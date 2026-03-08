Не только хранительницы домашнего очага: Захарова о роли женщин в истории России

Дипломат поблагодарила родственниц участников СВО.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мария Захарова указала на большую роль женщин в истории России
Женщины России — не только хранительницы домашнего очага, но и бесстрашные воины. Об этом по случаю 8 Марта в беседе с ТАСС сказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
Смотря на вызовы, с которыми сталкивается наша страна, дипломат особенно остро чувствует роль женщин в истории. В частности, Захарова сделала акцент на участниках специальной военной операции (СВО).
«Особую благодарность в этот день хочу выразить женам, матерям, сестрам и дочерям наших военнослужащих», — сказала Захарова, поблагодарив их за терпение, мужество и поддержку российских героев.
Женщины, по словам дипломата, — также бесстрашные бойцы, надежные труженицы тыла и просто неравнодушные люди. Роль представительниц прекрасного пола на международной арене и в информационной сфере, как уточнила Захарова, тоже велика. Используя свою мудрость, выдержку и профессионализм они отстаивают интересы России, а еще помогают бороться с дезинформацией.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта. Он поблагодарил женщин за стойкость, мудрость и материнскую любовь. Видео опубликовал 5-tv.ru.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 мар
- Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта
- 8 мар
- «Подарок верящим в меня людям»: SHAMAN выпустил песню к 8 марта
- 7 мар
- Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 марта: что нужно знать
- 7 мар
- В России начались трехдневные выходные по случаю 8 Марта
- 6 мар
- Золотов отметил самоотверженность и мастерство сотрудниц Росгвардии
- 6 мар
- Букет за миллион и муж на день: на что готовы москвички ради идеального 8 Марта
- 6 мар
- Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
- 6 мар
- Универсальных средств не существует: как продлить жизнь подаренным на 8 Марта цветам
Читайте также
74%
Нашли ошибку?