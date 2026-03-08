Не только хранительницы домашнего очага: Захарова о роли женщин в истории России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Дипломат поблагодарила родственниц участников СВО.

Мария Захарова указала на большую роль женщин в истории

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Международный женский день — 8 Марта

Мария Захарова указала на большую роль женщин в истории России

Женщины России — не только хранительницы домашнего очага, но и бесстрашные воины. Об этом по случаю 8 Марта в беседе с ТАСС сказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Смотря на вызовы, с которыми сталкивается наша страна, дипломат особенно остро чувствует роль женщин в истории. В частности, Захарова сделала акцент на участниках специальной военной операции (СВО).

«Особую благодарность в этот день хочу выразить женам, матерям, сестрам и дочерям наших военнослужащих», — сказала Захарова, поблагодарив их за терпение, мужество и поддержку российских героев.

Женщины, по словам дипломата, — также бесстрашные бойцы, надежные труженицы тыла и просто неравнодушные люди. Роль представительниц прекрасного пола на международной арене и в информационной сфере, как уточнила Захарова, тоже велика. Используя свою мудрость, выдержку и профессионализм они отстаивают интересы России, а еще помогают бороться с дезинформацией.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта. Он поблагодарил женщин за стойкость, мудрость и материнскую любовь. Видео опубликовал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

