежливой, и она вежливо отвечала на каждое письмо Льва, лично с ним при этом не встречаясь. Куда бы ни переезжала девушка, письма от поклонника находили ее везде…

Длилась эта переписка три года. Вера воспринимала «Левушку» как друга, а того это жутко обижало. По итогу он не выдержал и оборвал переписку…

Однако был еще один любопытный факт: дата рождения Льва полностью совпадала с датой рождения будущего мужа и главной любви в жизни актрисы — режиссера Владимира Меньшова.

«Шея была серо-голубой от того, что я сильно похудела»: о жизни Веры Алентовой в общежитии

Фото: Михаил Строков/ТАСС

После окончания школы Вера Алентова поехала поступать в Москву. Пройти она пыталась во все приличные вузы: и в ГИТИС, и во ВГИК, и в Щукинское. Жила при этом девушка в общежитии. И жизнь там была нелегкой — постоянная кутерьма, громкие и регулярно меняющиеся курящие соседки. Еще и постоянно скандалящие и сменяющие друг друга…

Поступить с первого раза Алентовой не удалось, «подружки» одолженные деньги не возвращали, да и запасы подточили туфельки из ГУМа. Тогда-то Вера и решила написать домой и попросить ее забрать из Москвы.

В последние дни было особенно тяжело — среди соседей остались одни маргинальные личности, как писала актриса.

«Личности меня невзлюбили, потому что я не курила, не пила, с ними держалась вежливо, но на отдалении. Когда приехала мама и вошла к нам в комнату, мои «маргиналки» стали демонстративно курить и громко орать непристойные частушки. Мне было ужасно неудобно перед мамой и отчимом, а мама вдруг строго сказала: «Пойди и вымой шею!»

Я послушно пошла и вымыла, хотя не понимала, с какой стати и чем заслужила такой тон. Когда я вернулась, мама сказала: «Пойди вымой с мылом!» На мое: «Я мыла с мылом…» — последовало: «Значит, вымой еще раз!» Я повиновалась.

Шея моя была действительно серо-голубой — но не от грязи, а от того, что я сильно похудела. Потом мама это поняла, но в тот момент, когда вошла в сизую от дыма комнату с орущими дурными голосами девчонками и грязными, без белья, матрацами, сердце ее упало.

На какое-то мгновенье ей показалось, что столица поглотила мою чистую душу. Она не знала, как вернуть ее обратно, и выбрала командный метод. Надо сказать, что и девчонки притихли, вспомнив, видимо, что где-то остались мамы, все еще имеющие право их приструнить», — вспоминала она.

Поступить ей позже все же удалось — правда, уже отыграв первые роли в Орском театре и даже разочаровавшись в любви…

«Мы были распластаны в лепешку»: о предательстве Веры Алентовой

Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

В людях Вера Алентова разочаровалась много позже. Училась она в школе-студии при МХАТе. Там же она встретила своего мужа Владимира Меньшова.

Ректор быстро заметил талант юной Алентовой. И уже на третьем курсе просил ее «нигде не светиться», чтобы ее распределили по его протекции в МХАТ, а не в какой-то другой театр.

«Перспектива оказаться актерами МХАТа окрыляла и вдохновляла. Да, театр в то время находился не в лучшей форме, да, его называли «кладбищем талантов» — мол, берут из студии самых способных и потом годами держат в массовке.

Но! Но! Но! Это театр мечты! И со МХАТом происходит такое, потому что я туда еще не пришла! С моим приходом, думала я, все изменится! Я была в этом уверена, и я обожала МХАТ со всеми его недостатками», — признавалась актриса.

И пока остальные студенты готовили отрывки для дипломных показов, Алентова с Меньшовым не готовили ничего. Ведь были уверены, что у них в кармане — МХАТ…

Однако на распределении внезапно оказалось, что туда идут Ирина Мирошниченко и Алексей Борзунов. А актрису с мужем не распределили никуда — как и самых слабых студентов курса…

«Мы вернулись домой — в свою комнату в общежитии. Сказать, что мы были раздавлены, — значит ничего не сказать. Нас сто раз переехал многотонный грузовик, и мы были распластаны в лепешку. Мой муж мрачно молчал и про себя думал, что это именно он испоганил мне карьеру и что это из-за него меня не взяли во МХАТ. Вслух он ничего не сказал, но именно эта тяжелая мысль камнем лежала у него на душе, и он считал, что я подозреваю то же самое.

Но я в этот момент ни о чем не думала. Я была оскорблена до глубины души. Не тем, что нас не взяли во МХАТ, хотя это ударило по самолюбию очень сильно. Я была оскорблена предательством. Другим словом произошедшее я назвать не могла. <…> Я считала, что Радомысленский, как человек, как джентльмен, как ректор и, наконец, как Папа Веня, должен был меня предупредить. Ведь мы же не только в ответе за тех, «кого приручили», мы в ответе и за свои слова», — гневно писала Алентова.

Однако по итогу актриса попала в театр имени Пушкина, где в первый же год получила главные роли. А Владимир Меньшов отправился во ВГИК учиться на режиссера — и потом подарил нам множество прекрасных фильмов.

«Так и ушла в мир иной, не приняв его»: о нелюбви матери Веры Алентовой к Меньшову

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Мать актрисы была непростым человеком. Обидчивая, воспитанная холодной и отстраненной мачехой, она совсем не умела проявлять любовь к дочери словами, хоть и постоянно о ней заботилась — порой даже чрезмерно.

«Я всегда беспокоилась, не обиделась ли она на что-нибудь. Когда я училась в институте, мама вязала мне свитера и платья, шила мне костюмы, подсмотренные в журналах мод. Когда я вышла замуж, стала посылать мне больше денег, понимая, что студентам жить трудно. При этом им самим с Юрой жилось нелегко», — признавалась Вера.

Однако чуть что было не так — и мама замолкала. Однажды она месяц игнорировала юную Алентову из-за того, что почта с опозданием прислала письма.

Но когда пресса после триумфа фильма «Москва слезам не верит» убрала из материала благодарность актрисы маме, выпятив начальное отсутствие поддержки — это был взрыв… Взрыв льда и холода.

«Я не ошиблась — мама оказалась оскорблена предельно. Мы все тогда верили прессе беспрекословно, и убедить маму, что это недоразумение, я не смогла. Она мне не поверила и обиделась на меня как-то глубинно, стала бывать у нас еще реже, да и делиться своей жизнью тоже перестала.

Через какое-то время мама даже попросила меня устроить ее в Дом ветеранов сцены. Я пыталась убедить ее, что это будет выглядеть дико: у нее же есть я, да и мама еще молода для ветеранства!» — сетовала актриса.

Однако просьбу матери выполнила — ведь мало того, что та была до смерти обижена на Веру, она еще и совершенно не переносила Меньшова. Однако тот старался совсем не подавать виду.

«Справедливости ради надо сказать, что муж мой, которого мама не приняла, чувствовал это ее неприятие, но никогда не обидел ее ничем и всегда старался помочь. Но мама так и ушла в мир иной, не приняв его. Для меня это было так мучительно, что я дала себе слово: когда придет пора выходить замуж Юле, я приму любой ее выбор. Слово я свое не сдержала…» — писала Алентова.

Однако в какой-то момент характер матери стал совсем невыносим. Невыносимой оказалась и причина этого. Страшный диагноз, о котором тогда еще совсем мало знали — деменция…

«Когда она была в хорошем и нормальном состоянии, я учила с ней стихи в надежде, что это как-то поможет. Стихи не учились. Она уезжала к себе на пару-тройку дней, а возвращаясь, молила меня съехаться с ней или взять к себе насовсем, спасти от извергов соседей.

Это было мукой: ни того, ни другого я сделать не могла, понимая, что в любой момент извергом могу стать я, или Юля, или Володя, как только мы съедемся. Только одному Богу известно, какая это боль — смотреть в родные, молящие глаза матери и отказывать в помощи, придумывая разнообразные отговорки», — горестно признавалась в своей книге актриса.

«Расцеловала мужа в обе щеки»: о главной любви Веры Алентовой

Фото: ©РИА Новости/Владимир Вяткин

За Владимира Меньшова Вера Алентова вышла замуж в 1963 году. Причем делала она это больше из нужды, так как тогда брак в ее планы не входил в принципе.

«Намаявшись со съемным жильем, дорогим для скудного студенческого кармана, я, внутренне презирая себя, согласилась, что бесплатная комната в общежитии стоит моей свободы. И отправилась с Володей в ЗАГС. Мне исполнился 21 год, ему — 24», — вспоминала она.

Актрисе казалось, казалось, что замужество лишает ее свободы… Но этого не произошло.

«У нас не оставалось времени на быт, потому и быта, собственно, не было», — писала Алентова.

Однако отношения их начались с дружбы. А точнее, со случайного знакомства после третьего тура вступительных, после которых они пошли в пельменную. Юный Володя что-то яростно рассказывал Вере, пока она пребывала в своих мыслях, а после и вовсе выкинула его из головы.

Однако во времена учебы они сошлись быстро. Ей нравилась его мужественность и схожие с ее представления о дружбе. Иначе о Меньшове Алентова подумала после неудачного Нового года, во время отмечания которого ее пытались насильно склонить к интиму.

Она сбежала и с облегчением вернулась в ставшее уже родным общежитие школы-студии МХАТа. И поняла, что сейчас больше всего на свете она хотела бы увидеть своего друга…

А после у них начались гастроли и поездки, а с ними и ежедневные письма. Педагоги отношениям Володи и Веры были не рады — он был, по их мнению, не лучшим студентом, который с трудом постигал актерское мастерство. В то время как Алентова, наоборот, подавала огромные надежды.

Однако все смирились. Смирилась со своим браком и Алентова — и после ни разу не пожалела о том, что вышла замуж за Владимира Меньшова. Он смело обещал ей финансовую безопасность, поездки в Париж и дорогие наряды — и свое обещание сдержал. Не жалея при этом себя в бесконечной работе.

«Первый дорогой подарок, а именно маленький флакончик духов „Chanel № 5“», я получила от мужа в день своего 25-летия. Чтобы купить эту роскошь, мой муж занял денег у Михаила Ильича Ромма. Выбор подарка меня покорил, такие духи могли себе позволить в то время только состоятельные женщины.

Потом подарков было много, разных, и мне, и Юле, с обязательным огромнейшим и очень красивым букетом — но никаких драгоценностей. Только на мой 50-летний юбилей я получила в подарок кольцо с крохотным бриллиантиком и тут же напомнила Меньшову сказ об индийских детях, и мы опять долго смеялись.

Последний подарок, связанный с драгоценностями, был таким: 55 лет супружеской жизни называется «изумрудная свадьба», и в этот день мой муж со словами поздравлений протянул мне футляр. Я поблагодарила, открыла и ахнула: там лежал браслет с изумрудом.

Ахнула я не от его красоты, а от того, что я не ношу браслеты и никогда не носила, а стоит браслет, наверное, дорого. И не расстраивать же мужа ядовитым замечанием, что за 55 лет брака можно было бы заметить, что я не ношу браслетов. Это раз.

А два — теперь придется его надевать, чтобы муж видел, как дорог мне его подарок, а мне и часы носить нелегко, не то что браслет. Я набрала в легкие побольше воздуха, расцеловала мужа в обе щеки и сказала, что никогда ничего красивее не видела и очень ему благодарна!

Дальше состоялся следующий диалог:

— Значит, понравился подарок?

— Очень-очень!

— Тогда я поеду и оплачу его!

— Стоп! Так ты его не оплатил?

— Нет, он так дорог, что я оставил пока только залог. Понимающие в этом люди посоветовали показать его сначала тебе и, если понравится, оплатить всю сумму.

— Боже! Какое счастье! Бери браслет, отдай в магазин с благодарностью, забери залог и возвращайся, будем праздновать!

— Так тебе он не понравился?

— Очень понравился, но я не ношу браслетов! Ур-р-ра! — с нежностью описывала Алентова в своей книге «Все не случайно» свои отношения с мужем.

Они прожили в полном любви браке до самой его смерти. А сейчас, спустя 4,5 года, наверное, наконец-то смогли друг с другом встретиться и просто обняться…

